Madre que culpó a las vacunas por la muerte de sus gemelos ahora enfrenta cargos de asesinato en Idaho

Madre enfrenta cargos de asesinato

Gemelos murieron en Idaho

Defensa culpa vacunas

Una madre de Idaho que durante más de un año aseguró que sus hijos gemelos murieron después de recibir sus vacunas infantiles de rutina ahora enfrenta un proceso por asesinato.

La Fiscalía de Idaho acusa a Andrea Shaw de haber asfixiado a los pequeños de 18 meses, una versión que contradice por completo la explicación que la familia sostuvo desde el fallecimiento de los niños.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en Payette, una comunidad ubicada al noroeste de Boise, donde las autoridades iniciaron una investigación que se prolongó durante más de un año.

La mujer fue acusada de dos cargos de asesinato en primer grado y, en caso de ser encontrada culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

La defensa sostiene que los menores sufrieron una reacción médica

El abogado Joe Filicetti afirmó que su clienta siempre ha mantenido la misma versión y rechazó que la muerte de los pequeños haya sido consecuencia de un acto criminal.

Según explicó, Andrea Shaw cumplió con el calendario oficial de vacunación infantil y los menores comenzaron a presentar complicaciones después de recibir las dosis correspondientes a los 18 meses.

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El defensor aseguró que la madre acudió con los niños a recibir atención médica al notar las reacciones y reiteró que ella nunca provocó la muerte de sus hijos.

Mientras tanto, Shaw permanece detenida en la cárcel del condado de Payette con una fianza fijada en dos millones de dólares, monto que su defensa busca reducir tras su reciente arresto.