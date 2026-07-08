Demandan a Trump por presunta entrega de datos de asilados iraníes al régimen de Irán
Publicado el08/07/2026 a las 07:29
- Demandan a Trump nuevamente.
- Denuncian filtración confidencial.
- Asilados temen represalias.
La administración del presidente Donald Trump enfrenta una nueva demanda federal por acusaciones de haber compartido información confidencial de solicitantes de asilo iraníes con autoridades del régimen de Irán, una práctica que, según los demandantes, podría poner en riesgo la seguridad de decenas de personas y de sus familias.
La querella sostiene que la supuesta filtración vulnera las protecciones de confidencialidad que la ley estadounidense otorga a quienes buscan asilo y que la información entregada podría ser utilizada para identificar a personas perseguidas por motivos políticos, religiosos o de identidad.
Una organización acusa al gobierno de poner en peligro a solicitantes de asilo
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La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Washington, D.C., por el Iranian American Legal Defense Fund (IALDF), organización dedicada a la defensa de los derechos de la comunidad iraní en Estados Unidos.
De acuerdo con información difundida por ABC News, el recurso legal solicita que un juez ordene detener de inmediato cualquier intercambio de información con autoridades iraníes mientras se investiga lo ocurrido.
Además, la organización pide revisar todos los expedientes que presuntamente habrían sido compartidos para determinar el alcance de la supuesta filtración y evitar nuevos riesgos para los solicitantes de asilo.
Los demandantes argumentan que la legislación federal establece estrictas normas de confidencialidad para proteger la identidad de quienes solicitan refugio por temor a ser perseguidos en sus países de origen.
Aseguran que los afectados huyeron por persecución política y religiosa
Según la demanda, muchos de los ciudadanos iraníes que solicitaron asilo en Estados Unidos pertenecen a grupos especialmente vulnerables dentro de Irán.
Entre ellos se encuentran activistas que apoyan movimientos prodemocracia, integrantes de minorías religiosas y miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes aseguran haber abandonado el país para escapar de la persecución.
La organización sostiene que divulgar información sobre sus expedientes migratorios podría facilitar que las autoridades iraníes identifiquen a estas personas o tomen represalias contra sus familiares que aún permanecen en Irán.
La querella advierte que las normas federales existen precisamente para impedir que gobiernos extranjeros conozcan quién ha solicitado protección internacional en Estados Unidos.
“Revelar su información confidencial al Gobierno iraní viola el derecho a la confidencialidad de los solicitantes de asilo y los expone al riesgo de persecución, tortura y muerte”, señala la demanda.
Denuncian reuniones entre representantes iraníes y migrantes detenidos por ICE
Otro de los puntos centrales del caso involucra presuntos encuentros entre funcionarios relacionados con la Sección de Intereses de Irán y ciudadanos iraníes detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La demanda asegura que esos representantes sostuvieron reuniones con decenas de personas bajo custodia migratoria en distintos centros de detención.
De acuerdo con el documento judicial, varios de los detenidos afirmaron que nunca autorizaron dichas entrevistas con funcionarios iraníes.
Los migrantes también aseguraron que los representantes del régimen ya conocían información específica de sus expedientes, incluidas las solicitudes de asilo que habían presentado ante las autoridades estadounidenses.
Para los demandantes, ese hecho constituye un indicio de que información protegida pudo haber sido compartida sin el consentimiento de los afectados.
Public Citizen respalda la demanda y exige proteger la confidencialidad
La organización Public Citizen, que representa legalmente al IALDF, sostiene que la supuesta entrega de información contradice las regulaciones federales que protegen a los solicitantes de asilo.
Sus abogados consideran que la confidencialidad es una pieza esencial del sistema migratorio estadounidense porque evita que gobiernos extranjeros puedan tomar represalias contra quienes buscan protección.
“Revelar su información confidencial al gobierno iraní viola las regulaciones federales que exigen confidencialidad y expone a estas personas al riesgo de persecución, tortura y muerte”, indicó Public Citizen.
La demanda solicita que el tribunal ordene detener cualquier intercambio adicional de información y determine si existieron violaciones a las leyes federales que regulan el manejo de expedientes de asilo.
Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Departamento de Estado habían emitido una respuesta oficial a las acusaciones.
El caso podría convertirse en un nuevo frente judicial para la administración Trump, ya que la resolución podría definir el alcance de las obligaciones de confidencialidad del gobierno estadounidense frente a personas que buscan protección internacional y establecer si existieron vulneraciones a los derechos de los solicitantes de asilo.
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FUENTE: La Opinion