Huracán Polo alcanza fuerza histórica y pone bajo alerta al suroeste de EE.UU.
Publicado el23/09/2026 a las 16:31
- Polo alcanzó histórica categoría 5
- Nuevo México enfrenta inundaciones peligrosas
- México mantiene alertas costeras activas
Segun foxweather, el huracán Polo protagonizó una intensificación extraordinaria en el Pacífico Oriental al alcanzar categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 180 mph (285 km/h), convirtiéndose en uno de los ciclones más intensos registrados en esa cuenca.
Una misión de cazahuracanes de la NOAA encontró el martes una presión mínima de apenas 892 milibares, un valor que coloca a Polo únicamente detrás del huracán Patricia de 2015 entre los registros de presión más baja del Pacífico Oriental.
La fuerza máxima no se mantuvo. Para el mediodía del miércoles 23 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes clasificaba a Polo como un poderoso huracán categoría 4, con vientos sostenidos de 145 mph (230 km/h).
El ciclón se encontraba aproximadamente 150 millas al sur-suroeste de Zihuatanejo y avanzaba hacia el noroeste a 5 mph, mientras sus bandas exteriores comenzaban a afectar sectores de la costa mexicana.
Nuevo México enfrenta inundaciones mientras avanza la humedad tropical
‼️ RAPID INTENSIFICATION: Hurricane Polo has exploded in intensity in under 24 hours into a monster Category 5 storm. This explainer shows just how fast the behemoth of a system went from 50 mph to 160 mph in just 21 hours. Stay with FOX Weather as we continue to follow Hurricane… pic.twitter.com/JwRp25XwGS
— FOX Weather (@foxweather) September 22, 2026
Los efectos asociados con la humedad tropical se extienden mucho más allá del centro de Polo, aumentando la disponibilidad de humedad para tormentas capaces de generar inundaciones peligrosas en partes del suroeste estadounidense.
Nuevo México registró inundaciones y operaciones de rescate, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigilancia sobre diferentes sectores del estado ante nuevas rondas de lluvias intensas.
El miércoles, el NWS emitió una advertencia de inundación repentina para el área afectada por el incendio South Fork, en el condado de Lincoln, después de que radares y pluviómetros detectaran fuertes precipitaciones.
Una vigilancia por inundaciones también permanecía vigente hasta la noche del jueves para zonas del centro, este y sureste de Nuevo México, donde precipitaciones adicionales podrían provocar nuevas crecidas repentinas.
México sigue bajo amenaza por lluvias y deslaves de Polo
Aunque el centro del huracán permanecía mar adentro, Polo seguía representando un riesgo para la costa mexicana debido a sus bandas de lluvia, fuertes vientos, oleaje peligroso y posibilidad de inundaciones y deslizamientos.
El NHC mantenía una advertencia de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana hasta Punta San Telmo, además de una vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula.
Guerrero y Michoacán se encuentran entre las zonas expuestas a las lluvias más intensas, mientras el lento desplazamiento que caracterizó inicialmente al ciclón incrementó la preocupación por acumulaciones importantes de agua.
El pronóstico indicaba un movimiento hacia el noroeste, paralelo a la costa, aunque las autoridades insistieron en que pequeñas variaciones de trayectoria podían modificar significativamente los impactos registrados en tierra.
Lo que deben saber las familias ante las inundaciones
Para los residentes de Nuevo México, la principal amenaza no proviene de un impacto directo de Polo, sino de un entorno atmosférico cargado de humedad capaz de potenciar lluvias torrenciales y provocar inundaciones repentinas.
Las áreas quemadas por incendios forestales requieren especial atención porque el terreno puede absorber menos agua, aumentando la posibilidad de corrientes rápidas de lodo, escombros y agua durante tormentas intensas.
Los automovilistas deben evitar carreteras inundadas incluso cuando el agua parezca poco profunda, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y la corriente puede ocultar daños o arrastrar vehículos.
Las familias en zonas bajo vigilancia deben seguir las alertas del Servicio Meteorológico Nacional y autoridades locales, identificar rutas hacia terrenos elevados y estar preparadas para actuar inmediatamente si reciben una orden de evacuación.