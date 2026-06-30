Niño que predijo los terremotos de Venezuela, ahora difunde nueva profecía sobre el Mundial

Nueva profecía del Mundial

Alerta sobre norovirus

Video genera debate

Jesús López, conocido en TikTok como ‘El servidor’, volvió a generar conversación en redes sociales tras difundir una nueva profecía relacionada con la Copa Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Por qué importa: El menor ganó notoriedad después de que usuarios vincularan sus publicaciones con los terremotos ocurridos recientemente en Venezuela, por lo que su nuevo mensaje ha despertado interés entre sus seguidores.

En esta ocasión, el contenido difundido por el joven no habla de un desastre natural, sino de una presunta enfermedad que, según afirma, afectará a la humanidad en los próximos años.

Jesús López, conocido como ‘El servidor’, publicó el pasado 30 de mayo un video en TikTok titulado «La llegada del Leviatán».

Jesús López ‘El servidor’ relaciona el Mundial con una supuesta macropandemia

¿Qué dijo Jesús López El Servidor sobre el Mundial 2026?https://t.co/RXwGUcY00Q — Indigo FAN (@IndigoFAN_) June 29, 2026

El material corresponde a la segunda parte de un mensaje que, según explicó, recibió de manera espiritual.

Al iniciar la grabación, el menor aseguró que compartiría una advertencia dirigida a toda la comunidad creyente.

«Si estás viendo este video, esta es la segunda parte del mensaje profético que tiene el Espíritu Santo para ustedes, para toda la iglesia y que nosotros seamos apercibidos. Mi nombre es Jesús López y en este momento comenzaré a decir la información que me dejó el Espíritu Santo de su parte el día de hoy», expresó.

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Durante el video, el joven hizo referencia a la próxima Copa del Mundo que será organizada por Canadá, Estados Unidos y México.

Según su mensaje, ese evento marcaría el inicio de una crisis sanitaria mundial.

La afirmación fue presentada como una profecía y rápidamente comenzó a circular entre usuarios de distintas plataformas.

El contenido ha sido compartido ampliamente debido a la popularidad que alcanzó el menor en semanas recientes.