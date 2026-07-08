Juez frena millonaria demanda de Trump Media por difamación
Publicado el08/07/2026 a las 08:01
- Juez rechaza millonaria demanda
- Revés para Trump Media
- Caso aún puede apelarse
La resolución representa un revés para Trump Media and Technology Group en una demanda por miles de millones de dólares contra uno de los principales diarios de Estados Unidos y aún podría ser impugnada mediante una apelación.
Un juez federal desestimó la demanda presentada por Trump Media and Technology Group (TMTG), la empresa de redes sociales del presidente Donald Trump, contra The Washington Post.
La compañía buscaba una indemnización de 3,800 millones de dólares por un artículo publicado en mayo de 2023.
La decisión fue emitida por el juez federal de distrito Thomas Barber, con sede en Tampa, según Univision.
Demanda de Trump Media contra Post es desestimada
Un juez federal desestimó una demanda presentada por la empresa de redes sociales del presidente Donald Trump, Trump Media and Technology Group, contra The Washington Post.https://t.co/cJNGHKcmBu
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 8, 2026
Según informó The Washington Post, el magistrado concluyó que Trump Media no presentó pruebas suficientes para que el caso fuera deliberado por un jurado.
Mediante una anotación sumaria, Barber concedió la moción de juicio sumario presentada por el periódico.
Al mismo tiempo, rechazó la solicitud equivalente promovida por Trump Media.
El fallo completo del juez será publicado el próximo jueves.
El origen de la demanda contra The Washington Post
La demanda surgió por un reportaje publicado en mayo de 2023.
El artículo señalaba que un fideicomiso relacionado con un banco afín a la pornografía podría adquirir una participación en Truth Social.
La publicación también afirmaba que una entidad poco transparente podría obtener una participación importante en el negocio del mandatario.
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Además, mencionaba una presunta comisión de 240,000 dólares entregada dentro de esa operación.
Los abogados de Trump Media calificaron el reportaje como «un ataque difamatorio que acusó falsamente a TMTG de fraude bursátil y otras irregularidades».
En la demanda presentada durante 2023 solicitaron 2,800 millones de dólares en daños compensatorios.
También exigieron otros 1,000 millones de dólares por daños punitivos.
La empresa sostuvo que el periódico había mantenido una «cruzada de años» contra Trump Media.
Según el escrito judicial, esa supuesta campaña culminó en un «artículo difamatorio e indignante».
La corrección publicada por el periódico
Durante el desarrollo del litigio, The Washington Post modificó el artículo original.
El periódico añadió un hipervínculo con una corrección el 22 de mayo de 2026.
La rectificación abordó uno de los señalamientos incluidos en la publicación inicial.
El texto de la corrección señala: “Las investigaciones en el litigio en curso han establecido que Trump Media no pagó una comisión por referencia de préstamo de 240.000 dólares, como se afirmaba en el artículo y se basaba en la información publicada por The Post en el momento de su publicación”.
Tras conocerse la resolución judicial, el diario también emitió un comunicado.
Una portavoz del medio declaró: “Estamos satisfechos con la decisión del tribunal y esperamos revisar su orden escrita una vez que se publique”.
El fallo escrito permitirá conocer el razonamiento completo del juez.
Hasta ahora, la decisión difundida corresponde únicamente a la anotación sumaria.
El caso aún podría continuar mediante una apelación
Aunque la demanda fue desestimada, el proceso todavía no necesariamente concluye.
La decisión del juez federal puede ser apelada por Trump Media and Technology Group.
Eso significa que el equipo legal de la empresa aún tiene la posibilidad de impugnar la resolución.
Por ahora, la desestimación representa un triunfo procesal para The Washington Post.
El caso enfrentó a la empresa propietaria de Truth Social con uno de los periódicos más influyentes del país.
La disputa giró alrededor de las afirmaciones contenidas en un reportaje publicado en 2023.
El juez concluyó, de manera preliminar, que las pruebas presentadas por Trump Media no alcanzaban el nivel necesario para que un jurado analizara el caso.
La publicación de la orden escrita y una eventual apelación definirán los siguientes pasos de este litigio.