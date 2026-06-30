Niño que predijo los terremotos de Venezuela, ahora difunde nueva profecía sobre el Mundial
Publicado el30/06/2026 a las 11:01
- Nueva profecía del Mundial
- Alerta sobre norovirus
- Video genera debate
Jesús López, conocido en TikTok como ‘El servidor’, volvió a generar conversación en redes sociales tras difundir una nueva profecía relacionada con la Copa Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
Por qué importa: El menor ganó notoriedad después de que usuarios vincularan sus publicaciones con los terremotos ocurridos recientemente en Venezuela, por lo que su nuevo mensaje ha despertado interés entre sus seguidores.
En esta ocasión, el contenido difundido por el joven no habla de un desastre natural, sino de una presunta enfermedad que, según afirma, afectará a la humanidad en los próximos años.
Jesús López, conocido como ‘El servidor’, publicó el pasado 30 de mayo un video en TikTok titulado «La llegada del Leviatán».
Jesús López ‘El servidor’ relaciona el Mundial con una supuesta macropandemia
¿Qué dijo Jesús López El Servidor sobre el Mundial 2026?https://t.co/RXwGUcY00Q
— Indigo FAN (@IndigoFAN_) June 29, 2026
El material corresponde a la segunda parte de un mensaje que, según explicó, recibió de manera espiritual.
Al iniciar la grabación, el menor aseguró que compartiría una advertencia dirigida a toda la comunidad creyente.
«Si estás viendo este video, esta es la segunda parte del mensaje profético que tiene el Espíritu Santo para ustedes, para toda la iglesia y que nosotros seamos apercibidos. Mi nombre es Jesús López y en este momento comenzaré a decir la información que me dejó el Espíritu Santo de su parte el día de hoy», expresó.
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Durante el video, el joven hizo referencia a la próxima Copa del Mundo que será organizada por Canadá, Estados Unidos y México.
Según su mensaje, ese evento marcaría el inicio de una crisis sanitaria mundial.
La afirmación fue presentada como una profecía y rápidamente comenzó a circular entre usuarios de distintas plataformas.
El contenido ha sido compartido ampliamente debido a la popularidad que alcanzó el menor en semanas recientes.
La profecía de Jesús López ‘El servidor’ sobre el norovirus
@yeshualojim LA LLEGADA DEL LEVIATÁN MENSAJE PARA LOS PUEBLOS DEL MUNDO PART 2 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fyp #profecia #profecia ♬ Melancholic – Perfect, so dystopian
En el mensaje, Jesús López aseguró que la enfermedad mencionada sería el norovirus.
El menor afirmó que ese virus provocaría una crisis de grandes dimensiones.
«El mundial será el sesgo de la historia para una macropandemia llamada norovirus y matará a mucha gente como la peste negra», declaró.
Posteriormente explicó cuándo, según su versión, comenzarían los contagios masivos.
De acuerdo con su relato, el proceso iniciaría antes del año 2027.
«Comenzará desde ya, para que en el 2027 ocurra ese suceso a mediados de enero a abril. Así dice el Señor», señaló.
El mensaje también incluyó referencias religiosas y simbólicas.
Además, vinculó esos acontecimientos con figuras descritas dentro de su interpretación profética.
El video también menciona a Nueva York y el Leviatán
En otra parte del video, Jesús López hizo referencia al Leviatán.
Según explicó, esa figura tendría un papel dentro de los acontecimientos que describió.
«Leviatán destruirá, irá a Babilonia que representa Nueva York y las bestias del fin del mundo saldrán y engañarán a los humanos a confiar en ellos», afirmó.
El menor sostuvo que los mensajes que comparte buscan advertir a las personas.
También señaló que considera su contenido como una guía espiritual para quienes siguen sus publicaciones.
«Estamos advertidos ante todas estas cosas que el Espíritu Santo nos está administrando para que nosotros seamos una luz y un canal de bendición a todas las personas que necesitan saber la verdad», concluyó al final del video.
Jesús López se volvió ampliamente conocido luego de que numerosos usuarios relacionaran publicaciones anteriores con los terremotos que afectaron a Venezuela.
Los sismos dejaron una severa crisis humanitaria en el país.
De acuerdo con el balance citado en la información disponible, las autoridades venezolanas reportan más de 1,400 fallecidos, decenas de miles de desaparecidos y millones de damnificados.
Asimismo, un rescatista citado por AFP señaló sobre las labores de búsqueda: «A tres días la norma es que los cuerpos ya estén sin vida, pero gracias a Dios sería que podamos encontrar a las personas con signos vitales todavía».
Hasta el momento, las declaraciones difundidas por Jesús López corresponden a afirmaciones realizadas en sus publicaciones de TikTok y no constituyen información respaldada por evidencia científica o por autoridades sanitarias.