Nuevo sismo sacude zona devastada en Venezuela y revive el temor entre sobrevivientes
Publicado el29/06/2026 a las 09:11
- Nuevo sismo en Venezuela
- Más de 400 réplicas
- Rescate continúa en ruinas
Un nuevo temblor volvió a estremecer el norte de Venezuela, aumentando la tensión en una población que aún no logra recuperarse del devastador doble terremoto de la semana pasada.
El movimiento, registrado este lunes, obligó a cientos de personas a salir nuevamente de sus viviendas ante el miedo de nuevos colapsos en estructuras ya debilitadas.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo alcanzó una magnitud de 4.6, aunque autoridades locales manejan cifras ligeramente menores.
El epicentro se ubicó cerca de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos previos que dejaron miles de víctimas.
Réplicas constantes mantienen en alerta a la población
El temblor se suma a una serie de más de 400 réplicas registradas en los últimos días, manteniendo en alerta permanente a las autoridades y a los ciudadanos.
Muchas familias han optado por permanecer en espacios abiertos o refugios improvisados ante el riesgo de nuevos derrumbes.
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Las autoridades han reforzado medidas preventivas, como la restricción del uso de ascensores y el corte del suministro de gas en algunas zonas.
En Caracas y regiones cercanas, el temor se ha instalado como parte de la rutina diaria mientras continúan los movimientos sísmicos.
Rescatistas intensifican labores en medio de la emergencia
A cinco días del desastre principal, los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso entre los escombros en busca de sobrevivientes.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener los esfuerzos de búsqueda y anunció planes para atender a quienes perdieron sus hogares.
Las labores se concentran especialmente en La Guaira, considerada la zona cero de la devastación por los sismos más fuertes.
Equipos nacionales e internacionales han instalado centros logísticos para coordinar la respuesta humanitaria en la región.
Cifras de víctimas y desaparecidos siguen en aumento
El saldo de los terremotos continúa siendo crítico, con al menos 1.450 personas fallecidas y más de 3.100 heridas, según cifras oficiales.
Además, miles de familias permanecen damnificadas mientras crece la incertidumbre sobre el número real de desaparecidos.
Gobiernos extranjeros también reportaron víctimas entre sus ciudadanos, incluyendo europeos y sudamericanos afectados por la tragedia.
Hasta ahora, autoridades han confirmado rescates con vida, aunque sin precisar detalles, en medio de una emergencia que sigue evolucionando, según ‘El Universal‘.