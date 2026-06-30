Accidente de autobús en Nueva York deja muertos y varios heridos
Publicado el30/06/2026 a las 09:13
- Dos muertos en choque
- Autobús volcó en autopista
- Investigación sigue abierta
Un autobús de pasajeros volcó tras una colisión en la autopista Long Island Expressway de Nueva York, dejando dos personas fallecidas y 20 heridas.
Por qué importa: El accidente obligó al cierre total de la autopista durante varias horas y mantiene una investigación en curso para esclarecer las causas.
Las autoridades continúan analizando la secuencia del choque mientras el tránsito en la zona vuelve gradualmente a la normalidad.
Accidente de autobús en NY deja dos muertos
Two people, including the bus driver, were killed and 20 others injured after a bus overturned on the Long Island Expressway in Queens late Monday, crossing into oncoming traffic after colliding with multiple vehicles. pic.twitter.com/I3MpTs0Sit
— KolHaolam (@KolHaolam) June 30, 2026
El accidente ocurrió alrededor de las 23:45 del 29 de junio.
La Policía de Nueva York respondió a una emergencia en la autopista Long Island Expressway, cerca de la salida de Greenpoint Avenue.
Según las autoridades, el autobús circulaba en dirección oeste cuando impactó contra otro vehículo.
Ese primer choque desencadenó una reacción en cadena que involucró a varios automóviles.
Así ocurrió el accidente que terminó con el autobús volcado
JUST IN: Two people are dead and several others were injured in a multiple car crash on the Long Island Expressway. – https://t.co/4VDMSM5Pmh pic.twitter.com/RJxbjLtEgH
— News12BX (@News12BX) June 30, 2026
De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, el segundo vehículo impactó a un tercero tras la colisión inicial.
Después del primer impacto, el autobús perdió el control y volcó sobre la mediana.
El vehículo invadió los carriles en sentido contrario mientras se desplazaba sobre la separación central.
La policía indicó que, tras cruzar la mediana, el autobús chocó contra otros dos vehículos que circulaban hacia el este.
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Las autoridades confirmaron que el conductor del autobús, un hombre de 35 años cuya identidad no fue revelada, murió en el lugar.
También perdió la vida uno de los pasajeros del autobús, según USA Today.
Hasta el momento, las autoridades no han difundido la identidad de las víctimas.
La investigación busca determinar qué provocó el primer impacto que desencadenó el accidente.
Balance de víctimas y heridos tras el choque
Two people were killed and at least 20 others were injured after a coach bus overturned and crossed over the median in a chain-reaction collision involving at least five vehicles on the Long Island Expressway in Queens, authorities said.
This is a breaking news story. Check back… pic.twitter.com/hdR2UqATml
— Newsday (@Newsday) June 30, 2026
El Departamento de Policía informó que tres conductores involucrados fueron trasladados a hospitales.
Dos de ellos permanecen en condición estable.
Otro conductor fue hospitalizado en estado crítico.
Todos los pasajeros del autobús también fueron trasladados para recibir atención médica.
El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York confirmó que 20 personas fueron llevadas a hospitales.
Tres de los lesionados presentaban heridas críticas.
Dos personas sufrieron lesiones graves.
Quince pacientes fueron reportados en condición estable.
Las labores de emergencia se extendieron durante varias horas.
Los equipos de rescate informaron que la situación quedó bajo control hasta la 1:58 de la madrugada del 30 de junio.
Cierre de la autopista e investigación en marcha
Como consecuencia del accidente, todos los carriles de la Long Island Expressway fueron cerrados temporalmente en ambos sentidos.
Las autoridades desviaron el tránsito con destino al distrito de Queens mientras continuaban las labores de emergencia.
El sistema de notificación de emergencias de la ciudad advirtió que los conductores debían prever retrasos residuales durante el 30 de junio.
El cierre afectó una de las principales vías de circulación de la ciudad durante la madrugada.
Las autoridades no han informado todavía qué originó la primera colisión.
La Policía de Nueva York confirmó que el caso permanece bajo investigación.
Por ahora, no se han anunciado posibles responsabilidades ni se han revelado nuevos detalles sobre las circunstancias del accidente.
Los investigadores continuarán recopilando evidencia para reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar cómo se produjo el choque múltiple que terminó con el autobús volcado y dejó dos personas fallecidas y decenas de heridos.