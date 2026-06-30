¿Qué pasó entre Diosdado Cabello y rescatistas de EE.UU.? Un video desata polémica durante la emergencia en Venezuela

Diosdado Cabello : Video reaviva la polémica.

Rescate genera tensión.

Emergencia sigue en Venezuela.

Seis días después del doble terremoto que sacudió Venezuela, un video que muestra un tenso intercambio entre Diosdado Cabello y un integrante de un equipo de rescate estadounidense volvió a viralizarse en redes sociales y reavivó la polémica sobre las labores de emergencia.

Aunque el incidente no ocurrió este 30 de junio, las imágenes han circulado ampliamente en las últimas horas en X y otras plataformas, donde miles de usuarios debatieron sobre lo ocurrido durante una de las operaciones de búsqueda de sobrevivientes.

La grabación, cuya fecha exacta no ha podido verificarse de manera independiente, habría sido registrada en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del 24 de junio.

El episodio se produjo cuando brigadas nacionales e internacionales trabajaban en los primeros días de la emergencia, una etapa considerada clave para localizar personas con vida bajo los escombros.

El video captó un momento de tensión durante los primeros rescates

Ver este video en su propia página →

Las imágenes muestran a un integrante del equipo estadounidense de búsqueda y rescate intentando abrirse paso hacia un punto donde, según afirma, aún había señales de una persona atrapada.

Frente a él se encontraba Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz del gobierno venezolano, mientras ambos permanecían durante varios segundos sin ceder en medio del operativo.

En el video se escucha con claridad al rescatista ordenar en varias ocasiones: «Back up, back up», expresión en inglés que significa «Retroceda, retroceda».

Mientras señala una zona entre los escombros, el integrante de la brigada afirma: «Hay alguien justo aquí que está gritando auxilio», insistiendo en la necesidad de despejar el área para continuar con la búsqueda.

El intercambio continúa mientras los equipos permanecen trabajando alrededor del sitio señalado.

Posteriormente comenzó a difundirse un segundo video grabado desde otro ángulo.

En esa grabación vuelve a escucharse al rescatista repetir: «Back up, back up», visiblemente molesto por la situación.

Antes de concluir la discusión expresa su frustración con una frase que también quedó registrada en video: «No estoy feliz con esta situación».