California activa estado de emergencia: un potente El Niño pone al estado bajo alerta

California declara estado de emergencia

El Niño podría ser histórico

Preparan recursos ante inundaciones

Segun EFE, california declaró este lunes estado de emergencia por el posible impacto de El Niño, una decisión del gobernador Gavin Newsom que busca acelerar la preparación estatal ante condiciones meteorológicas que podrían intensificarse durante el otoño y el invierno de 2026-2027.

La medida permitirá movilizar recursos con anticipación y reforzar la capacidad de respuesta frente a posibles lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, fuertes nevadas y daños en las zonas costeras.

Los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) apuntan a un episodio especialmente intenso de El Niño, fenómeno asociado con el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico tropical y cambios importantes en los patrones meteorológicos.

La declaración no significa que una tormenta específica sea inminente ni garantiza precipitaciones extremas en todo California. Su objetivo es permitir que las autoridades estén preparadas antes de que posibles sistemas invernales representen una amenaza para comunidades e infraestructura.

Qué significa el estado de emergencia para los residentes

EL NIÑO PREP ‼️: California is getting a head start on the potential historic El Niño storm season. The state has declared a state of emergency as forecasters warn that the region could experience repeated rounds of heavy rain, powerful winds, mountain snow, flooding, landslides… pic.twitter.com/gthwpkRhqi — FOX Weather (@foxweather) September 21, 2026



Segun Clarin el estado de emergencia permite a California acelerar diferentes acciones preventivas y mejorar la coordinación entre agencias estatales, autoridades locales y equipos responsables de atender desastres naturales.

Entre las prioridades se encuentra preparar carreteras e infraestructura crítica, colocar equipos estratégicamente y disponer de suministros que puedan utilizarse rápidamente si las tormentas provocan inundaciones, cierres viales o acumulaciones importantes de nieve.

Las autoridades también buscan proteger especialmente a comunidades vulnerables y zonas expuestas a inundaciones, deslizamientos de tierra y daños costeros, donde un episodio prolongado de precipitaciones puede aumentar considerablemente los riesgos.

Para los residentes, la declaración representa principalmente una señal para comenzar a prepararse. No implica una orden general de evacuación ni significa que todas las regiones del estado enfrentarán las mismas condiciones meteorológicas durante el invierno.