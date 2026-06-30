La ONU proyecta ayuda para 500.000 personas tras los terremotos en Venezuela mientras crecen las necesidades
Publicado el30/06/2026 a las 12:49
- ONU amplía ayuda humanitaria.
- 500.000 personas en refugios.
- Urgen alimentos y agua.
Los organismos de Naciones Unidas intensifican su respuesta humanitaria tras los terremotos que golpearon Venezuela la semana pasada.
La meta inmediata es asistir a unas 500.000 personas que permanecen en refugios temporales.
Las autoridades venezolanas mantienen el balance oficial en al menos 1.719 fallecidos y 5.034 heridos.
La ONU amplía su respuesta para atender a cientos de miles de damnificados
La Organización de las Naciones Unidas prevé brindar asistencia a medio millón de personas alojadas en refugios temporales tras los terremotos que sacudieron Venezuela la semana pasada.
La estimación fue presentada este martes por la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela, Stephanie Hochstetter.
La funcionaria participó por videoconferencia desde La Guaira durante la conferencia diaria del portavoz del secretario general de la ONU.
La Guaira continúa siendo considerada la zona más afectada por el desastre sísmico que mantiene una amplia operación de emergencia.
Según los datos oficiales del Gobierno venezolano, el saldo asciende a al menos 1.719 personas fallecidas y 5.034 heridas.
El impacto del terremoto mantiene bajo presión a los servicios de emergencia y a las organizaciones humanitarias que trabajan en el país.
Las necesidades continúan aumentando conforme avanzan las evaluaciones en las zonas más afectadas.
Los organismos internacionales consideran prioritario ampliar la capacidad de respuesta durante las próximas semanas.
El Programa Mundial de Alimentos busca multiplicar la distribución de ayuda
Stephanie Hochstetter informó que el Programa Mundial de Alimentos ya distribuyó paquetes de alimentos de emergencia a unas 1.200 personas.
Sin embargo, explicó que la expectativa es ampliar significativamente esa cifra durante los próximos meses.
Para sostener la operación, el organismo lanzó un llamamiento inicial de 50 millones de dólares destinado a financiar parte de la respuesta.
La funcionaria advirtió que esos recursos no serán suficientes para cubrir toda la magnitud del desastre.
«La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica», alertó.
Además de entregar alimentos listos para consumir, el PMA también distribuye productos para cocinar entre las familias que aún conservan condiciones mínimas para preparar alimentos.
Esta estrategia busca adaptarse a las diferentes condiciones que enfrentan las comunidades afectadas.
Mientras algunos hogares pueden cocinar, otros dependen completamente de alimentos preparados debido a la destrucción causada por el sismo.
Las reservas alimentarias buscan garantizar apoyo durante los próximos meses
Actualmente, el Programa Mundial de Alimentos dispone de aproximadamente 3.000 toneladas métricas de alimentos almacenadas para su distribución en Venezuela.
Con esas existencias, la agencia estima que podrá abastecer a más de 10.000 familias durante un período aproximado de dos meses.
Paralelamente, la organización mantiene compras de alimentos dentro del propio país.
Según explicó Hochstetter, esa estrategia aprovecha que existen productos disponibles en el mercado venezolano.
Al mismo tiempo, el PMA coordina acciones con su equipo en Colombia.
Desde ese país también existen reservas que pueden ser reasignadas «rápidamente» si la emergencia requiere acelerar el suministro.
La coordinación regional forma parte del plan para mantener una cadena logística estable mientras evolucionan las necesidades humanitarias.
La prioridad continúa siendo garantizar que los alimentos lleguen a las zonas donde más se necesitan.
Las comunidades más alejadas enfrentan mayores riesgos tras el terremoto
La directora del PMA advirtió que muchas familias ya atravesaban dificultades económicas antes del desastre.
Ahora, la pérdida de viviendas, fuentes de ingreso e infraestructura incrementa el riesgo de una crisis alimentaria más profunda.
«Los terremotos han afectado a muchas familias, algunas de las cuales ya tenían dificultades para costearse los alimentos básicos, y ahora, con sus medios de subsistencia destrozados y las infraestructuras gravemente dañadas, muchas se enfrentan al peligro muy real de verse sumidas en una situación aún más difícil», lamentó.
La funcionaria señaló que la situación podría agravarse especialmente en las comunidades más alejadas.
En esas zonas, el acceso limitado dificulta tanto la llegada de ayuda como la recuperación de los servicios esenciales.
La ONU considera que esas poblaciones podrían sufrir con mayor intensidad las consecuencias del desastre debido a la menor disponibilidad de asistencia inmediata.
Mientras avanzan las labores de respuesta, los organismos internacionales mantienen el llamado para reforzar el apoyo financiero y logístico que permita ampliar la atención a cientos de miles de personas afectadas por uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en Venezuela.
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FUENTE: EFE