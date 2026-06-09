Kenia Os y Peso Pluma: rumores de traición sacuden su inesperada ruptura amorosa
Publicado el09/06/2026 a las 12:48
- Ruptura Peso Pluma y Kenia Os
- Rumores de infidelidad
- Mensaje en redes
La relación entre Kenia Os y Peso Pluma, considerada una de las más mediáticas del momento, llegó a su fin de manera oficial tras un comunicado publicado por la cantante el pasado sábado 6 de junio.
La también modelo compartió el mensaje en sus redes sociales, donde confirmó que el noviazgo había terminado y aseguró que la decisión se tomó en un ambiente de respeto y cariño mutuo.
“Queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, se lee en el texto difundido por la intérprete.
El anuncio generó un inmediato revuelo entre seguidores y medios de espectáculos, pues la pareja se había convertido en una de las favoritas del público dentro del panorama musical actual.
Rumores de infidelidad cobran fuerza
Días después del comunicado, el tema fue abordado en el “programa Hoy”, donde surgieron versiones sobre lo que habría motivado la ruptura entre los artistas.
El periodista Sebastián Reséndiz señaló que, a su juicio, “Algo fuerte tuvo que pasar”, sugiriendo que el final de la relación no habría sido tan sencillo como el comunicado dejó entrever.
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Durante su intervención, el conductor comentó: “yo creo que hubo cuernitos para el desayuno, una traición, Kenia Os lo amaba, ahora creo que ya borró todas las fotos de él”.
Estas declaraciones avivaron las especulaciones en redes sociales, especialmente después de que se observara que la cantante eliminó imágenes junto a Peso Pluma de sus perfiles digitales.
¿Quién tomó la decisión?
En el mismo espacio televisivo, Reséndiz aseguró que fue Kenia Os quien habría decidido poner punto final al romance, destacando que ella fue la primera en publicar el mensaje oficial.
“Ella fue la que tomó la decisión, ella subió primero el comunicado. Eso dice mucho”, afirmó el conductor, insinuando que la iniciativa de la separación provino de la cantante.
Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado públicamente los motivos específicos detrás del rompimiento, más allá de lo expresado en el comunicado inicial.
La falta de detalles concretos ha dejado espacio para múltiples interpretaciones, mientras el público sigue atento a cualquier señal o declaración adicional.
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Una ruptura envuelta en discreción
En su mensaje, Kenia Os no ofreció explicaciones sobre las causas que llevaron al fin de la relación, limitándose a recalcar que todo ocurrió “con amor, respeto y en los mejores términos”.
La postura discreta contrasta con las versiones difundidas en programas de espectáculos, donde se habla de posibles traiciones como detonante del quiebre sentimental.
Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas han dividido opiniones entre quienes creen en la versión oficial de una separación amistosa y quienes consideran que pudo haber un conflicto mayor.
Por ahora, el cierre de esta relación queda marcado por un comunicado breve y múltiples especulaciones, dejando en el aire el verdadero trasfondo de una de las rupturas más comentadas del año en la música mexicana, según ‘El Heraldo de México‘.