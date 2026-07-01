«Mientras él estuviera vivo, yo también lo estaría»: Dayana sobrevivió con su bebé 36 horas bajo los escombros
Publicado el01/07/2026 a las 07:58
- Sobrevivió junto a su bebé de 18 días de nacido.
- Perdió todo en segundos.
- Pide ayuda para reconstruirse.
La historia de Dayana Patiño y su hijo Juan David se convirtió en uno de los pocos relatos de esperanza tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.
Con apenas 18 días de nacido, Juan David permaneció junto a su madre durante más de 36 horas bajo los escombros del edificio donde vivían en Playa Grande, estado La Guaira, hasta que ambos fueron rescatados con vida.
Las imágenes del operativo recorrieron el mundo y convirtieron al recién nacido en un símbolo de esperanza en medio de una tragedia que, según el balance oficial, dejó más de 1.700 fallecidos y miles de personas desaparecidas.
Días después del rescate, Dayana relató a la BBC cómo logró resistir las interminables horas atrapada junto a su hijo.
El bebé fue la razón que la mantuvo con vida bajo los escombros
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La joven madre explicó que Juan David fue quien le dio fuerzas para mantenerse consciente mientras esperaba ser encontrada por los equipos de rescate.
«De vez en cuando le tocaba la nariz para comprobar que seguía respirando. Mientras él estuviera vivo, yo también lo estaría».
Según contó a la BBC, su hijo se convirtió en la motivación para permanecer despierta y alerta pese al dolor, la oscuridad y la incertidumbre.
Dayana recordó que el terremoto la sorprendió mientras lavaba los platos en el apartamento familiar, ubicado en un octavo piso del edificio Residencias Vistamar.
Su primera reacción fue correr a proteger a Juan David porque creyó que se trataba «solo de un temblor leve».
Sin embargo, en cuestión de segundos el edificio comenzó a desplomarse.
«Sentía que volaba. Después, sentí que me hundía en agua y tierra, y luego caí en el hueco donde quedé atrapada. No sé cómo no solté a mi bebé mientras volaba; fui aplastada contra los muebles», contó.
Durante más de 30 horas permaneció abrazando al recién nacido mientras rezaba para que ambos pudieran sobrevivir.
Las labores de búsqueda continúan en distintas zonas del país, aunque con el paso de los días disminuyen las esperanzas de encontrar nuevos sobrevivientes.
Tras sobrevivir al desastre, Dayana pide ayuda para reconstruir su vida
Mientras continúa recuperándose junto a su hijo en la Clínica El Ávila, Dayana decidió abrir una campaña en GoFundMe para intentar empezar de nuevo después de perderlo todo.
En el mensaje publicado en la plataforma explica que el edificio donde vivían colapsó completamente durante los terremotos del 24 de junio.
«Cada minuto parecía eterno. Abracé a mi bebé con todas mis fuerzas mientras oraba sin cesar, pidiéndole a Dios que protegiera su vida y nos concediera una nueva oportunidad.»
La madre también recordó que familiares, amigos, vecinos, rescatistas y cientos de personas nunca dejaron de buscarlos ni de mantener la esperanza de encontrarlos con vida.
«Por la gracia de Dios, ocurrió un milagro.»
«Contra todo pronóstico, mi bebé y yo fuimos rescatados con vida.»
Actualmente ambos permanecen hospitalizados mientras continúan recuperándose de las lesiones sufridas durante el derrumbe.
Dayana explica que sufrió un fuerte trauma físico y que todavía vive con dolor constante, por lo que necesita permanecer bajo atención médica.
La campaña busca darle un nuevo comienzo a Juan David
La joven madre asegura que en cuestión de segundos perdió absolutamente todo.
Su hogar quedó destruido.
Todas sus pertenencias quedaron sepultadas bajo los escombros.
También murió Kira, la perrita de la familia, a quien describe como «un miembro muy amado».
Por ello, la campaña busca recaudar fondos para cubrir los gastos de hospitalización, medicamentos, tratamientos médicos, vivienda temporal, alimentación, artículos esenciales para Juan David y las necesidades básicas mientras logran reconstruir sus vidas.
«Pedir ayuda es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer.»
«Pero hoy lo hago no solo por mí, sino por mi hijo. Cada donación, sin importar su monto, nos acerca un poco más a la recuperación y nos devuelve la esperanza de comenzar una nueva vida.»
Dayana también pidió que quienes no puedan colaborar económicamente compartan su historia y los mantengan presentes en sus oraciones.
«Gracias por creer en los milagros.»
Con la campaña, la madre espera reunir los recursos necesarios para recuperarse físicamente y ofrecerle a Juan David un nuevo comienzo, después de sobrevivir juntos a una de las tragedias naturales más devastadoras que ha vivido Venezuela.
Si deseas apoyar a Dayana y a su bebé en su proceso de recuperación, puedes hacer tu donación haciendo clic en la campaña de GoFundMe.
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FUENTE: BBC News / Gofundme