California activa estado de emergencia: un potente El Niño pone al estado bajo alerta
Publicado el21/09/2026 a las 13:54
- California declara estado de emergencia
- El Niño podría ser histórico
- Preparan recursos ante inundaciones
Segun EFE, california declaró este lunes estado de emergencia por el posible impacto de El Niño, una decisión del gobernador Gavin Newsom que busca acelerar la preparación estatal ante condiciones meteorológicas que podrían intensificarse durante el otoño y el invierno de 2026-2027.
La medida permitirá movilizar recursos con anticipación y reforzar la capacidad de respuesta frente a posibles lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, fuertes nevadas y daños en las zonas costeras.
Los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) apuntan a un episodio especialmente intenso de El Niño, fenómeno asociado con el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico tropical y cambios importantes en los patrones meteorológicos.
La declaración no significa que una tormenta específica sea inminente ni garantiza precipitaciones extremas en todo California. Su objetivo es permitir que las autoridades estén preparadas antes de que posibles sistemas invernales representen una amenaza para comunidades e infraestructura.
Qué significa el estado de emergencia para los residentes
EL NIÑO PREP ‼️: California is getting a head start on the potential historic El Niño storm season. The state has declared a state of emergency as forecasters warn that the region could experience repeated rounds of heavy rain, powerful winds, mountain snow, flooding, landslides… pic.twitter.com/gthwpkRhqi
— FOX Weather (@foxweather) September 21, 2026
Segun Clarin el estado de emergencia permite a California acelerar diferentes acciones preventivas y mejorar la coordinación entre agencias estatales, autoridades locales y equipos responsables de atender desastres naturales.
Entre las prioridades se encuentra preparar carreteras e infraestructura crítica, colocar equipos estratégicamente y disponer de suministros que puedan utilizarse rápidamente si las tormentas provocan inundaciones, cierres viales o acumulaciones importantes de nieve.
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Las autoridades también buscan proteger especialmente a comunidades vulnerables y zonas expuestas a inundaciones, deslizamientos de tierra y daños costeros, donde un episodio prolongado de precipitaciones puede aumentar considerablemente los riesgos.
Para los residentes, la declaración representa principalmente una señal para comenzar a prepararse. No implica una orden general de evacuación ni significa que todas las regiones del estado enfrentarán las mismas condiciones meteorológicas durante el invierno.
Lluvias e inundaciones: los riesgos que enfrenta California
El Niño ocurre generalmente cada dos a siete años y puede modificar los patrones climáticos alrededor del planeta. En California, los episodios más intensos han coincidido históricamente con temporadas de precipitaciones extraordinarias y tormentas capaces de provocar importantes daños.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió durante el fuerte El Niño de 1997-1998. En febrero de 1998, San Francisco registró uno de los meses más lluviosos de su historia, una referencia que demuestra el potencial impacto de estos episodios sobre California.
Sin embargo, la intensidad de El Niño por sí sola no determina exactamente cuánto lloverá en una ciudad o región. La trayectoria de las tormentas, las condiciones atmosféricas y otros factores meteorológicos también determinan dónde se concentrarán las mayores precipitaciones.
Las autoridades vigilarán especialmente áreas recientemente afectadas por incendios forestales, ya que los terrenos quemados pueden ser más vulnerables a deslizamientos y flujos de escombros cuando reciben grandes cantidades de lluvia en periodos relativamente cortos.
Lo que deben hacer las familias antes del invierno
Los residentes pueden comenzar identificando si sus viviendas están ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones, deslizamientos u otros peligros relacionados con tormentas, especialmente quienes viven cerca de ríos, montañas, costas o áreas afectadas por incendios.
También es recomendable preparar suministros básicos para varios días, mantener cargados teléfonos y baterías externas, revisar desagües y canaletas y establecer un plan familiar que determine cómo actuar y dónde reunirse ante una eventual evacuación.
Las familias deberían activar las alertas de emergencia de sus autoridades locales y seguir los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, particularmente cuando exista posibilidad de lluvias intensas, inundaciones repentinas, fuertes nevadas o cierres de carreteras.
La preparación anticipada será especialmente importante durante este invierno: los residentes deben evitar atravesar carreteras inundadas, respetar cierres viales y seguir inmediatamente cualquier instrucción de evacuación emitida por autoridades estatales o locales.