Hallan a 16 niños en condiciones «deplorables» en Ohio; cuatro adultos enfrentan cargos

Hallan 16 niños vulnerables

Cuatro adultos arrestados

Investigación sigue en Ohio

Las autoridades de Ohio investigan uno de los casos de presunto maltrato infantil más impactantes de los últimos años, luego de encontrar a 16 menores viviendo en condiciones que describieron como «deplorables» dentro de una vivienda rural del condado de Vinton.

El operativo terminó con el arresto de cuatro adultos, quienes ahora enfrentan cargos por poner en peligro a menores, mientras varios de los niños fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica debido a la gravedad de su estado de salud.

Las impactantes condiciones en las que fueron encontrados los 16 niños

4 Adults Arrested After 16 Children Found In ‘Deplorable’ Conditions In Ohio Home https://t.co/H8hnhrVKyY — People (@people) July 1, 2026

La Oficina de Investigación de Ohio (Ohio Bureau of Investigation) y la oficina del sheriff local ejecutaron una orden de registro en una vivienda ubicada en la pequeña localidad de Hamden, donde descubrieron a los 16 menores.

Los niños tenían entre un año y medio y 18 años, e incluían tanto varones como mujeres, informaron las autoridades.

Según los investigadores, varios de ellos presentaban un estado de salud crítico al momento del hallazgo y dos tuvieron que ser trasladados en helicóptero a centros de trauma de nivel uno debido a la gravedad de sus lesiones.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, describió la escena con palabras que reflejan la magnitud del caso.

“Condiciones en las que ni siquiera puedes imaginar que alguien esté viviendo, y mucho menos niños”.