Polémica en plena tragedia: venezolana pide que no donen tortillas y divide opiniones

Venezolana pide no donar tortillas

Video desata polémica

Crisis tras terremotos

Un video grabado en un centro de acopio en Venezuela desató una fuerte polémica en redes sociales, justo cuando el país enfrenta las consecuencias de devastadores terremotos.

En la grabación, una mujer venezolana pide a los donantes evitar ciertos alimentos, como tortillas, leche y queso, argumentando que no son adecuados para enviar a zonas afectadas.

«Por favor, no traigan tortilla, no traigan queso cottage, esto necesita frío, esto se va a dañar… tienen que ser alimentos no perecederos», dice en el clip mientras muestra productos acumulados.

El mensaje, que buscaba orientar la ayuda, terminó generando reacciones encontradas en distintas plataformas digitales.

Críticas y defensas: redes sociales se polarizan

Tras difundirse fuera de contexto, el video provocó críticas, especialmente de usuarios que interpretaron sus palabras como un rechazo a los donativos, en particular desde países como México.

Algunos comentarios señalaron que en una emergencia cualquier ayuda debería ser bienvenida, y advirtieron que este tipo de mensajes podría desmotivar a quienes desean colaborar.

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Incluso hubo quienes destacaron que ciertos productos, como tortillas empaquetadas, pueden durar semanas sin refrigeración si permanecen selladas.

Sin embargo, otros usuarios defendieron a la mujer, señalando que su intención era informar y no rechazar la solidaridad.