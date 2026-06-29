Nuevo sismo sacude zona devastada en Venezuela y revive el temor entre sobrevivientes

Nuevo sismo en Venezuela

Más de 400 réplicas

Rescate continúa en ruinas

Un nuevo temblor volvió a estremecer el norte de Venezuela, aumentando la tensión en una población que aún no logra recuperarse del devastador doble terremoto de la semana pasada.

El movimiento, registrado este lunes, obligó a cientos de personas a salir nuevamente de sus viviendas ante el miedo de nuevos colapsos en estructuras ya debilitadas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo alcanzó una magnitud de 4.6, aunque autoridades locales manejan cifras ligeramente menores.

El epicentro se ubicó cerca de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos previos que dejaron miles de víctimas.

Réplicas constantes mantienen en alerta a la población

El temblor se suma a una serie de más de 400 réplicas registradas en los últimos días, manteniendo en alerta permanente a las autoridades y a los ciudadanos.

Muchas familias han optado por permanecer en espacios abiertos o refugios improvisados ante el riesgo de nuevos derrumbes.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos

Las autoridades han reforzado medidas preventivas, como la restricción del uso de ascensores y el corte del suministro de gas en algunas zonas.

En Caracas y regiones cercanas, el temor se ha instalado como parte de la rutina diaria mientras continúan los movimientos sísmicos.