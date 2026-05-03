Desaprobación récord de Trump

Encuesta refleja rechazo creciente

Economía afecta percepción

El índice de desaprobación del presidente Donald Trump alcanzó un máximo histórico en una nueva encuesta.

El dato surge a seis meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Los resultados reflejan un deterioro en la percepción pública en temas clave como economía, inflación y política exterior.

Desaprobación récord en nueva encuesta



Segun USATODAY, la encuesta Washington Post-ABC News-Ipsos situó la desaprobación de Trump en 62%.

Se trata del nivel más alto registrado en la historia de este sondeo durante sus dos mandatos.