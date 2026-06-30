Agente de ICE estalla contra joven que grababa su camioneta sin placas

Agente confronta a adolescente.

Camioneta sin placas visibles.

Video genera controversia.

Un video grabado en los suburbios de Chicago muestra el momento en que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confronta a un joven que grababa una camioneta oficial aparentemente sin placa de matrícula visible.

Por qué importa: La grabación ha generado atención en redes sociales al abrir el debate sobre el derecho a documentar la actuación de funcionarios públicos y el cumplimiento de las normas de tránsito para vehículos oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura pública sobre el incidente ni han confirmado si se realizará alguna revisión de lo ocurrido.

Las imágenes comienzan con un adolescente grabando una camioneta oficial estacionada en una zona de los suburbios de Chicago.

Agente de ICE confronta a joven durante grabación

Según el video difundido, el joven señala que el vehículo no tiene una placa de matrícula visible.

Pocos segundos después, un agente de ICE desciende de la camioneta y se dirige hacia el adolescente.

En la grabación se observa que el funcionario le grita para que se aleje mientras intenta confrontarlo, al tiempo que el joven retrocede sin dejar de registrar la escena.

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El intercambio ocurre a corta distancia y el momento se vuelve tenso conforme el agente avanza hacia quien sostiene el teléfono.

El video termina circulando ampliamente en redes sociales, donde ha sido compartido por diversos usuarios.

Las imágenes no muestran lo que ocurrió antes del inicio de la grabación ni lo sucedido después del intercambio.

Tampoco se ha informado oficialmente la identidad del agente involucrado ni del joven que aparece registrando el incidente.