Polo llega a categoría 5 mientras otros dos huracanes avanzan en el Pacífico

Polo alcanza categoría cinco.

Nolo amenaza directamente Hawái.

Odalys permanece lejos de México.

El Pacífico vive un episodio poco habitual con Polo, Odalys y Nolo activos simultáneamente entre México y Hawái, aunque cada ciclón presenta una trayectoria y un nivel de riesgo diferente. Es la segunda ocasión durante septiembre de 2026 en que tres huracanes coinciden en las cuencas oriental y central.

Polo recuperó la categoría 5 el viernes 25 de septiembre y llegó a registrar vientos máximos sostenidos de 285 km/h mientras permanecía al sur de Baja California Sur. El Centro Nacional de Huracanes pidió seguir de cerca su evolución ante su posible acercamiento a la península.

Durante la noche, México emitió una vigilancia de huracán para una parte de Baja California Sur. A las 8:00 p.m. MST, Polo seguía como categoría 5, con vientos sostenidos de 280 km/h y ubicado aproximadamente 610 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.

El pronóstico del NHC anticipaba un cambio importante en su trayectoria durante el fin de semana, con un posible impacto en Baja California Sur el lunes. La intensidad exacta al acercarse a tierra puede cambiar, por lo que las actualizaciones oficiales serán determinantes.

Odalys se dispara a categoría 4, pero permanece lejos de México



Odalys también sorprendió por su rápida intensificación: durante la mañana del viernes alcanzó categoría 4, después de que las imágenes satelitales mostraran un fortalecimiento considerable del sistema en pocas horas.

A las 8:00 a.m. PDT, el centro de Odalys estaba aproximadamente 1,540 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y movimiento hacia el norte-noreste.

A diferencia de Polo, el NHC no mantenía vigilancias ni advertencias costeras por Odalys y señalaba que el sistema no representaba entonces peligros directos para tierra. El pronóstico anticipaba el comienzo de una tendencia gradual de debilitamiento durante el fin de semana.

La presencia de Odalys completa una configuración llamativa en el Pacífico, pero no significa que los tres huracanes representen una amenaza conjunta. Sus centros, intensidades y trayectorias son diferentes y sus posibles consecuencias deben evaluarse individualmente.