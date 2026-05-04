Alito suspende bloqueo mifepristona

Corte analiza acceso aborto

Luisiana impugna norma FDA La disponibilidad de la píldora abortiva mifepristona volvió al centro del debate judicial en Estados Unidos tras una decisión de emergencia del Tribunal Supremo. El juez Samuel Alito suspendió temporalmente este lunes una orden de un tribunal de apelaciones que bloqueaba una norma de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la cual permite recetar en línea y enviar por correo el medicamento. La medida cautelar beneficia directamente a Danco Laboratories y GenBioPro, fabricantes de la mifepristona en sus versiones de marca y genérica, respectivamente. Esta suspensión administrativa estará vigente hasta las 17:00 horas del 11 de mayo, mientras el máximo tribunal analiza los recursos presentados por las compañías farmacéuticas. Suspensión da tiempo a la Corte Suprema Justice Samuel Alito on Monday temporarily halted an appellate court order that blocked a Food and Drug Administration rule allowing the abortion pill mifepristone to be prescribed online and dispensed through the mail. https://t.co/3xffOoZhxO

— CBS Miami (@CBSMiami) May 4, 2026

Segun CBS, la decisión del juez Alito no resuelve el fondo del caso, pero otorga más tiempo al Tribunal Supremo para evaluar si debe revertir la orden del tribunal de apelaciones. Danco y GenBioPro solicitaron también que el tribunal revise el caso de forma integral y emita una decisión definitiva sobre la legalidad de la normativa de la FDA. El juez fijó además el jueves como fecha límite para que las autoridades de Luisiana respondan a las apelaciones de emergencia presentadas por las farmacéuticas. TE PUEDE INTERESAR: Trump impulsa eliminar votantes antes de elecciones y desata alarma por posibles errores

El caso marca la segunda vez que el acceso a la mifepristona llega ante la Corte Suprema en un contexto posterior a la revocación de Roe v. Wade en 2022. Grupos antiaborto han intentado restringir el acceso al medicamento, argumentando que la FDA no evaluó adecuadamente su seguridad y eficacia cuando lo aprobó en el año 2000. Regulación de la FDA bajo disputa El conflicto actual se centra en una normativa adoptada en 2023 que autoriza la prescripción de mifepristona mediante teleconsultas y su envío por correo. Esta medida forma parte de una serie de cambios implementados desde 2016 para facilitar el acceso al medicamento. Entre ellos, se incluyó permitir su uso en etapas más avanzadas del embarazo, ampliar el número de profesionales autorizados para recetarlo y eliminar el requisito de dispensación presencial.

Durante la pandemia de COVID-19, la FDA suspendió temporalmente la obligación de entrega en persona y concluyó que el fármaco “puede utilizarse de forma segura sin necesidad de dispensación presencial”. Posteriormente, formalizó esta política en 2023. En 2024, el Tribunal Supremo ya había rechazado por unanimidad una demanda contra la FDA al determinar que los demandantes no tenían derecho legal para impugnar la regulación. Luisiana impulsa la batalla legal Tras esa decisión, el estado de Luisiana presentó una nueva demanda para cuestionar la política que permite el envío por correo del medicamento. Aunque un tribunal federal suspendió el litigio en abril, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito intervino el viernes para bloquear temporalmente la normativa de 2023.

El panel consideró que el estado tenía legitimación para demandar, señalando que su programa Medicaid cubrió la atención de emergencia de dos mujeres que sufrieron complicaciones tras recibir la píldora de un proveedor fuera del estado. Los jueces afirmaron que la normativa “perjudica a Luisiana al socavar sus leyes que protegen la vida humana no nacida” y al obligar al estado a destinar fondos a estos casos. Luisiana prohibió el aborto, con excepciones limitadas, tras la caída de Roe v. Wade y en 2024 clasificó la mifepristona y el misoprostol como sustancias controladas. Las farmacéuticas respondieron solicitando la intervención urgente del Supremo, advirtiendo sobre consecuencias inmediatas. Danco sostuvo que la orden del Quinto Circuito “inyecta confusión y trastornos inmediatos” en decisiones médicas urgentes.