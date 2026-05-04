Trump impulsa purgas electorales

Riesgo para votantes elegibles

Batalla legal en curso El impulso por depurar los padrones electorales en Estados Unidos vuelve al centro del debate, esta vez con una estrategia más agresiva promovida por el presidente Donald Trump y líderes republicanos, que podría redefinir reglas clave del proceso electoral. En juego está el llamado “período de calma”, una norma histórica que limita cambios masivos en las listas de votantes antes de una elección. Por qué es importante: La posible eliminación acelerada de votantes en las semanas previas a los comicios genera preocupación por errores que podrían dejar fuera a ciudadanos elegibles, al tiempo que abre una nueva batalla legal sobre los límites de la ley electoral federal. Trump y republicanos presionan por eliminar votantes antes de la elección Durante años, se ha entendido que cualquier depuración amplia del padrón debía completarse al menos 90 días antes de una elección. Sin embargo, la administración Trump y el Partido Republicano están intentando reinterpretar esa restricción para permitir revisiones más intensas incluso en la recta final del calendario electoral.

El Departamento de Justicia ha iniciado un esfuerzo a gran escala para obtener archivos de registro de votantes en casi todos los estados y analizarlos en busca de posibles no ciudadanos. Para ello, utiliza el sistema federal SAVE, una base de datos migratoria que ha mostrado limitaciones y errores en el pasado. Trump y sus aliados han insistido en que existe una presencia significativa de extranjeros en los padrones, pese a que diversos estudios han demostrado que el voto de no ciudadanos es extremadamente raro. Preocupación por errores que podrían afectar a votantes elegibles El aumento de estas revisiones ha encendido alarmas entre funcionarios electorales y organizaciones defensoras del voto.

Argumentan que acelerar las purgas podría provocar que ciudadanos legítimos sean eliminados sin tiempo suficiente para corregir la situación. Brent Ferguson, del Campaign Legal Center, advirtió sobre el riesgo de que el propio gobierno federal intervenga directamente en la eliminación de votantes en momentos críticos. “Esto crea una situación en la que el propio gobierno federal es el actor que intenta eliminar votantes de los registros en los días previos a la elección, lo cual es claramente ilegal”, señaló. Además, subrayan que el “período de calma” existe precisamente para evitar este tipo de escenarios, permitiendo que quienes sean eliminados por error puedan reinscribirse antes de la elección. El uso del sistema SAVE genera dudas por falsos positivos Uno de los principales problemas identificados es la fiabilidad del sistema SAVE. Aunque ha sido ampliado para facilitar su uso por los estados, ha generado un número considerable de coincidencias erróneas.

Un caso ilustrativo ocurrió en Idaho, donde inicialmente se identificaron 760 posibles no ciudadanos entre más de un millón de votantes. Tras una revisión más detallada, solo unas pocas decenas fueron remitidas a investigación. A nivel nacional, el Departamento de Seguridad Nacional reportó que, de 60 millones de casos analizados, solo 21,000 fueron señalados como posibles no ciudadanos, equivalente a apenas el 0.035%. Sin embargo, cerca del 3% de los resultados fueron inconclusos, lo que incrementa la incertidumbre. Wren Orey, del Bipartisan Policy Center, alertó sobre el impacto del timing de estas revisiones: “Cuando se hace eso dentro de ese período de 90 días, el riesgo es mayor de que esos votantes no tengan el tiempo ni el aviso suficiente para poder presentar los documentos que necesitarán antes de la elección”.

Batalla legal escala hasta la Corte Suprema El conflicto ya se encuentra en el terreno judicial. Tribunales han emitido fallos contradictorios sobre si estas purgas pueden realizarse dentro del período restringido. En 2014, una corte bloqueó el uso de SAVE en Florida dentro de los 90 días previos a una elección, mientras que en 2024 la Corte Suprema permitió temporalmente un programa similar en Virginia. Ahora, el Comité Nacional Republicano busca que el máximo tribunal resuelva definitivamente el alcance de la ley en un caso proveniente de Arizona.

Desde el Partido Republicano, se defiende la necesidad de mantener padrones actualizados. Su portavoz, Zach Parkinson, calificó de absurda la idea de frenar estas acciones: “El argumento de que los estados —y especialmente los funcionarios electorales— no deberían hacer su trabajo o mantener padrones electorales precisos debido a una tecnicidad es absurdo”. También rechazó las críticas sobre posibles errores: “No podemos tener integridad electoral porque una persona podría ser privada de su derecho al voto”. Lo que viene: posibles cambios antes de las elecciones Aunque el caso de Arizona podría no resolverse antes de las elecciones intermedias, expertos anticipan litigios de emergencia si se implementan purgas en las semanas o días previos a los comicios.