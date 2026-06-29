Fin del TPS amenaza al sistema de salud: hospitales y asilos alertan por falta crítica de personal
Publicado el29/06/2026 a las 11:31
- Fin del TPS amenaza hospitales
- Falta de personal crítico
- Aumenta presión en hospitales
El retiro del Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de inmigrantes ya comienza a impactar al sistema de salud en Estados Unidos, generando preocupación entre proveedores de servicios médicos.
Hospitales, residencias de ancianos y agencias de cuidado domiciliario advierten que podrían perder a trabajadores clave en medio de una escasez de personal que arrastran desde hace años.
El problema no solo afecta a los empleados, sino también a millones de pacientes que dependen diariamente de estos servicios esenciales.
Expertos del sector coinciden en que la situación podría agravarse rápidamente si no se implementan medidas para mitigar la salida de trabajadores.
Sectores más vulnerables enfrentan riesgo inmediato
Las residencias para adultos mayores y centros de cuidados especializados figuran entre los más afectados por la posible reducción de personal.
Datos del sector indican que los trabajadores inmigrantes representan una proporción significativa de la fuerza laboral en estos servicios.
TE PUEDE INTERESAR: Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos
Según análisis recientes, su participación alcanza hasta el 40% en algunos servicios de atención domiciliaria.
“El personal que apoya diariamente a los adultos mayores ahora puede perder sus empleos de la noche a la mañana”, advirtió Katie Smith Sloan, líder de LeadingAge.
Costos y servicios en riesgo ante la salida de trabajadores
Organizaciones del sector alertan que la pérdida de empleados experimentados podría obligar a reducir servicios o limitar la admisión de nuevos pacientes.
También prevén un aumento en los costos operativos, impulsado por la necesidad de pagar horas extra o contratar personal temporal.
“El impacto más significativo será la pérdida de cuidadores experimentados y personal de primera línea”, explicó Jeanne McGlynn Delgado, de ASHA.
Estas condiciones podrían afectar directamente la calidad de atención en un sistema ya presionado por la demanda.
Envejecimiento poblacional agrava el desafío estructural
El impacto llega en un momento en que Estados Unidos enfrenta un crecimiento acelerado de su población adulta mayor.
Proyecciones oficiales estiman un aumento significativo en la demanda de asistentes de enfermería en los próximos años.
“Tenemos un problema matemático… habrá más adultos mayores y menos personas disponibles para cuidarlos”, advirtió Rob Liebreich, de Goodwin Living.
Especialistas coinciden en que la decisión no solo impacta a los migrantes, sino que pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud, según ‘El País‘.