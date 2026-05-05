Pagos públicos por acoso

Acuerdos confidenciales millonarios

Congresistas implicados renunciaron

El uso de dinero de los contribuyentes para resolver denuncias internas vuelve a poner bajo escrutinio al Congreso de Estados Unidos.

Documentos revisados recientemente muestran cómo acuerdos confidenciales por acoso sexual fueron financiados durante años con recursos públicos, lo que reabre el debate sobre transparencia y rendición de cuentas en el poder legislativo.

Por qué es importante: La revelación expone un patrón institucional que permitió resolver acusaciones graves sin supervisión pública directa, utilizando dinero federal.

Pagos superan los US$ 300.000 en acuerdos confidenciales

Según la representante republicana Nancy Mace y documentos revisados por CNN, los contribuyentes de EE.UU. han pagado más de US$ 300.000 en acuerdos confidenciales por acoso sexual en nombre de seis exmiembros de la Cámara de Representantes o sus oficinas.

La Oficina de Derechos Laborales del Congreso entregó esta información tras una citación impulsada por Mace, quien ha liderado esfuerzos para aumentar la transparencia tras varios escándalos que terminaron en renuncias de alto perfil.