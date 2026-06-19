Shakira y un misterioso acompañante: ¿Quién es el actor mexicano que encendió rumores en Los Ángeles?
Publicado el19/06/2026 a las 10:54
- ¿Quién es Manuel García-Rulfo?
- Actor mexicano en foco
- Shakira lanza rumores de romance
Una serie de imágenes captadas en Los Ángeles encendió rumores sobre la vida sentimental de Shakira tras ser vista con un actor mexicano.
Ambos fueron fotografiados saliendo de un restaurante luego de un evento relacionado con la inauguración de la copa mundial de futbol.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la naturaleza del encuentro.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la relación, lo que ha incrementado la curiosidad del público.
Manuel García-Rulfo, una carrera entre México y Hollywood
El nombre que ha llamado la atención es el de Manuel García-Rulfo, actor originario de Guadalajara, Jalisco.
Antes de dedicarse a la actuación, su aspiración era convertirse en fotógrafo, inspirado por su interés en proyectos documentales.
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Su acercamiento al cine comenzó desde joven, influenciado por su entorno familiar y su exposición a clásicos del cine.
Posteriormente, decidió formarse en comunicación y actuación tanto en México como en Estados Unidos.
Trayectoria internacional con producciones destacadas
El actor inició su carrera en producciones mexicanas antes de dar el salto a proyectos internacionales.
Su participación en series y películas le permitió integrarse a producciones en Estados Unidos junto a figuras reconocidas.
A lo largo de los años, ha formado parte de distintos proyectos tanto en televisión como en cine.
Esto lo ha posicionado como uno de los actores mexicanos con presencia constante en la industria internacional.
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Expectativa crece mientras guardan silencio
La falta de declaraciones por parte de ambos ha alimentado las especulaciones sobre un posible vínculo personal.
Las imágenes han sido interpretadas por algunos como un encuentro casual y por otros como el inicio de una relación.
El interés mediático se mantiene, especialmente por el perfil público de la cantante y la creciente fama del actor.
Por ahora, el tema sigue abierto mientras el público espera alguna confirmación o aclaración por parte de los involucrados, señaló ‘Univisión‘.
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