Desaprobación de Trump se dispara y marca récord en sondeo reciente
Desaprobación récord de Trump Encuesta refleja rechazo creciente Economía afecta percepción El índice de desaprobación del presidente Donald Trump alcanzó un máximo histórico en una nueva encuesta. El dato surge a seis meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Los resultados reflejan un deterioro en la percepción pública en temas clave como […]
Publicado el03/05/2026 a las 10:21
- Desaprobación récord de Trump
- Encuesta refleja rechazo creciente
- Economía afecta percepción
El índice de desaprobación del presidente Donald Trump alcanzó un máximo histórico en una nueva encuesta.
El dato surge a seis meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Los resultados reflejan un deterioro en la percepción pública en temas clave como economía, inflación y política exterior.
Desaprobación récord en nueva encuesta
Segun USATODAY, la encuesta Washington Post-ABC News-Ipsos situó la desaprobación de Trump en 62%.
Se trata del nivel más alto registrado en la historia de este sondeo durante sus dos mandatos.
El índice de aprobación general del presidente se ubicó en 37%.
Esto representa una caída de dos puntos respecto a febrero.
Otros sondeos muestran cifras similares o incluso más bajas.
Una encuesta de Reuters/Ipsos colocó su aprobación en 34%.
El promedio diario del New York Times registra un 39% de aprobación.
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En ese mismo promedio, la desaprobación alcanza el 58%.
La encuesta fue realizada entre 2.560 adultos estadounidenses.
El trabajo de campo se llevó a cabo del 24 al 28 de abril.
El margen de error es de ±2,2 puntos porcentuales.
Evaluación negativa en economía y guerra
El deterioro de la opinión pública coincide con la gestión de Trump en varios temas.
La guerra contra Irán es uno de los puntos más criticados.
El 66% de los encuestados desaprueba su manejo de este conflicto.
Solo el 33% aprueba su enfoque.
El peor desempeño del presidente se observa en temas económicos.
El 76% desaprueba su gestión del costo de vida.
Solo el 23% la aprueba.
En cuanto a la inflación, el 72% expresa desaprobación.
El 27% respalda su manejo en este ámbito.
En la economía general, el 65% desaprueba su gestión.
El nivel de aprobación en este punto es del 34%.
Esto representa una caída de siete puntos desde febrero.
Apoyo dividido por afiliación política
Entre los republicanos, el respaldo a Trump se mantiene estable.
El 85% aprueba su gestión dentro de este grupo.
Sin embargo, entre los independientes con inclinación republicana, la aprobación cayó a 56%.
Entre los independientes en general, el respaldo es de solo el 25%.
El apoyo entre los demócratas es aún menor.
Solo el 5% aprueba su gestión.
El 95% la desaprueba.
En términos electorales, los demócratas muestran ventaja.
Cuentan con una ventaja de cinco puntos sobre los republicanos en la Cámara de Representantes.
Esta cifra supera la ventaja de dos puntos registrada en encuestas previas.
Los resultados llegan en un contexto político clave rumbo a las elecciones de mitad de mandato.