Hallan a 16 niños en condiciones «deplorables» en Ohio; cuatro adultos enfrentan cargos
Publicado el01/07/2026 a las 09:08
- Hallan 16 niños vulnerables
- Cuatro adultos arrestados
- Investigación sigue en Ohio
Las autoridades de Ohio investigan uno de los casos de presunto maltrato infantil más impactantes de los últimos años, luego de encontrar a 16 menores viviendo en condiciones que describieron como «deplorables» dentro de una vivienda rural del condado de Vinton.
El operativo terminó con el arresto de cuatro adultos, quienes ahora enfrentan cargos por poner en peligro a menores, mientras varios de los niños fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica debido a la gravedad de su estado de salud.
Las impactantes condiciones en las que fueron encontrados los 16 niños
4 Adults Arrested After 16 Children Found In ‘Deplorable’ Conditions In Ohio Home https://t.co/H8hnhrVKyY
— People (@people) July 1, 2026
La Oficina de Investigación de Ohio (Ohio Bureau of Investigation) y la oficina del sheriff local ejecutaron una orden de registro en una vivienda ubicada en la pequeña localidad de Hamden, donde descubrieron a los 16 menores.
Los niños tenían entre un año y medio y 18 años, e incluían tanto varones como mujeres, informaron las autoridades.
Según los investigadores, varios de ellos presentaban un estado de salud crítico al momento del hallazgo y dos tuvieron que ser trasladados en helicóptero a centros de trauma de nivel uno debido a la gravedad de sus lesiones.
El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, describió la escena con palabras que reflejan la magnitud del caso.
“Condiciones en las que ni siquiera puedes imaginar que alguien esté viviendo, y mucho menos niños”.
Autoridades califican el caso como un acto de «pura maldad»
NEW MUGSHOTS: Here are the four people charged in the ‘horrific’ case in Vinton County involving 16 children. Details >> https://t.co/dGZlZQpAsC pic.twitter.com/FDEOWNC9pp
— FOX 28 Columbus (@fox28columbus) July 1, 2026
Tras el hallazgo, las autoridades arrestaron a Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders.
Hasta el momento, ninguno había comparecido para la lectura formal de cargos ni contaba con un defensor público asignado.
Los cuatro adultos deberán presentarse ante un tribunal este miércoles por la mañana para enfrentar el proceso judicial.
Wilson aseguró que se trató de la peor escena que ha encontrado durante toda su trayectoria profesional y resumió lo ocurrido con una contundente declaración.
“Pura maldad”
El fiscal agregó que la investigación continúa y que las autoridades siguen ejecutando diligencias relacionadas con el inmueble.
La investigación continúa mientras buscan esclarecer qué ocurrió
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Los funcionarios aclararon que todavía no han confirmado si los 16 menores tenían algún vínculo familiar entre sí.
También descartaron, por el momento, que la investigación corresponda a un caso de trata de personas.
Las autoridades señalaron que los cuatro adultos no eran residentes de Hamden y que aparentemente se encontraban viajando cuando llegaron a la zona.
Hamden es una comunidad de menos de 1,000 habitantes ubicada a unos 97 kilómetros (60 millas) al sureste de Columbus, la capital de Ohio.
El fiscal del condado de Vinton, William Archer, explicó que los detenidos enfrentan cargos por el delito grave de segundo grado de poner en peligro a menores, ya que el caso involucra «daño físico grave».
Mientras continúan las investigaciones para determinar cómo llegaron los niños a vivir en esas condiciones y cuál era la relación entre ellos y los adultos detenidos, las autoridades aseguraron que la prioridad es garantizar la atención médica y la protección de todos los menores.
“Se hará justicia para estos niños”, afirmó Wilson.
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FUENTE: NBC News / Telemundo Puerto Rico