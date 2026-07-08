Demandan a Trump por presunta entrega de datos de asilados iraníes al régimen de Irán

Demandan a Trump nuevamente.

Denuncian filtración confidencial.

Asilados temen represalias.

La administración del presidente Donald Trump enfrenta una nueva demanda federal por acusaciones de haber compartido información confidencial de solicitantes de asilo iraníes con autoridades del régimen de Irán, una práctica que, según los demandantes, podría poner en riesgo la seguridad de decenas de personas y de sus familias.

La querella sostiene que la supuesta filtración vulnera las protecciones de confidencialidad que la ley estadounidense otorga a quienes buscan asilo y que la información entregada podría ser utilizada para identificar a personas perseguidas por motivos políticos, religiosos o de identidad.

Una organización acusa al gobierno de poner en peligro a solicitantes de asilo

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La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Washington, D.C., por el Iranian American Legal Defense Fund (IALDF), organización dedicada a la defensa de los derechos de la comunidad iraní en Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por ABC News, el recurso legal solicita que un juez ordene detener de inmediato cualquier intercambio de información con autoridades iraníes mientras se investiga lo ocurrido.

Además, la organización pide revisar todos los expedientes que presuntamente habrían sido compartidos para determinar el alcance de la supuesta filtración y evitar nuevos riesgos para los solicitantes de asilo.

Los demandantes argumentan que la legislación federal establece estrictas normas de confidencialidad para proteger la identidad de quienes solicitan refugio por temor a ser perseguidos en sus países de origen.