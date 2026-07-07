¿Víctima o responsable? La historia de Elizabeth Siders da un giro al caso de la “casa del horror” en Ohio

Elizabeth Siders queda bajo la lupa tras nuevos detalles que abren dudas sobre su historia y el estremecedor caso en Ohio.

Elizabeth Siders bajo investigación

Surgen nuevos interrogantes

Caso sigue revelándose Elizabeth Siders, la madre señalada en el caso de la llamada “casa del horror” en Ohio, se ha convertido en una de las figuras más enigmáticas de la investigación. La mujer de 33 años está acusada junto a su esposo y sus suegros, pero nuevos detalles sobre su vida abren una pregunta incómoda: ¿fue solo responsable o también víctima de un entorno de control? Las autoridades investigan cómo 16 niños permanecieron durante años en una vivienda de Hamden, en el condado de Vinton, presuntamente sometidos a abandono, maltrato y condiciones extremas. Mientras los fiscales avanzan con el caso, el abogado de Elizabeth pide no convertirla en culpable ante la opinión pública antes de que se conozcan todos los hechos. Elizabeth Siders queda bajo la lupa por su pasado y su papel en la casa del horror Según su abogado, Thomas Stolly, Elizabeth se casó con Gary Siders Jr. cuando apenas tenía 15 años, después de abandonar la escuela secundaria. Gary tenía 18 años en ese momento, y el primer hijo encontrado en la vivienda nació dos meses después del matrimonio, el 30 de mayo de 2008. Los registros judiciales indican que Elizabeth y Gary contrajeron matrimonio el 31 de marzo de ese mismo año. Ese dato ha dado un nuevo giro al caso, pues coloca parte de la atención en la historia personal de Elizabeth antes de convertirse en una de las acusadas. Stolly aseguró que los 16 niños rescatados de la vivienda son hijos biológicos de Elizabeth y Gary. También afirmó que todos nacieron en hospitales de la región y que Elizabeth se consideraba a sí misma una madre de tiempo completo. Las edades de los menores van desde los 18 años hasta un año y medio, incluidos varios pares de gemelos. Hasta ahora, las autoridades solo han confirmado públicamente que 16 niños fueron retirados de la casa, aunque han circulado versiones no confirmadas sobre un número mayor de hijos.

Su abogado dice que Elizabeth Siders preguntó primero por sus hijos Tras su arresto, Elizabeth no habría preguntado por su propia situación legal, según relató su abogado. Stolly dijo que la primera preocupación de su clienta fue saber si sus hijos estaban bien y dónde se encontraban. “Preguntó si sus hijos estaban bien, preguntó si yo sabía dónde estaban y preguntó cuándo podría volver a verlos”. El abogado la describió como una mujer “llorando y agotada”, y señaló que le pareció significativo que no preguntara cuándo podría salir de la cárcel. En declaraciones separadas, Stolly pidió paciencia al público y a los medios ante la enorme atención que ha provocado el caso. “Aunque los titulares puedan ser sensacionalistas, hay un componente humano muy real en este caso, por lo que pediría a la gente que permita que este proceso siga su curso”, afirmó. La defensa intenta presentar una imagen más compleja de Elizabeth, sin negar la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, esa versión contrasta con lo que las autoridades dicen haber encontrado dentro de la vivienda.

Familiares de Elizabeth Siders hablan de aislamiento y “adoctrinamiento” View this post on Instagram A post shared by Bo Grant (@marriedtoalunatic) Publicaciones atribuidas a familiares de Elizabeth también han comenzado a circular y han agregado nuevas dudas al caso. En una publicación revisada por medios, un hombre que se identificó como su hermano aseguró que Elizabeth habría sido “adoctrinada”. También afirmó que había retomado contacto con ella recientemente, después de 15 años de distanciamiento. El hombre hizo referencia a programas de asistencia social y sugirió que “el estado sabe algo”, aunque no presentó pruebas ni explicó a qué se refería. Hasta el momento, los investigadores no han comentado públicamente sobre esas afirmaciones. La información, sin embargo, alimenta una de las preguntas centrales del caso: qué ocurrió con Elizabeth durante todos esos años dentro de esa estructura familiar. Las autoridades han señalado que se trata de un caso intrafamiliar, aunque no han confirmado oficialmente todos los vínculos parentales. La familia completa estaba compuesta por 20 personas que vivían en una casa de cinco habitaciones y un solo baño.

La casa del horror en Ohio revela condiciones que estremecen a las autoridades Ver este video en su propia página → Según el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, se cree que la mayoría de los menores pasaban gran parte del tiempo en una habitación de 3.6 por 3.6 metros. La vivienda estaba ubicada en la calle Ohmer, en Hamden, al norte de Wellston. Los investigadores indicaron que algunos menores tenían una capacidad de comunicación limitada, y que otros no podían comunicarse en absoluto. El sheriff Ryan Cain reconoció que ese es uno de los mayores desafíos para reconstruir lo ocurrido dentro de la casa. “Uno de los retos de la investigación es que (los niños) tienen limitaciones. Pueden comunicarse, pero de forma muy limitada, y algunos no pueden comunicarse en absoluto”, dijo Cain. “La escena es espantosa y estas son acusaciones espantosas”. El fiscal del condado de Vinton, William Archer, añadió que el hijo mayor aún es menor desde el punto de vista del desarrollo y no sabe escribir su nombre. El Distrito Escolar del Condado de Vinton informó que no hay registros de que alguno de los niños haya estado matriculado como estudiante. Las autoridades investigan cómo los menores permanecieron prácticamente sin ser detectados durante aproximadamente cuatro años.

Vecinos dicen que nunca vieron niños en la vivienda Desde el exterior, la casa no despertaba sospechas evidentes para algunos vecinos. “La casa parecía abandonada”, dijo Josh O’Dell, residente del condado de Vinton. “Fue impactante porque nunca habíamos visto ni oído nada de esa casa. Jamás había visto a un niño en ese patio”. Cuando los agentes entraron al inmueble, tuvieron que usar mascarillas por las condiciones encontradas. Wilson explicó que había acumulaciones de basura y que algunas áreas estaban tan deterioradas que los investigadores no pudieron acceder a ellas. “Este caso sigue revelando las condiciones inimaginables que estos niños se vieron obligados a soportar. El miércoles dije que lo que los investigadores encontraron era pura maldad, y las pruebas que hemos descubierto desde entonces no hacen sino reforzar esa valoración”, declaró Wilson. Varios niños fueron hospitalizados con heridas graves, y dos fueron trasladados en helicóptero a centros de traumatología en Columbus. Los menores quedaron bajo custodia protectora del Departamento de Empleo y Servicios Familiares de Ohio. Las autoridades aseguran que ninguna otra familia ni niño de la zona corre peligro en relación con este caso.

Elizabeth Siders enfrenta cargos graves, pero la investigación sigue abierta Elizabeth Siders, Gary Siders Jr., Gary Siders Sr. y Christina Siders fueron arrestados y acusados en conexión con el caso. Los cuatro se declararon inocentes y permanecen detenidos con una fianza de 300,000 dólares cada uno. En conjunto, enfrentan 68 cargos graves por poner en peligro a menores. Los fiscales sostienen que los 16 niños sufrieron daños físicos graves, y las autoridades han advertido que podrían presentarse cargos adicionales. Gary Siders II también tenía una orden de arresto pendiente por un caso de exhibicionismo ocurrido en mayo, según registros judiciales. Los documentos indican que los hechos habrían ocurrido en la misma vivienda de la calle Ohmer e involucraron a personas que no pertenecían al hogar. Dorian Baum, abogado de Gary Siders Sr., también pidió a la comunidad esperar el avance del proceso judicial. “Pedimos a la comunidad en general, así como a cualquier persona interesada en este caso, que respire profundamente… y permita que el proceso avance y que los hechos salgan a la luz”, declaró Baum.