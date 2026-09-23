Missouri vuelve a la Corte Suprema: la batalla por el mapa electoral entra en una fase decisiva
Publicado el23/09/2026 a las 15:33
- Missouri enfrenta nueva batalla judicial
- Dos mapas siguen en disputa
- Corte Suprema recibe nueva solicitud
Segun reuters, la disputa sobre qué mapa congresional debe utilizar Missouri en las elecciones del 3 de noviembre volvió a la Corte Suprema de Estados Unidos, profundizando una batalla judicial que ha producido decisiones contrapuestas a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato.
People Not Politicians presentó el 22 de septiembre una solicitud de emergencia para frenar una decisión del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito que permitiría utilizar el mapa congresional aprobado por los republicanos estatales en 2025.
Es la tercera vez durante septiembre que la controversia llega al máximo tribunal estadounidense, después de intervenciones anteriores relacionadas con el fallo de la Corte Suprema de Missouri y una orden posterior emitida por un juez federal.
La nueva solicitud coloca nuevamente a los magistrados ante una cuestión inmediata: determinar qué líneas congresionales pueden utilizarse en noviembre mientras continúa una disputa que involucra simultáneamente legislación estatal, derechos electorales y principios constitucionales federales.
Por qué existen dos mapas electorales en disputa en Missouri
The Supreme Court is being asked to weigh in again on Missouri’s congressional maps, marking the third time the dispute has reached the justices in recent weeks.
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— One America News (@OANN) September 23, 2026
La Asamblea General de Missouri aprobó en septiembre de 2025 el HB 1, legislación que reemplazó el mapa congresional establecido en 2022 y redibujó los ocho distritos que el estado utiliza para elegir representantes a la Cámara federal.
El nuevo diseño modificó sustancialmente el distrito de Kansas City representado por el demócrata Emanuel Cleaver. Los republicanos impulsaron el rediseño en un contexto nacional de disputas partidistas por los mapas congresionales antes de las elecciones de 2026.
People Not Politicians reunió firmas para someter el nuevo mapa a referéndum. El 3 de septiembre, la Corte Suprema de Missouri determinó que la Constitución estatal permite ese referéndum y ordenó que la propuesta apareciera en la boleta electoral de noviembre.
Como consecuencia, el tribunal estatal prohibió utilizar el mapa de 2025 en la elección general mientras se resolvía la consulta, dejando como referencia el mapa congresional aprobado originalmente en 2022.
Fallos judiciales contradictorios aumentan la incertidumbre electoral
El conflicto cambió cuando un tribunal federal intervino después de que Missouri ya hubiera celebrado sus primarias del 4 de agosto utilizando las nuevas líneas congresionales, creando una disputa sobre si era constitucional cambiar de distritos entre las primarias y la elección general.
El juez federal Stephen Clark ordenó temporalmente que Missouri utilizara el mapa de 2025, pero People Not Politicians recurrió a la Corte Suprema federal, que el 10 de septiembre suspendió esa orden mientras avanzaba la apelación.
El Octavo Circuito resolvió el 21 de septiembre que Missouri no podía realizar la elección general bajo distritos diferentes de los utilizados durante las primarias y ordenó al tribunal inferior convertir su medida en una prohibición permanente.
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Sin embargo, el tribunal de apelaciones suspendió temporalmente los efectos de su propia decisión hasta el 28 de septiembre, proporcionando una ventana para que la Corte Suprema determine si vuelve a intervenir antes de que continúe avanzando el calendario electoral.
Lo que está en juego para los votantes de Missouri
La controversia no decide únicamente dónde aparecen las líneas en un mapa: determina qué candidatos y electores quedan agrupados dentro de cada uno de los ocho distritos congresionales de Missouri para elegir representantes federales.
El argumento de People Not Politicians sostiene que debe mantenerse el mapa de 2022 mientras los votantes deciden el futuro del rediseño mediante referéndum; quienes defienden el mapa de 2025 argumentan que cambiar distritos después de las primarias genera problemas constitucionales para el proceso electoral.
La Corte Suprema todavía no había resuelto la nueva solicitud al momento de esta publicación. El juez Brett Kavanaugh solicitó respuestas a las partes involucradas, que fueron incorporadas al expediente el 23 de septiembre.
Con la votación ya en marcha y decisiones judiciales todavía pendientes, los electores deben consultar directamente la información oficial de las autoridades electorales de Missouri para confirmar su distrito, candidatos y boleta correspondiente antes de emitir su voto.