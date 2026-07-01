«Mientras él estuviera vivo, yo también lo estaría»: Dayana sobrevivió con su bebé 36 horas bajo los escombros

Sobrevivió junto a su bebé de 18 días de nacido.

Perdió todo en segundos.

Pide ayuda para reconstruirse.

La historia de Dayana Patiño y su hijo Juan David se convirtió en uno de los pocos relatos de esperanza tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

Con apenas 18 días de nacido, Juan David permaneció junto a su madre durante más de 36 horas bajo los escombros del edificio donde vivían en Playa Grande, estado La Guaira, hasta que ambos fueron rescatados con vida.

Las imágenes del operativo recorrieron el mundo y convirtieron al recién nacido en un símbolo de esperanza en medio de una tragedia que, según el balance oficial, dejó más de 1.700 fallecidos y miles de personas desaparecidas.

Días después del rescate, Dayana relató a la BBC cómo logró resistir las interminables horas atrapada junto a su hijo.

El bebé fue la razón que la mantuvo con vida bajo los escombros

Ver este video en su propia página →

La joven madre explicó que Juan David fue quien le dio fuerzas para mantenerse consciente mientras esperaba ser encontrada por los equipos de rescate.

«De vez en cuando le tocaba la nariz para comprobar que seguía respirando. Mientras él estuviera vivo, yo también lo estaría».

Según contó a la BBC, su hijo se convirtió en la motivación para permanecer despierta y alerta pese al dolor, la oscuridad y la incertidumbre.

Dayana recordó que el terremoto la sorprendió mientras lavaba los platos en el apartamento familiar, ubicado en un octavo piso del edificio Residencias Vistamar.

Su primera reacción fue correr a proteger a Juan David porque creyó que se trataba «solo de un temblor leve».

Sin embargo, en cuestión de segundos el edificio comenzó a desplomarse.

«Sentía que volaba. Después, sentí que me hundía en agua y tierra, y luego caí en el hueco donde quedé atrapada. No sé cómo no solté a mi bebé mientras volaba; fui aplastada contra los muebles», contó.

Durante más de 30 horas permaneció abrazando al recién nacido mientras rezaba para que ambos pudieran sobrevivir.

Las labores de búsqueda continúan en distintas zonas del país, aunque con el paso de los días disminuyen las esperanzas de encontrar nuevos sobrevivientes.