San Diego recibe una alerta tropical histórica ante un posible impacto de Rachel en la costa oeste
Publicado el 09/10/2026 a las 20:34
- San Diego activa vigilancia tropical.
- Inundaciones amenazan sectores del suroeste.
- Rachel podría intensificarse ligeramente nuevamente.
San Diego enfrenta una vigilancia de tormenta tropical ante la aproximación de Rachel, un escenario poco habitual que eleva la preocupación por lluvias, vientos e inundaciones.
Es la segunda ocasión en que el Centro Nacional de Huracanes emite esta vigilancia para una parte del sur de California; el antecedente fue Hilary en 2023.
La medida indica que son posibles condiciones de tormenta tropical. No confirma que Rachel vaya a tocar tierra dentro de California ni determina daños específicos.
El investigador climático Daniel Swain advierte que la trayectoria todavía presenta incertidumbre, pero un acercamiento mayor podría aumentar los impactos en San Diego y sus alrededores.
Cuándo llegará Rachel al sur de California
🌀SOCAL TROPICAL STORM WATCH: A Tropical Storm Watch has been issued for San Diego for just the second time in its history as Tropical Storm Rachel threatens a rare landfall in Southern California. With Hurricane Isaias expected to make landfall along the northern Gulf Coast late Friday, two tropical systems could be affecting the Gulf and West coasts simultaneously by this weekend — something that has occurred only twice since 1963.
https://t.co/y7sRWigEex
— FOX Weather (@foxweather) October 9, 2026
El pronóstico sitúa la aproximación al norte de Baja California o al sur de California entre la noche del sábado 10 y la madrugada del domingo 11.
Las lluvias comenzarían el sábado en sectores de California y el suroeste, mientras la amenaza de inundaciones aumentaría durante el domingo.
Aunque Rachel perdió intensidad previamente, Swain señala que podría fortalecerse ligeramente antes de acercarse a la frontera, dependiendo de las condiciones atmosféricas y oceánicas.
Por eso, las familias deben revisar actualizaciones antes de viajar: un ajuste en la trayectoria puede modificar qué comunidades reciben los vientos y aguaceros más fuertes.
Inundaciones repentinas amenazan desiertos y ciudades del suroeste[caption id="attachment_1696121" align="alignnone" width="1200"] Rachel activa alerta en San Diego: lluvias y riesgo de inundación FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
FOX Weather informa de un riesgo de inundaciones repentinas de nivel dos sobre cuatro en una amplia zona que incluye Phoenix y Las Vegas.
Su centro de pronósticos estima posibles acumulados de dos a tres pulgadas en partes de la región, aunque las cantidades variarán según la ubicación.
Swain identifica una amenaza especialmente relevante en los desiertos del sureste de California y el oeste de Arizona, donde podrían desarrollarse aguaceros torrenciales localizados.
El riesgo no será uniforme: conocer el pronóstico del municipio y las condiciones de carretera resulta más útil que asumir impactos iguales en todo el estado.
Humedad de Rachel podría contribuir a nevadas en montañas
La humedad del sistema también podría extenderse hacia el norte y contribuir a una tormenta de nieve otoñal en Montana y el norte de Wyoming.
FOX Weather anticipa además nieve en sectores elevados de Sierra Nevada, conforme la humedad tropical interactúe con otros sistemas meteorológicos.
Esto no significa que Rachel llevará nieve a San Diego: las precipitaciones invernales previstas corresponden a zonas montañosas o regiones mucho más septentrionales.
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También se esperan ráfagas en áreas interiores del suroeste, especialmente en terrenos elevados, durante el fin de semana y al inicio de la próxima semana.
Simon e Isaias añaden riesgos para viajeros
Rachel coincide con otros ciclones: Simon amenaza la costa del Pacífico mexicano, mientras Isaias afecta la costa norte del Golfo de México.
El pronóstico divulgado el viernes para Simon contemplaba un fortalecimiento importante y un posible impacto el domingo entre Manzanillo y Puerto Vallarta.
Quienes tengan vuelos, reservas o recorridos familiares hacia esas regiones deben consultar por separado los avisos de cada tormenta y las instrucciones locales.
En San Diego, la prioridad es seguir los boletines del NHC y del Servicio Meteorológico Nacional, proteger suministros y evitar atravesar caminos inundados.
FUENTE: FOX Weather