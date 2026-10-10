San Diego activa vigilancia tropical.

Inundaciones amenazan sectores del suroeste.

Rachel podría intensificarse ligeramente nuevamente.

San Diego enfrenta una vigilancia de tormenta tropical ante la aproximación de Rachel, un escenario poco habitual que eleva la preocupación por lluvias, vientos e inundaciones.

Es la segunda ocasión en que el Centro Nacional de Huracanes emite esta vigilancia para una parte del sur de California; el antecedente fue Hilary en 2023.

La medida indica que son posibles condiciones de tormenta tropical. No confirma que Rachel vaya a tocar tierra dentro de California ni determina daños específicos.

El investigador climático Daniel Swain advierte que la trayectoria todavía presenta incertidumbre, pero un acercamiento mayor podría aumentar los impactos en San Diego y sus alrededores.

Cuándo llegará Rachel al sur de California

🌀SOCAL TROPICAL STORM WATCH: A Tropical Storm Watch has been issued for San Diego for just the second time in its history as Tropical Storm Rachel threatens a rare landfall in Southern California. With Hurricane Isaias expected to make landfall along the northern Gulf Coast late Friday, two tropical systems could be affecting the Gulf and West coasts simultaneously by this weekend — something that has occurred only twice since 1963.

https://t.co/y7sRWigEex — FOX Weather (@foxweather) October 9, 2026



El pronóstico sitúa la aproximación al norte de Baja California o al sur de California entre la noche del sábado 10 y la madrugada del domingo 11.

Las lluvias comenzarían el sábado en sectores de California y el suroeste, mientras la amenaza de inundaciones aumentaría durante el domingo.

Aunque Rachel perdió intensidad previamente, Swain señala que podría fortalecerse ligeramente antes de acercarse a la frontera, dependiendo de las condiciones atmosféricas y oceánicas.

Por eso, las familias deben revisar actualizaciones antes de viajar: un ajuste en la trayectoria puede modificar qué comunidades reciben los vientos y aguaceros más fuertes.