Nueva batalla legal contra la SB4: buscan frenar la ley migratoria más dura de Texas
Batalla legal contra la SB4 Arrestos y deportaciones Choque estatal-federal Una nueva ofensiva judicial busca frenar la entrada en vigor de varias disposiciones de la ley SB4 en Texas, considerada una de las medidas estatales más severas contra la inmigración en Estados Unidos. Organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaron este lunes una demanda federal […]
Publicado el05/05/2026 a las 07:29
- Batalla legal contra la SB4
- Arrestos y deportaciones
- Choque estatal-federal
Una nueva ofensiva judicial busca frenar la entrada en vigor de varias disposiciones de la ley SB4 en Texas, considerada una de las medidas estatales más severas contra la inmigración en Estados Unidos.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaron este lunes una demanda federal para bloquear partes clave de la normativa, cuya aplicación está prevista para el 15 de mayo.
La querella fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que ya habían impugnado la ley anteriormente.
Aunque la legislación fue aprobada en 2023, su implementación había quedado suspendida mientras se resolvía un litigio previo.
Demanda busca frenar cuatro disposiciones
El nuevo recurso legal pretende impedir que entren en vigor cuatro secciones específicas de la SB4, relacionadas con arrestos y deportaciones.
Entre ellas, se cuestiona la tipificación como delito estatal del reingreso sin autorización al país por parte de personas extranjeras. También se impugna la penalización por incumplir órdenes de jueces estatales en materia migratoria.
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Además, la demanda rechaza que magistrados locales puedan ordenar deportaciones, una facultad que tradicionalmente corresponde al gobierno federal.
Otro punto controvertido es la obligación de que tribunales texanos continúen procesos penales aun cuando el acusado tenga un caso migratorio pendiente.
Castigos severos y choque de competencias
La SB4 convierte el cruce irregular desde México en un crimen estatal con penas de hasta seis meses de cárcel.
En casos de reincidencia, las condenas podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.
Defensores legales sostienen que esta disposición invade competencias exclusivas del gobierno federal en materia migratoria.
Según la ACLU de Texas, la norma transformaría a policías y jueces estatales en agentes de inmigración.
Contexto político y presión estatal
La ofensiva judicial ocurre en un clima de tensión política en el estado.
El gobernador Greg Abbott ha presionado a ciudades como Houston, Dallas y Austin para reforzar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esta presión se produce en medio de críticas ciudadanas a políticas federales de línea dura en inmigración.
El reciente fallo de un Tribunal de Apelaciones, que cuestionó la legitimidad procesal de los demandantes en el litigio anterior, obligó a replantear la estrategia legal.
Lo que está en juego
La nueva demanda busca que un tribunal federal emita una orden que bloquee las disposiciones antes de su fecha de entrada en vigor.
De no concederse la medida cautelar, Texas podría comenzar a aplicar una ley que ampliaría de forma significativa el papel de autoridades estatales en asuntos migratorios.
El caso podría escalar nuevamente en los tribunales federales y reavivar el debate sobre los límites entre las competencias estatales y federales.
Mientras tanto, comunidades inmigrantes y autoridades locales permanecen a la expectativa del desenlace judicial que definirá el alcance real de la SB4 en las próximas semanas, señaló ‘EFE’ y ‘Boston Herald‘.