Missouri vuelve a la Corte Suprema: la batalla por el mapa electoral entra en una fase decisiva

Missouri enfrenta nueva batalla judicial

Dos mapas siguen en disputa

Corte Suprema recibe nueva solicitud

Segun reuters, la disputa sobre qué mapa congresional debe utilizar Missouri en las elecciones del 3 de noviembre volvió a la Corte Suprema de Estados Unidos, profundizando una batalla judicial que ha producido decisiones contrapuestas a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato.

People Not Politicians presentó el 22 de septiembre una solicitud de emergencia para frenar una decisión del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito que permitiría utilizar el mapa congresional aprobado por los republicanos estatales en 2025.

Es la tercera vez durante septiembre que la controversia llega al máximo tribunal estadounidense, después de intervenciones anteriores relacionadas con el fallo de la Corte Suprema de Missouri y una orden posterior emitida por un juez federal.

La nueva solicitud coloca nuevamente a los magistrados ante una cuestión inmediata: determinar qué líneas congresionales pueden utilizarse en noviembre mientras continúa una disputa que involucra simultáneamente legislación estatal, derechos electorales y principios constitucionales federales.

Por qué existen dos mapas electorales en disputa en Missouri

The Supreme Court is being asked to weigh in again on Missouri’s congressional maps, marking the third time the dispute has reached the justices in recent weeks. Watch OAN on OAN Live for updates. pic.twitter.com/7XMF52QtdN — One America News (@OANN) September 23, 2026



La Asamblea General de Missouri aprobó en septiembre de 2025 el HB 1, legislación que reemplazó el mapa congresional establecido en 2022 y redibujó los ocho distritos que el estado utiliza para elegir representantes a la Cámara federal.

El nuevo diseño modificó sustancialmente el distrito de Kansas City representado por el demócrata Emanuel Cleaver. Los republicanos impulsaron el rediseño en un contexto nacional de disputas partidistas por los mapas congresionales antes de las elecciones de 2026.

People Not Politicians reunió firmas para someter el nuevo mapa a referéndum. El 3 de septiembre, la Corte Suprema de Missouri determinó que la Constitución estatal permite ese referéndum y ordenó que la propuesta apareciera en la boleta electoral de noviembre.

Como consecuencia, el tribunal estatal prohibió utilizar el mapa de 2025 en la elección general mientras se resolvía la consulta, dejando como referencia el mapa congresional aprobado originalmente en 2022.