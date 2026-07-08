Madre que culpó a las vacunas por la muerte de sus gemelos ahora enfrenta cargos de asesinato en Idaho
Publicado el08/07/2026 a las 08:45
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Una madre de Idaho que durante más de un año aseguró que sus hijos gemelos murieron después de recibir sus vacunas infantiles de rutina ahora enfrenta un proceso por asesinato.
La Fiscalía de Idaho acusa a Andrea Shaw de haber asfixiado a los pequeños de 18 meses, una versión que contradice por completo la explicación que la familia sostuvo desde el fallecimiento de los niños.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en Payette, una comunidad ubicada al noroeste de Boise, donde las autoridades iniciaron una investigación que se prolongó durante más de un año.
La mujer fue acusada de dos cargos de asesinato en primer grado y, en caso de ser encontrada culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
La defensa sostiene que los menores sufrieron una reacción médica
El abogado Joe Filicetti afirmó que su clienta siempre ha mantenido la misma versión y rechazó que la muerte de los pequeños haya sido consecuencia de un acto criminal.
Según explicó, Andrea Shaw cumplió con el calendario oficial de vacunación infantil y los menores comenzaron a presentar complicaciones después de recibir las dosis correspondientes a los 18 meses.
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El defensor aseguró que la madre acudió con los niños a recibir atención médica al notar las reacciones y reiteró que ella nunca provocó la muerte de sus hijos.
Mientras tanto, Shaw permanece detenida en la cárcel del condado de Payette con una fianza fijada en dos millones de dólares, monto que su defensa busca reducir tras su reciente arresto.
El caso alimentó el debate sobre las vacunas infantiles
La historia tuvo una amplia difusión luego de que Andrea Shaw y su esposo aparecieran en un programa producido por Children’s Health Defense, organización conocida por cuestionar la seguridad de las vacunas.
Posteriormente, Shaw se convirtió en demandante de una acción judicial promovida por ese grupo contra la Academia Estadounidense de Pediatría por su postura respecto al calendario de inmunización infantil.
La academia respondió ante los tribunales que la demanda forma parte de una campaña dirigida contra la institución y contra el uso de evidencia científica para respaldar las recomendaciones de vacunación.
Pese a la controversia, las autoridades sanitarias estadounidenses continúan sosteniendo que las vacunas infantiles de rutina son seguras, eficaces y fundamentales para prevenir enfermedades.
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— Diario Libre (@DiarioLibre) July 7, 2026
La investigación judicial apenas comienza
El Departamento de Policía de Payette informó que el arresto fue resultado de una investigación extensa, aunque por ahora evitó revelar las pruebas que sustentan la acusación.
Las autoridades indicaron que se ofrecerán más detalles conforme avance el proceso judicial y el caso llegue a las siguientes etapas ante los tribunales.
Antes de que surgieran los cargos, Andrea Shaw aseguró que nunca había sido antivacunas y describió a Dallas y Tyson como niños felices, recordando que ambos nacieron prematuros y pasaron 77 días en cuidados intensivos neonatales.
Ahora será el desarrollo del juicio el que determine si las pruebas presentadas por la Fiscalía respaldan la acusación de asesinato o si prevalece la versión de la defensa sobre una presunta complicación médica tras la vacunación, detalló ‘CNN‘.