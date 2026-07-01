“No estorbes”: el llamado urgente de Migbelis Castellanos en medio del caos digital por tragedia en Venezuela

Migbelis Castellanos sobre Venezuela

Críticas a redes sociales

Prioridad: ayudar responsablemente

En medio de la tragedia que atraviesa Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, Migbelis Castellanos alzó la voz con un mensaje directo y contundente dirigido a la comunidad digital.

La también presentadora decidió grabar un video para expresar su preocupación por el comportamiento en redes sociales durante la crisis.

“Lo que está pasando a nivel informativo y moral… es preocupante”, advirtió, al referirse al manejo de contenidos relacionados con la catástrofe.

Su mensaje se centró en la necesidad de actuar con empatía y responsabilidad ante una situación donde miles de vidas están en juego.

Críticas en redes y defensa a creadores de contenido

Uno de los puntos clave de su pronunciamiento fue el rechazo a las críticas contra creadores que no publican exclusivamente sobre la tragedia.

“Mañana es lunes… no es el momento de hostigar ni acusar a ninguna cuenta porque está publicando un contenido diferente”, expresó.

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Castellanos subrayó que muchas personas dependen de sus redes para trabajar y cumplir compromisos profesionales.

“Eso se respeta y admira”, añadió, cuestionando a quienes actúan como “jueces moralistas digitales” en medio de la crisis.