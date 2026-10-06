Florida espera varios días lluviosos.

Acumulados podrían superar promedios mensuales.

Riesgo elevado en sectores específicos.

Florida enfrenta varios días de lluvias intensas que podrían dejar, en algunas localidades, acumulaciones superiores a las habituales para todo octubre.

El pronóstico de FOX Weather contempla entre 5 y 8 pulgadas, equivalentes a unos 13–20 centímetros, con cantidades mayores en puntos aislados.

Los acumulados previstos hasta el jueves 8 de octubre no serán uniformes. La ubicación del frente y las tormentas determinará las zonas más afectadas.

Jacksonville suele registrar alrededor de 4,03 pulgadas durante octubre. Algunos sectores podrían superar esa referencia mensual en una sola semana.

Un frente estacionario prolongará el tiempo lluvioso

🌧️KEY WEST WATERWORKS: Duval Street in Key West turned into a river Thursday as torrential downpours soaked South Florida. Key West broke a daily rain record that had stood since 1943. Watch FOX Weather for details about an upcoming week of rain on tap for the Sunshine State: https://t.co/SLjl6HFv7C — FOX Weather (@foxweather) October 2, 2026



Un frente frío de desplazamiento lento interactúa con abundante humedad tropical y favorece la formación repetida de lluvias sobre el estado.

La presencia de altas presiones al norte contribuye a frenar el avance del sistema, prolongando las condiciones necesarias para nuevas precipitaciones.

Cuando varias tormentas atraviesan un mismo lugar, el agua puede acumularse más rápido de lo que permiten los drenajes y el terreno.

Por eso, el peligro depende tanto del volumen total como de la intensidad de cada episodio y de las lluvias anteriores.