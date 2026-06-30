¿Qué pasó entre Diosdado Cabello y rescatistas de EE.UU.? Un video desata polémica durante la emergencia en Venezuela
Publicado el30/06/2026 a las 09:59
- Diosdado Cabello : Video reaviva la polémica.
- Rescate genera tensión.
- Emergencia sigue en Venezuela.
Seis días después del doble terremoto que sacudió Venezuela, un video que muestra un tenso intercambio entre Diosdado Cabello y un integrante de un equipo de rescate estadounidense volvió a viralizarse en redes sociales y reavivó la polémica sobre las labores de emergencia.
Aunque el incidente no ocurrió este 30 de junio, las imágenes han circulado ampliamente en las últimas horas en X y otras plataformas, donde miles de usuarios debatieron sobre lo ocurrido durante una de las operaciones de búsqueda de sobrevivientes.
La grabación, cuya fecha exacta no ha podido verificarse de manera independiente, habría sido registrada en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del 24 de junio.
El episodio se produjo cuando brigadas nacionales e internacionales trabajaban en los primeros días de la emergencia, una etapa considerada clave para localizar personas con vida bajo los escombros.
El video captó un momento de tensión durante los primeros rescates
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Las imágenes muestran a un integrante del equipo estadounidense de búsqueda y rescate intentando abrirse paso hacia un punto donde, según afirma, aún había señales de una persona atrapada.
Frente a él se encontraba Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz del gobierno venezolano, mientras ambos permanecían durante varios segundos sin ceder en medio del operativo.
En el video se escucha con claridad al rescatista ordenar en varias ocasiones: «Back up, back up», expresión en inglés que significa «Retroceda, retroceda».
Mientras señala una zona entre los escombros, el integrante de la brigada afirma: «Hay alguien justo aquí que está gritando auxilio», insistiendo en la necesidad de despejar el área para continuar con la búsqueda.
El intercambio continúa mientras los equipos permanecen trabajando alrededor del sitio señalado.
Posteriormente comenzó a difundirse un segundo video grabado desde otro ángulo.
En esa grabación vuelve a escucharse al rescatista repetir: «Back up, back up», visiblemente molesto por la situación.
Antes de concluir la discusión expresa su frustración con una frase que también quedó registrada en video: «No estoy feliz con esta situación».
El incidente ocurrió durante las horas más críticas de la emergencia
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Aunque no se ha confirmado el momento exacto en que fue grabado el video, las imágenes corresponderían a los primeros días posteriores al doble terremoto ocurrido el 24 de junio.
Los especialistas en respuesta a desastres consideran que las primeras 72 horas después de un terremoto representan la etapa con mayores probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo estructuras colapsadas.
Cuando ocurrió el intercambio captado en video, los equipos de rescate todavía se encontraban dentro de ese periodo considerado crucial.
Por esa razón, las brigadas suelen trabajar bajo protocolos estrictos que buscan evitar interrupciones durante las operaciones.
Cada sonido o movimiento puede convertirse en una pista para localizar personas atrapadas.
Tras la difusión de las imágenes, numerosos usuarios en redes sociales interpretaron el episodio como una posible interferencia en las labores de rescate.
El video acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado públicamente sobre el contenido de las grabaciones.
Estados Unidos desplegó equipos especializados para apoyar la emergencia
En los días posteriores al terremoto, Estados Unidos confirmó el envío de personal especializado para apoyar las labores humanitarias en Venezuela.
Washington difundió imágenes oficiales de la llegada del Disaster Assistance Response Team (DART), el equipo de respuesta ante desastres de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Los videos muestran un avión militar C-17 Globemaster III trasladando especialistas, perros entrenados para búsqueda y rescate, maquinaria y equipo destinado a las zonas afectadas.
Según la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el personal del DART tiene la misión de coordinar la asistencia humanitaria, colaborar en la búsqueda de sobrevivientes y trabajar junto con las autoridades venezolanas y otros equipos internacionales.
La llegada de estos especialistas fue acompañada por el anuncio de nueva ayuda estadounidense para atender la emergencia.
Ese apoyo se suma a un paquete inicial de 150 millones de dólares destinado a las labores de socorro.
La cooperación internacional continúa mientras avanzan las tareas de asistencia en distintas regiones afectadas por el desastre.
Las brigadas mantienen las operaciones con maquinaria pesada y unidades caninas especializadas.
Seis días después del terremoto continúa la emergencia en Venezuela
Este 30 de junio ya han transcurrido seis días desde el doble terremoto que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio.
El balance oficial reporta cerca de 2.000 personas fallecidas.
Además, miles de personas permanecen heridas y decenas de miles continúan desaparecidas, mientras los equipos de emergencia siguen removiendo toneladas de concreto con la esperanza de localizar sobrevivientes.
Aunque la posibilidad de encontrar personas con vida disminuye con el paso de los días, las brigadas venezolanas e internacionales continúan trabajando en las zonas devastadas.
En este contexto, el video del intercambio entre Diosdado Cabello y el rescatista estadounidense volvió a captar la atención pública y reabrió el debate sobre la coordinación de las operaciones de rescate durante los primeros momentos de la tragedia.
Más allá de las circunstancias específicas en las que ocurrió el episodio, las imágenes documentan un momento de tensión registrado en medio de una de las emergencias más graves que enfrenta Venezuela en las últimas décadas.
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FUENTE: Infobae/ Univision