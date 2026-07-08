Retiran arándanos congelados vendidos en Publix por posible contaminación con E. coli

Retiran arándanos vendidos en Publix

Riesgo por E. coli

Revisa tu congelador

Una empresa productora de frutas inició el retiro voluntario de un lote de arándanos orgánicos congelados GreenWise IQF por una posible contaminación con la bacteria Escherichia coli O145:H28.

El producto fue comercializado en tiendas Publix ubicadas en ocho estados de Estados Unidos, por lo que las autoridades pidieron a los consumidores revisar sus congeladores.

La alerta corresponde únicamente a los arándanos GreenWise Organic IQF de 10 onzas identificados con el código de lote 60401 y fecha de vencimiento del 9 de febrero de 2028.

La compañía aclaró que ningún otro lote ni otras fechas de caducidad forman parte de este retiro, por lo que el resto de los productos de la marca no están incluidos en la medida.

La bacteria puede causar complicaciones graves

La cepa E. coli O145 pertenece al grupo de bacterias productoras de toxina Shiga, conocidas por provocar enfermedades gastrointestinales que pueden llegar a ser severas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fuertes dolores abdominales, diarrea, que incluso puede presentar sangre, además de vómitos y malestar digestivo.

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Aunque la mayoría de las personas se recupera en aproximadamente una semana, algunos pacientes pueden desarrollar síndrome urémico hemolítico, una complicación potencialmente grave.

Las autoridades sanitarias advierten que el riesgo es mayor para niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado, quienes requieren atención médica inmediata si presentan síntomas.