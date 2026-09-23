Huracán Polo alcanza fuerza histórica y pone bajo alerta al suroeste de EE.UU.

Polo alcanzó histórica categoría 5

Nuevo México enfrenta inundaciones peligrosas

México mantiene alertas costeras activas

Segun foxweather, el huracán Polo protagonizó una intensificación extraordinaria en el Pacífico Oriental al alcanzar categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 180 mph (285 km/h), convirtiéndose en uno de los ciclones más intensos registrados en esa cuenca.

Una misión de cazahuracanes de la NOAA encontró el martes una presión mínima de apenas 892 milibares, un valor que coloca a Polo únicamente detrás del huracán Patricia de 2015 entre los registros de presión más baja del Pacífico Oriental.

La fuerza máxima no se mantuvo. Para el mediodía del miércoles 23 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes clasificaba a Polo como un poderoso huracán categoría 4, con vientos sostenidos de 145 mph (230 km/h).

El ciclón se encontraba aproximadamente 150 millas al sur-suroeste de Zihuatanejo y avanzaba hacia el noroeste a 5 mph, mientras sus bandas exteriores comenzaban a afectar sectores de la costa mexicana.

Nuevo México enfrenta inundaciones mientras avanza la humedad tropical

‼️ RAPID INTENSIFICATION: Hurricane Polo has exploded in intensity in under 24 hours into a monster Category 5 storm. This explainer shows just how fast the behemoth of a system went from 50 mph to 160 mph in just 21 hours. Stay with FOX Weather as we continue to follow Hurricane… pic.twitter.com/JwRp25XwGS — FOX Weather (@foxweather) September 22, 2026



Los efectos asociados con la humedad tropical se extienden mucho más allá del centro de Polo, aumentando la disponibilidad de humedad para tormentas capaces de generar inundaciones peligrosas en partes del suroeste estadounidense.

Nuevo México registró inundaciones y operaciones de rescate, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigilancia sobre diferentes sectores del estado ante nuevas rondas de lluvias intensas.

El miércoles, el NWS emitió una advertencia de inundación repentina para el área afectada por el incendio South Fork, en el condado de Lincoln, después de que radares y pluviómetros detectaran fuertes precipitaciones.

Una vigilancia por inundaciones también permanecía vigente hasta la noche del jueves para zonas del centro, este y sureste de Nuevo México, donde precipitaciones adicionales podrían provocar nuevas crecidas repentinas.