Nueve podría convertirse en Isaias.

Costa del Golfo enfrenta riesgos.

Inundaciones podrían extenderse tierra adentro.

La depresión tropical Nueve se formó este martes 6 de octubre en el Golfo de México y podría convertirse en el primer huracán atlántico de 2026.

El sistema amenaza con llevar lluvias intensas y vientos fuertes a la costa estadounidense del Golfo, donde las familias deben comenzar a revisar sus preparativos.

Recibirá el nombre Isaias si alcanza intensidad de tormenta tropical. Su evolución todavía depende de condiciones atmosféricas que pueden favorecer o limitar el fortalecimiento.

La principal advertencia es que una categoría menor no elimina el peligro: las inundaciones pueden afectar comunidades costeras y zonas alejadas del punto de impacto.

Trayectoria de Isaias: Luisiana y Florida bajo vigilancia

Tropical Depression Nine has formed in the Gulf, bringing the threat of heavy rain and gusty winds to parts of the Gulf Coast later this week. Here’s what we know: https://t.co/cY1VIKiuVq — The Weather Channel (@weatherchannel) October 6, 2026

Las proyecciones consultadas sitúan el posible ingreso a tierra entre Luisiana y el Panhandle de Florida, hacia finales del viernes 9 o comienzos del sábado 10.

Ese corredor representa una zona de posible impacto, no un punto de llegada definitivo. Cambios en la trayectoria modificarían la distribución de lluvia y viento.

AccuWeather contempla un escenario de categoría 2 en el pronóstico proporcionado, mientras otras previsiones consultadas consideran categoría 1 o 2 cerca de tierra.

Por ello, los residentes deben seguir las actualizaciones y las instrucciones locales, especialmente quienes viven en áreas inundables o tienen necesidades de transporte.