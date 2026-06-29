Fin del TPS amenaza al sistema de salud: hospitales y asilos alertan por falta crítica de personal

Fin del TPS amenaza hospitales

Falta de personal crítico

Aumenta presión en hospitales

El retiro del Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de inmigrantes ya comienza a impactar al sistema de salud en Estados Unidos, generando preocupación entre proveedores de servicios médicos.

Hospitales, residencias de ancianos y agencias de cuidado domiciliario advierten que podrían perder a trabajadores clave en medio de una escasez de personal que arrastran desde hace años.

El problema no solo afecta a los empleados, sino también a millones de pacientes que dependen diariamente de estos servicios esenciales.

Expertos del sector coinciden en que la situación podría agravarse rápidamente si no se implementan medidas para mitigar la salida de trabajadores.

Sectores más vulnerables enfrentan riesgo inmediato

Las residencias para adultos mayores y centros de cuidados especializados figuran entre los más afectados por la posible reducción de personal.

Datos del sector indican que los trabajadores inmigrantes representan una proporción significativa de la fuerza laboral en estos servicios.

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Según análisis recientes, su participación alcanza hasta el 40% en algunos servicios de atención domiciliaria.

“El personal que apoya diariamente a los adultos mayores ahora puede perder sus empleos de la noche a la mañana”, advirtió Katie Smith Sloan, líder de LeadingAge.