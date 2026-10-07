Posible huracán Isaias amenaza el Golfo: las inundaciones preocupan más allá de la costa
Publicado el 06/10/2026 a las 20:34
- Nueve podría convertirse en Isaias.
- Costa del Golfo enfrenta riesgos.
- Inundaciones podrían extenderse tierra adentro.
La depresión tropical Nueve se formó este martes 6 de octubre en el Golfo de México y podría convertirse en el primer huracán atlántico de 2026.
El sistema amenaza con llevar lluvias intensas y vientos fuertes a la costa estadounidense del Golfo, donde las familias deben comenzar a revisar sus preparativos.
Recibirá el nombre Isaias si alcanza intensidad de tormenta tropical. Su evolución todavía depende de condiciones atmosféricas que pueden favorecer o limitar el fortalecimiento.
La principal advertencia es que una categoría menor no elimina el peligro: las inundaciones pueden afectar comunidades costeras y zonas alejadas del punto de impacto.
Trayectoria de Isaias: Luisiana y Florida bajo vigilancia
Tropical Depression Nine has formed in the Gulf, bringing the threat of heavy rain and gusty winds to parts of the Gulf Coast later this week. Here’s what we know: https://t.co/cY1VIKiuVq
— The Weather Channel (@weatherchannel) October 6, 2026
Las proyecciones consultadas sitúan el posible ingreso a tierra entre Luisiana y el Panhandle de Florida, hacia finales del viernes 9 o comienzos del sábado 10.
Ese corredor representa una zona de posible impacto, no un punto de llegada definitivo. Cambios en la trayectoria modificarían la distribución de lluvia y viento.
AccuWeather contempla un escenario de categoría 2 en el pronóstico proporcionado, mientras otras previsiones consultadas consideran categoría 1 o 2 cerca de tierra.
Por ello, los residentes deben seguir las actualizaciones y las instrucciones locales, especialmente quienes viven en áreas inundables o tienen necesidades de transporte.
Aguas cálidas favorecen el fortalecimiento del sistema[caption id="attachment_1695760" align="alignnone" width="1200"] Posible huracán Isaias: trayectoria y riesgos en el Golfo FOTO: shutterstock[/caption]
El calor del Golfo proporciona energía para la organización del ciclón, aunque la temperatura del agua no determina por sí sola su intensidad final.
La cizalladura, es decir, las variaciones del viento con la altura, puede desorganizar la circulación y frenar el desarrollo de un huracán.
The Weather Channel señala que el sistema podría encontrar mayor cizalladura al aproximarse al norte del Golfo, lo que limitaría su fuerza.
La incertidumbre exige mantener los preparativos: un cambio de intensidad cerca de la costa no necesariamente reduce las amenazas de lluvia, oleaje y marejada.
Lluvias e inundaciones podrían alcanzar el interior[caption id="attachment_1695762" align="alignnone" width="1200"] Posible huracán Isaias: trayectoria y riesgos en el Golfo FOTO: EFE[/caption]
Las previsiones consultadas contemplan acumulados frecuentes de entre 76 y 152 milímetros, con cantidades locales cercanas a 254 milímetros, sujetos a cambios.
El peligro aumenta donde el suelo permanece saturado, porque nuevas precipitaciones pueden desbordar drenajes, arroyos y caminos en un período corto.
La humedad podría avanzar por el sureste y alcanzar los Apalaches, con posibles efectos en sectores del valle de Ohio y el Atlántico medio.
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Así, las familias alejadas de las playas también necesitan vigilar alertas de inundación y revisar sus desplazamientos durante el fin de semana.
Marejada, tornados y apagones: cómo prepararse
Además de la lluvia, el sistema puede generar inundación costera por marejada, vientos dañinos y tornados aislados, especialmente cerca y al este de su trayectoria.
El oleaje y las corrientes de resaca representan peligros adicionales para bañistas y embarcaciones pequeñas, incluso antes de que el centro llegue a tierra.
Conviene reunir medicamentos, agua, linternas y baterías, cargar teléfonos y revisar cómo recibir avisos oficiales si se interrumpe el suministro eléctrico.
Las órdenes locales de evacuación deben guiar las decisiones. Evitar carreteras inundadas será esencial durante el paso del sistema y después de él.
FUENTE: accuweather , weather