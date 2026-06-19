Shakira y un misterioso acompañante: ¿Quién es el actor mexicano que encendió rumores en Los Ángeles?

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

Actor mexicano en foco

Shakira lanza rumores de romance

Una serie de imágenes captadas en Los Ángeles encendió rumores sobre la vida sentimental de Shakira tras ser vista con un actor mexicano.

Ambos fueron fotografiados saliendo de un restaurante luego de un evento relacionado con la inauguración de la copa mundial de futbol.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la naturaleza del encuentro.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la relación, lo que ha incrementado la curiosidad del público.

Manuel García-Rulfo, una carrera entre México y Hollywood

El nombre que ha llamado la atención es el de Manuel García-Rulfo, actor originario de Guadalajara, Jalisco.

Antes de dedicarse a la actuación, su aspiración era convertirse en fotógrafo, inspirado por su interés en proyectos documentales.

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Su acercamiento al cine comenzó desde joven, influenciado por su entorno familiar y su exposición a clásicos del cine.

Posteriormente, decidió formarse en comunicación y actuación tanto en México como en Estados Unidos.