Batalla legal contra la SB4

Arrestos y deportaciones

Choque estatal-federal

Una nueva ofensiva judicial busca frenar la entrada en vigor de varias disposiciones de la ley SB4 en Texas, considerada una de las medidas estatales más severas contra la inmigración en Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaron este lunes una demanda federal para bloquear partes clave de la normativa, cuya aplicación está prevista para el 15 de mayo.

La querella fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que ya habían impugnado la ley anteriormente.

Aunque la legislación fue aprobada en 2023, su implementación había quedado suspendida mientras se resolvía un litigio previo.

Demanda busca frenar cuatro disposiciones

El nuevo recurso legal pretende impedir que entren en vigor cuatro secciones específicas de la SB4, relacionadas con arrestos y deportaciones.