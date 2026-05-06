Tennessee elimina distrito demócrata

Trump impulsa rediseño electoral

Republicanos refuerzan mayoría legislativa Los líderes republicanos de Tennessee presentaron este miércoles una propuesta para modificar el mapa electoral del estado para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La iniciativa eliminaría el único distrito de mayoría demócrata en Tennessee. Nuevo mapa electoral en Tennessee genera tensión política nacional Los líderes republicanos de Tennessee presentaron una propuesta para modificar el mapa electoral del estado para la Cámara de Representantes y eliminar el único distrito de mayoría demócrata en este estado, como parte de una estrategia que el partido del presidente ha impulsado a… pic.twitter.com/h6kTcHcjaB — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 6, 2026

La medida forma parte de una estrategia nacional impulsada por el Partido Republicano rumbo a las elecciones intermedias de noviembre. Por qué importa: El rediseño de distritos electorales podría alterar el equilibrio político en varios estados clave. Los republicanos buscan fortalecer su mayoría en el Congreso antes de los comicios del 3 de noviembre. Tennessee apunta al único distrito demócrata 🗳️ Los republicanos de Tennessee impulsan un nuevo mapa electoral que fragmenta un distrito clave en Memphis, con el objetivo de consolidar una delegación totalmente republicana tras recientes cambios en las reglas de redistribución. https://t.co/GCp0GsLyGe pic.twitter.com/C9CFFhVzkv — República USA (@RepublicaUSA) May 6, 2026

El nuevo mapa electoral fue publicado una semana después de una resolución emitida por la Corte Suprema. La decisión judicial limita la redistribución de distritos basada en motivos raciales. La propuesta republicana dividiría un distrito de mayoría negra con sede en Memphis. Actualmente, ese distrito está representado por Steve Cohen.

TE PUEDE INTERESAR: Obama lanza dura acusación contra Trump por usar el DOJ Cohen es el único congresista demócrata de Tennessee. El plan contempla dividir el área metropolitana de Memphis en tres distritos diferentes. Esto modificaría la composición electoral de una de las regiones con mayor respaldo demócrata en el estado. La redistribución ocurre en medio de una intensa disputa política por el control de la Cámara de Representantes.

Estados republicanos aceleran cambios electorales Tennessee no es el único estado que impulsa modificaciones en sus mapas electorales. Varios estados del sur controlados por republicanos avanzan en procesos similares. La estrategia busca asegurar más escaños antes de las elecciones intermedias. La semana pasada, la Corte Suprema anuló el mapa electoral de Luisiana. Ese estado tenía dos distritos de mayoría negra.

La Corte consideró que existía manipulación electoral por motivos raciales. En Texas, los republicanos rediseñaron el mapa electoral en 2025. La legislatura estatal aprobó dividir distritos de Houston y Dallas. Ambas ciudades habían votado mayoritariamente por candidatos demócratas. Carolina del Norte también aprobó un nuevo mapa electoral impulsado por republicanos.

El objetivo es recuperar escaños en las elecciones de este año. Misuri adoptó medidas similares. Los cambios en distintos estados reflejan una estrategia coordinada dentro del Partido Republicano. Trump impulsa la estrategia republicana El presidente Donald Trump ha respaldado públicamente la modificación de mapas electorales. El mandatario ha alentado a sus aliados republicanos a promover estos cambios. La estrategia coincide con las campañas rumbo a las elecciones legislativas.

Este martes se realizaron las primarias republicanas en Indiana. Cinco candidatos respaldados por Trump superaron a sus opositores. Los resultados fortalecieron la influencia política del mandatario dentro del partido. Mientras tanto, los demócratas también impulsan cambios electorales en estados bajo su control. En 2025, reformaron el mapa electoral de California.