Imagen IA causa polémica

Casa Blanca ataca demócratas

Estereotipos generan críticas La Casa Blanca volvió a generar polémica este martes al difundir una imagen creada con inteligencia artificial en la que se burla de líderes demócratas en el Congreso. La publicación, compartida en X, muestra a Hakeem Jeffries y Chuck Schumer en una escena cargada de estereotipos asociados a la cultura mexicana. Por qué importa: El uso de inteligencia artificial con fines políticos y la representación estereotipada de comunidades reavivan tensiones en un contexto ya polarizado. Casa Blanca desata polémica con imagen de IA contra demócratas La Casa Blanca se burla de líderes demócratas por el Cinco de Mayo con una imagen de IA Los dos congresistas aparecen sentados frente a un paso fronterizo entre Estados Unidos y México brindando con margaritashttps://t.co/KcY95MRNll

— Tele Saltillo (@TeleSaltillo) May 5, 2026 La imagen presenta a ambos congresistas con grandes sombreros jaranos, según Efe. También aparecen sentados frente a un paso fronterizo entre Estados Unidos y México. En la escena brindan con margaritas. La mesa incluye elementos como mantel de colores, totopos con salsa y un cactus.

El cartel junto a ellos contiene la frase “amo a los inmigrantes ilegales”. La Casa Blanca acompañó la publicación con un mensaje breve. “Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran”, escribió en la red social. TE PUEDE INTERESAR: ICE frena el Cinco de Mayo: cancelan desfiles por temor a redadas El contenido se difundió en el marco de la conmemoración del Cinco de Mayo. La fecha recuerda la victoria del ejército mexicano sobre el francés en la Batalla de Puebla en 1862.

En Estados Unidos, la efeméride se asocia con la celebración de la cultura mexicano-estadounidense. Sin embargo, el 5 de mayo no es una festividad nacional ni en México ni en Estados Unidos. Contenido con IA intensifica críticas políticas #LoMásLeído ❌ Casa Blanca se burla del 5 de Mayo: publica imagen con IA con líderes demócratas y estereotipos mexicanos En la fotografía aparecen los líderes demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries portando sombreros tradicionales mexicanos, sosteniendo margaritas y… pic.twitter.com/X5xjp4lBGR — El Soberano (@ElSoberanoMX) May 5, 2026

La imagen generada con inteligencia artificial se suma a otras acciones similares. No es la primera vez que la Administración de Trump recurre a este tipo de contenido. En ocasiones anteriores, también se han utilizado imágenes y audios manipulados. Estos materiales han sido dirigidos contra figuras políticas demócratas. El uso de IA en estos casos ha generado cuestionamientos.

Especialmente por el tono satírico y el uso de estereotipos culturales. La estrategia ha sido interpretada como parte de los ataques políticos en curso. Reincidencia en burlas contra líderes demócratas En septiembre, ya se había difundido otro contenido contra Hakeem Jeffries. En ese caso, se trató de un video manipulado. Jeffries aparecía con bigote y sombrero jarano durante una comparecencia.

La escena también hacía referencia a elementos culturales mexicanos. Días después, Chuck Schumer fue objetivo de otro material. La Casa Blanca publicó un video con una voz generada por IA. La grabación imitaba la voz del senador. En el audio se incluían frases despectivas hacia los inmigrantes.

El contexto era la disputa por el cierre del Gobierno federal. Uso de estereotipos genera controversia La repetición de estos contenidos ha generado reacciones. Particularmente por el uso de estereotipos considerados ofensivos. Los elementos visuales y narrativos han sido señalados por su carga simbólica. El uso de inteligencia artificial amplifica el alcance de estos mensajes.