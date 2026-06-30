Accidente de autobús en Nueva York deja muertos y varios heridos

Dos muertos en choque

Autobús volcó en autopista

Investigación sigue abierta

Un autobús de pasajeros volcó tras una colisión en la autopista Long Island Expressway de Nueva York, dejando dos personas fallecidas y 20 heridas.

Por qué importa: El accidente obligó al cierre total de la autopista durante varias horas y mantiene una investigación en curso para esclarecer las causas.

Las autoridades continúan analizando la secuencia del choque mientras el tránsito en la zona vuelve gradualmente a la normalidad.

Accidente de autobús en NY deja dos muertos

Two people, including the bus driver, were killed and 20 others injured after a bus overturned on the Long Island Expressway in Queens late Monday, crossing into oncoming traffic after colliding with multiple vehicles. pic.twitter.com/I3MpTs0Sit — KolHaolam (@KolHaolam) June 30, 2026

El accidente ocurrió alrededor de las 23:45 del 29 de junio.

La Policía de Nueva York respondió a una emergencia en la autopista Long Island Expressway, cerca de la salida de Greenpoint Avenue.

Según las autoridades, el autobús circulaba en dirección oeste cuando impactó contra otro vehículo.

Ese primer choque desencadenó una reacción en cadena que involucró a varios automóviles.