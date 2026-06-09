Kenia Os y Peso Pluma: rumores de traición sacuden su inesperada ruptura amorosa

Ruptura Peso Pluma y Kenia Os

Rumores de infidelidad

Mensaje en redes

La relación entre Kenia Os y Peso Pluma, considerada una de las más mediáticas del momento, llegó a su fin de manera oficial tras un comunicado publicado por la cantante el pasado sábado 6 de junio.

La también modelo compartió el mensaje en sus redes sociales, donde confirmó que el noviazgo había terminado y aseguró que la decisión se tomó en un ambiente de respeto y cariño mutuo.

“Queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, se lee en el texto difundido por la intérprete.

El anuncio generó un inmediato revuelo entre seguidores y medios de espectáculos, pues la pareja se había convertido en una de las favoritas del público dentro del panorama musical actual.

Rumores de infidelidad cobran fuerza

Días después del comunicado, el tema fue abordado en el “programa Hoy”, donde surgieron versiones sobre lo que habría motivado la ruptura entre los artistas.

El periodista Sebastián Reséndiz señaló que, a su juicio, “Algo fuerte tuvo que pasar”, sugiriendo que el final de la relación no habría sido tan sencillo como el comunicado dejó entrever.

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Durante su intervención, el conductor comentó: “yo creo que hubo cuernitos para el desayuno, una traición, Kenia Os lo amaba, ahora creo que ya borró todas las fotos de él”.

Estas declaraciones avivaron las especulaciones en redes sociales, especialmente después de que se observara que la cantante eliminó imágenes junto a Peso Pluma de sus perfiles digitales.