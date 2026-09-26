Polo llega a categoría 5 mientras otros dos huracanes avanzan en el Pacífico
Publicado el26/09/2026 a las 16:42
- Polo alcanza categoría cinco.
- Nolo amenaza directamente Hawái.
- Odalys permanece lejos de México.
El Pacífico vive un episodio poco habitual con Polo, Odalys y Nolo activos simultáneamente entre México y Hawái, aunque cada ciclón presenta una trayectoria y un nivel de riesgo diferente. Es la segunda ocasión durante septiembre de 2026 en que tres huracanes coinciden en las cuencas oriental y central.
Polo recuperó la categoría 5 el viernes 25 de septiembre y llegó a registrar vientos máximos sostenidos de 285 km/h mientras permanecía al sur de Baja California Sur. El Centro Nacional de Huracanes pidió seguir de cerca su evolución ante su posible acercamiento a la península.
Durante la noche, México emitió una vigilancia de huracán para una parte de Baja California Sur. A las 8:00 p.m. MST, Polo seguía como categoría 5, con vientos sostenidos de 280 km/h y ubicado aproximadamente 610 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.
El pronóstico del NHC anticipaba un cambio importante en su trayectoria durante el fin de semana, con un posible impacto en Baja California Sur el lunes. La intensidad exacta al acercarse a tierra puede cambiar, por lo que las actualizaciones oficiales serán determinantes.
Odalys se dispara a categoría 4, pero permanece lejos de México
#Polo se mantiene como #Huracán de categoría 5 en la escala #Saffir-Simpson. Su circulación originará #Lluvias muy fuertes en zonas de #Nayarit y fuertes en sitios de #BajaCaliforniaSur, #Sinaloa, #Jalisco, #Solima y #Michoacán. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/Q2Lv5pyC6z
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026
Odalys también sorprendió por su rápida intensificación: durante la mañana del viernes alcanzó categoría 4, después de que las imágenes satelitales mostraran un fortalecimiento considerable del sistema en pocas horas.
A las 8:00 a.m. PDT, el centro de Odalys estaba aproximadamente 1,540 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y movimiento hacia el norte-noreste.
A diferencia de Polo, el NHC no mantenía vigilancias ni advertencias costeras por Odalys y señalaba que el sistema no representaba entonces peligros directos para tierra. El pronóstico anticipaba el comienzo de una tendencia gradual de debilitamiento durante el fin de semana.
La presencia de Odalys completa una configuración llamativa en el Pacífico, pero no significa que los tres huracanes representen una amenaza conjunta. Sus centros, intensidades y trayectorias son diferentes y sus posibles consecuencias deben evaluarse individualmente.
Nolo amenaza Hawái con inundaciones potencialmente mortales
Ve en la animación, la información actualizada del #Huracán #Polo, correspondiente a las 09:00 horas, en el océano #Pacífico. Se mantiene como categoría 5 en la escala #SaffirSimpson ⬇️ pic.twitter.com/Nzt2pMrruy
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Nolo concentra la preocupación en Estados Unidos. Durante la mañana del viernes se encontraba unos 335 kilómetros al sur de South Point, en la Isla Grande de Hawái, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y desplazamiento hacia el norte-noreste.
El Centro de Huracanes del Pacífico Central advirtió sobre la posibilidad de inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales en la Isla Grande durante el fin de semana, elevando el riesgo más allá de la fuerza de los vientos del ciclón.
La amenaza también incluye lluvias intensas, oleaje peligroso y posibles deslizamientos en terrenos vulnerables. Las condiciones pueden variar rápidamente dependiendo de la trayectoria de Nolo, por lo que residentes y viajeros deben seguir las instrucciones de las autoridades locales.
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Para la comunidad hispana que reside o viaja en Hawái, la recomendación es comprobar alertas oficiales, evitar desplazamientos por zonas inundadas y preparar suministros básicos ante posibles interrupciones de servicios durante el paso del sistema.
Tres huracanes simultáneos convierten septiembre en un mes excepcional
Polo, Odalys y Nolo representan la segunda coincidencia de tres huracanes en el Pacífico durante septiembre. A principios del mes, Lowell, Karina y Marie también estuvieron activos simultáneamente, algo que no ocurría en esas cuencas desde 2015.
El antecedente de 2015 fue todavía más extraordinario: Kilo, Ignacio y Jimena alcanzaron simultáneamente la categoría 4, convirtiéndose entonces en la primera ocasión registrada con tres ciclones de esa intensidad activos al mismo tiempo en el Pacífico central y oriental.
La coincidencia actual no implica que Polo, Odalys y Nolo tengan la misma peligrosidad. Polo concentra la vigilancia sobre Baja California Sur, Odalys permanece en aguas abiertas y Nolo representa un riesgo significativo de inundaciones para Hawái.
Con los tres sistemas evolucionando, los pronósticos pueden cambiar en cuestión de horas. La prioridad para residentes de las zonas potencialmente afectadas debe ser consultar al NHC, autoridades meteorológicas mexicanas y organismos locales de emergencia antes de tomar decisiones.