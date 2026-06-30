ICE arresta a monja que iba rumbo a misa en Texas

Monja arrestada por ICE

Legisladores lograron su liberación

Caso genera controversia migratoria

La hermana Leticia Ugboaja recuperó su libertad después de permanecer bajo custodia migratoria tras ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando caminaba hacia misa con su hábito en McAllen, Texas.

El caso generó una rápida reacción de la comunidad religiosa, autoridades locales y legisladores federales, en medio del debate por los operativos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump en espacios donde tradicionalmente acudían personas en busca de apoyo espiritual.

La hermana Leticia Ugboaja fue detenida el domingo mientras se dirigía a la iglesia Our Lady of Sorrows, en McAllen.

La parroquia se encuentra a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, según Telemundo.

¿Cómo ocurrió el caso de la monja detenida por ICE?

🙏 La hermana Leticia Ugboaja fue detenida por agentes del ICE mientras caminaba con su hábito hacia una misa en McAllen, Texas, un caso que generó indignación y movilizó a líderes religiosos y legisladores.https://t.co/ZCfsz5K07r pic.twitter.com/E3XnqqnW8O — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) June 30, 2026

Tras conocerse el arresto, funcionarios de la iglesia difundieron un mensaje en redes sociales.

La publicación comenzó a circular ampliamente y llamó la atención de medios de comunicación y representantes políticos.

Entre quienes intervinieron estuvo la congresista Monica de la Cruz.

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También participaron otros legisladores del sur de Texas, quienes realizaron gestiones ante funcionarios federales.

El lunes, Ugboaja ya había regresado a su hogar, según confirmó la Diócesis de Brownsville.

Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni ICE han respondido a las solicitudes de comentarios sobre el caso.