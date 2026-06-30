ICE arresta a monja que iba rumbo a misa en Texas
Publicado el30/06/2026 a las 08:20
- Monja arrestada por ICE
- Legisladores lograron su liberación
- Caso genera controversia migratoria
La hermana Leticia Ugboaja recuperó su libertad después de permanecer bajo custodia migratoria tras ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando caminaba hacia misa con su hábito en McAllen, Texas.
El caso generó una rápida reacción de la comunidad religiosa, autoridades locales y legisladores federales, en medio del debate por los operativos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump en espacios donde tradicionalmente acudían personas en busca de apoyo espiritual.
La hermana Leticia Ugboaja fue detenida el domingo mientras se dirigía a la iglesia Our Lady of Sorrows, en McAllen.
La parroquia se encuentra a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, según Telemundo.
¿Cómo ocurrió el caso de la monja detenida por ICE?
🙏 La hermana Leticia Ugboaja fue detenida por agentes del ICE mientras caminaba con su hábito hacia una misa en McAllen, Texas, un caso que generó indignación y movilizó a líderes religiosos y legisladores.https://t.co/ZCfsz5K07r pic.twitter.com/E3XnqqnW8O
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) June 30, 2026
Tras conocerse el arresto, funcionarios de la iglesia difundieron un mensaje en redes sociales.
La publicación comenzó a circular ampliamente y llamó la atención de medios de comunicación y representantes políticos.
Entre quienes intervinieron estuvo la congresista Monica de la Cruz.
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También participaron otros legisladores del sur de Texas, quienes realizaron gestiones ante funcionarios federales.
El lunes, Ugboaja ya había regresado a su hogar, según confirmó la Diócesis de Brownsville.
Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni ICE han respondido a las solicitudes de comentarios sobre el caso.
La diócesis destacó el servicio comunitario de la hermana Leticia Ugboaja
Agentes del ICE detienen a una monja mientras caminaba a misa en Texas; ya fue liberada.#Latinus #InformaciónParaTi https://t.co/kpJnVhamCV
— Latinus (@latinus_us) June 30, 2026
La hermana Ugboaja pertenece a la congregación Hijas de María Madre de Misericordia.
Además de su labor religiosa, colaboraba como Ministra Extraordinaria de la Sagrada Comunión en la iglesia Our Lady of Sorrows.
La información fue confirmada por Brenda Riojas, portavoz de la Diócesis de Brownsville.
Riojas también indicó que la religiosa es enfermera titulada en South Texas Health System.
Antes de desempeñarse en ese cargo, trabajó durante diez años como asistente de enfermería certificada en DHR Health, en Edinburg.
La portavoz explicó que los representantes locales realizaron gestiones para lograr su liberación.
«Estamos agradecidos por la rápida respuesta de los representantes locales, quienes se comunicaron con el Departamento de Seguridad Nacional para lograr que la liberaran», agregó Riojas en un comunicado.
La diócesis no informó detalles adicionales sobre las circunstancias de la detención ni sobre la situación migratoria de la religiosa.
El caso ocurre en medio del endurecimiento de los operativos migratorios
La detención se produce mientras continúa la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
Las acciones incluyen operativos en lugares considerados sensibles, entre ellos templos religiosos.
Esta situación ha llevado a distintas comunidades de fe a modificar la manera en que atienden a sus feligreses.
Algunos líderes religiosos han promovido la participación en ceremonias a través de internet.
Otros han organizado redes de apoyo para ayudar con actividades cotidianas.
Entre esas acciones se encuentran hacer compras de alimentos o realizar mandados para personas que temen salir de sus viviendas.
Según el contexto descrito por las organizaciones religiosas, algunos asistentes han reducido su presencia en iglesias debido al miedo a ser detenidos.
El caso de la hermana Leticia Ugboaja vuelve a colocar en el centro del debate el impacto que tienen los operativos migratorios en comunidades religiosas y en personas que participan activamente en labores de servicio dentro de ellas.