La ONU proyecta ayuda para 500.000 personas tras los terremotos en Venezuela mientras crecen las necesidades

ONU amplía ayuda humanitaria.

500.000 personas en refugios.

Urgen alimentos y agua.

Los organismos de Naciones Unidas intensifican su respuesta humanitaria tras los terremotos que golpearon Venezuela la semana pasada.

La meta inmediata es asistir a unas 500.000 personas que permanecen en refugios temporales.

Las autoridades venezolanas mantienen el balance oficial en al menos 1.719 fallecidos y 5.034 heridos.

La ONU amplía su respuesta para atender a cientos de miles de damnificados

La Organización de las Naciones Unidas prevé brindar asistencia a medio millón de personas alojadas en refugios temporales tras los terremotos que sacudieron Venezuela la semana pasada.

La estimación fue presentada este martes por la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela, Stephanie Hochstetter.

La funcionaria participó por videoconferencia desde La Guaira durante la conferencia diaria del portavoz del secretario general de la ONU.

La Guaira continúa siendo considerada la zona más afectada por el desastre sísmico que mantiene una amplia operación de emergencia.

Según los datos oficiales del Gobierno venezolano, el saldo asciende a al menos 1.719 personas fallecidas y 5.034 heridas.

El impacto del terremoto mantiene bajo presión a los servicios de emergencia y a las organizaciones humanitarias que trabajan en el país.

Las necesidades continúan aumentando conforme avanzan las evaluaciones en las zonas más afectadas.

Los organismos internacionales consideran prioritario ampliar la capacidad de respuesta durante las próximas semanas.