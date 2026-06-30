Polémica en plena tragedia: venezolana pide que no donen tortillas y divide opiniones
Publicado el30/06/2026 a las 10:37
- Venezolana pide no donar tortillas
- Video desata polémica
- Crisis tras terremotos
Un video grabado en un centro de acopio en Venezuela desató una fuerte polémica en redes sociales, justo cuando el país enfrenta las consecuencias de devastadores terremotos.
En la grabación, una mujer venezolana pide a los donantes evitar ciertos alimentos, como tortillas, leche y queso, argumentando que no son adecuados para enviar a zonas afectadas.
«Por favor, no traigan tortilla, no traigan queso cottage, esto necesita frío, esto se va a dañar… tienen que ser alimentos no perecederos», dice en el clip mientras muestra productos acumulados.
El mensaje, que buscaba orientar la ayuda, terminó generando reacciones encontradas en distintas plataformas digitales.
Críticas y defensas: redes sociales se polarizan
Tras difundirse fuera de contexto, el video provocó críticas, especialmente de usuarios que interpretaron sus palabras como un rechazo a los donativos, en particular desde países como México.
Algunos comentarios señalaron que en una emergencia cualquier ayuda debería ser bienvenida, y advirtieron que este tipo de mensajes podría desmotivar a quienes desean colaborar.
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Incluso hubo quienes destacaron que ciertos productos, como tortillas empaquetadas, pueden durar semanas sin refrigeración si permanecen selladas.
Sin embargo, otros usuarios defendieron a la mujer, señalando que su intención era informar y no rechazar la solidaridad.
La importancia de donaciones adecuadas en desastres
Quienes respaldan el mensaje explican que los centros de acopio suelen priorizar productos con larga duración, debido a las condiciones de transporte y almacenamiento.
En el mismo video, la mujer también advierte sobre el riesgo de enviar leche o quesos frescos, ya que pueden dañarse o contaminar otros alimentos durante el traslado.
Según especialistas en ayuda humanitaria, estas recomendaciones son comunes en situaciones de desastre, donde la logística es limitada y los tiempos de entrega pueden extenderse.
Por ello, suelen pedirse alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos y productos de higiene personal.
🚨🇲🇽 | NO QUIEREN TORTILLAS
Los venezolanos se quejan porque les mandan tortillas. Alguien debería explicarle a esa tipa que las tortillas empacadas duran semanas mientras el paquete permanezca cerrado.
Con esa actitud a cualquiera se le quitan las ganas de donar. 🙄 pic.twitter.com/P7eX8klIBK
— Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 29, 2026
Emergencia activa y llamado a informarse antes de donar
Mientras la discusión continúa en redes sociales, la situación en Venezuela sigue siendo crítica tras los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio.
El saldo preliminar deja cerca de 1,500 fallecidos, cientos de edificaciones dañadas y miles de familias dependiendo de ayuda humanitaria para sobrevivir.
Equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros, mientras organizaciones nacionales e internacionales mantienen el envío de suministros esenciales.
Ante este panorama, autoridades y expertos insisten en la importancia de consultar listas oficiales antes de donar, para asegurar que la ayuda sea realmente útil y llegue en buen estado a quienes más la necesitan, señaló ‘El Heraldo de México‘.