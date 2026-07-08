Juez frena millonaria demanda de Trump Media por difamación

Juez rechaza millonaria demanda

Revés para Trump Media

Caso aún puede apelarse

La resolución representa un revés para Trump Media and Technology Group en una demanda por miles de millones de dólares contra uno de los principales diarios de Estados Unidos y aún podría ser impugnada mediante una apelación.

Un juez federal desestimó la demanda presentada por Trump Media and Technology Group (TMTG), la empresa de redes sociales del presidente Donald Trump, contra The Washington Post.

La compañía buscaba una indemnización de 3,800 millones de dólares por un artículo publicado en mayo de 2023.

La decisión fue emitida por el juez federal de distrito Thomas Barber, con sede en Tampa, según Univision.

Demanda de Trump Media contra Post es desestimada

Un juez federal desestimó una demanda presentada por la empresa de redes sociales del presidente Donald Trump, Trump Media and Technology Group, contra The Washington Post.https://t.co/cJNGHKcmBu — N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 8, 2026

Según informó The Washington Post, el magistrado concluyó que Trump Media no presentó pruebas suficientes para que el caso fuera deliberado por un jurado.

Mediante una anotación sumaria, Barber concedió la moción de juicio sumario presentada por el periódico.

Al mismo tiempo, rechazó la solicitud equivalente promovida por Trump Media.

El fallo completo del juez será publicado el próximo jueves.