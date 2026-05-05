Cancelan desfiles por miedo

ICE genera temor comunitario

Impacto económico en negocios Las celebraciones del Cinco de Mayo en Estados Unidos enfrentan un panorama inusual en 2026. Varias ciudades cancelaron desfiles y festivales por temor a operativos migratorios, según Univision. La decisión responde a preocupaciones sobre posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ICE genera miedo y frena celebraciones del Cinco de Mayo The Trump administration’s aggressive immigration enforcement policies have sparked widespread concern in migrant communities. https://t.co/gBzDMb8ojq — Newsweek (@Newsweek) May 5, 2026

Esto ha generado inquietud entre comunidades latinas y comerciantes. Por qué importa: El Cinco de Mayo es una fecha clave para la comunidad mexicana en EE.UU. También representa un impulso económico importante para negocios locales. Cancelaciones en Chicago, Houston y Filadelfia Estados Unidos | Ciudades de Estados Unidos, con fuertes comunidades mexicanas, suspendieron festivales del 5 de mayo por tensiones ante la presencia del ICE. https://t.co/v5pQ69v1Hu

— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) May 4, 2026 En Chicago, los organizadores cancelaron nuevamente el desfile anual. Es la segunda vez que se suspende esta celebración en la ciudad. El año pasado existía esperanza de retomarlo en 2026. Sin embargo, advirtieron que lo cancelarían si las políticas migratorias no cambiaban. Héctor Escobar señaló que algunos miembros de la comunidad temen incluso ir a trabajar. Esto refleja un ambiente de incertidumbre creciente.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva batalla legal contra la SB4: buscan frenar la ley migratoria más dura de Texas En Houston, la Liga de Ciudadanos Latinos Unidos también suspendió su desfile. La preocupación por la presencia del ICE fue determinante. Será la primera cancelación desde la pandemia. Además, el año pasado ya se había registrado una baja asistencia. En Filadelfia, el festival más grande del estado también fue cancelado. El evento reunía alrededor de 15.000 personas. Los organizadores indicaron que la decisión fue por precaución. El temor a redadas pesó más que la tradición.

St. Louis y el impacto de los costos En St. Louis, el festival tampoco se realizará este año. El evento solía atraer a unas 30.000 personas. A diferencia de otras ciudades, los organizadores señalaron el aumento de costos. Sin embargo, el contexto migratorio también genera tensión. El festival recorría Cherokee Street, un punto clave para la comunidad latina. Su cancelación deja un vacío cultural y económico. La combinación de factores muestra un escenario complejo. Las celebraciones enfrentan tanto presiones económicas como sociales. Golpe económico para negocios locales Las cancelaciones afectan directamente a comerciantes y restaurantes. El Cinco de Mayo representa uno de los fines de semana más lucrativos.

Irma Galvan, propietaria de un restaurante en Houston, destacó su importancia. Se trata de días con alto flujo de clientes y mayores ventas. En Chicago, el impacto económico es aún más evidente. Las actividades generan entre 6 y 8 millones de dólares. Estos ingresos benefician a restaurantes, bares y tiendas. Especialmente en zonas como Little Village. La ausencia de eventos reduce significativamente la actividad económica. Muchos negocios dependen de estas celebraciones. El panorama genera incertidumbre para los próximos años. Las comunidades deberán evaluar cómo adaptar sus tradiciones.