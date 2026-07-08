Retiran arándanos congelados vendidos en Publix por posible contaminación con E. coli
Publicado el08/07/2026 a las 10:54
- Retiran arándanos vendidos en Publix
- Riesgo por E. coli
- Revisa tu congelador
Una empresa productora de frutas inició el retiro voluntario de un lote de arándanos orgánicos congelados GreenWise IQF por una posible contaminación con la bacteria Escherichia coli O145:H28.
El producto fue comercializado en tiendas Publix ubicadas en ocho estados de Estados Unidos, por lo que las autoridades pidieron a los consumidores revisar sus congeladores.
La alerta corresponde únicamente a los arándanos GreenWise Organic IQF de 10 onzas identificados con el código de lote 60401 y fecha de vencimiento del 9 de febrero de 2028.
La compañía aclaró que ningún otro lote ni otras fechas de caducidad forman parte de este retiro, por lo que el resto de los productos de la marca no están incluidos en la medida.
La bacteria puede causar complicaciones graves
La cepa E. coli O145 pertenece al grupo de bacterias productoras de toxina Shiga, conocidas por provocar enfermedades gastrointestinales que pueden llegar a ser severas.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fuertes dolores abdominales, diarrea, que incluso puede presentar sangre, además de vómitos y malestar digestivo.
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Aunque la mayoría de las personas se recupera en aproximadamente una semana, algunos pacientes pueden desarrollar síndrome urémico hemolítico, una complicación potencialmente grave.
Las autoridades sanitarias advierten que el riesgo es mayor para niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado, quienes requieren atención médica inmediata si presentan síntomas.
12 personas reportaron enfermedades relacionadas con el producto
La empresa informó que el retiro comenzó después de recibir reportes de consumidores que presentaron problemas digestivos tras consumir estos arándanos congelados.
Hasta el momento se han confirmado 12 casos de personas que enfermaron entre el 11 de mayo y el 5 de junio de 2026, relacionados con infecciones por E. coli O145:H28.
Como parte de la respuesta, la compañía notificó a sus clientes para que retiraran inmediatamente el lote afectado de los puntos de venta y suspendieran cualquier distribución adicional.
Además, señaló que mantiene comunicación con las autoridades regulatorias mientras continúa la investigación para determinar el origen de la posible contaminación.
Recomiendan no consumir el producto y solicitar un reembolso
Los consumidores que tengan en casa arándanos GreenWise correspondientes al lote afectado fueron exhortados a no consumirlos bajo ninguna circunstancia.
La recomendación oficial es desechar el producto de manera segura o devolverlo al establecimiento donde fue adquirido para recibir un reembolso completo.
La empresa aseguró que la seguridad alimentaria continúa siendo una prioridad y afirmó que trabaja para identificar cómo ocurrió el hallazgo que motivó el retiro preventivo.
Mientras concluye la investigación, las autoridades sanitarias piden verificar cuidadosamente el código del producto antes de consumir arándanos congelados y mantenerse atentos a cualquier actualización relacionada con esta alerta alimentaria, señaló la ‘FDA‘.