“No estorbes”: el llamado urgente de Migbelis Castellanos en medio del caos digital por tragedia en Venezuela
Publicado el30/06/2026 a las 15:56
- Migbelis Castellanos sobre Venezuela
- Críticas a redes sociales
- Prioridad: ayudar responsablemente
En medio de la tragedia que atraviesa Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, Migbelis Castellanos alzó la voz con un mensaje directo y contundente dirigido a la comunidad digital.
La también presentadora decidió grabar un video para expresar su preocupación por el comportamiento en redes sociales durante la crisis.
“Lo que está pasando a nivel informativo y moral… es preocupante”, advirtió, al referirse al manejo de contenidos relacionados con la catástrofe.
Su mensaje se centró en la necesidad de actuar con empatía y responsabilidad ante una situación donde miles de vidas están en juego.
Críticas en redes y defensa a creadores de contenido
Uno de los puntos clave de su pronunciamiento fue el rechazo a las críticas contra creadores que no publican exclusivamente sobre la tragedia.
“Mañana es lunes… no es el momento de hostigar ni acusar a ninguna cuenta porque está publicando un contenido diferente”, expresó.
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Castellanos subrayó que muchas personas dependen de sus redes para trabajar y cumplir compromisos profesionales.
“Eso se respeta y admira”, añadió, cuestionando a quienes actúan como “jueces moralistas digitales” en medio de la crisis.
Alerta por desinformación y uso indebido del dolor
La venezolana también alertó sobre la circulación de información falsa y contenidos manipulados que pueden generar más daño.
“No se dejen llevar por cualquier tipo de captura de pantalla… hay mucha inteligencia artificial”, advirtió sobre los riesgos de compartir contenido sin verificar.
Pidió a los usuarios contrastar la información antes de difundirla, especialmente en momentos de saturación informativa.
“Si les llega una información que sienten que es de valor, traten de contrastarla con una fuente fidedigna”, insistió.
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Un llamado contundente: ayudar sin interferir
En su mensaje, Castellanos también destacó la solidaridad que ha visto entre los venezolanos y la comunidad internacional.
“Vi con mis propios ojos la bondad del venezolano… todos queríamos ayudar”, dijo con emoción.
Sin embargo, lanzó una advertencia directa a quienes generan ruido innecesario en medio de la emergencia.
“A los que apuestan por el ruido mediático… tampoco estorbes”, concluyó, recordando que la prioridad debe ser salvar vidas y apoyar de forma responsable.