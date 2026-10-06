Florida podría recibir un mes de lluvia en días: el alivio a la sequía trae riesgo de inundaciones
Publicado el 05/10/2026 a las 20:22
- Florida espera varios días lluviosos.
- Acumulados podrían superar promedios mensuales.
- Riesgo elevado en sectores específicos.
Florida enfrenta varios días de lluvias intensas que podrían dejar, en algunas localidades, acumulaciones superiores a las habituales para todo octubre.
El pronóstico de FOX Weather contempla entre 5 y 8 pulgadas, equivalentes a unos 13–20 centímetros, con cantidades mayores en puntos aislados.
Los acumulados previstos hasta el jueves 8 de octubre no serán uniformes. La ubicación del frente y las tormentas determinará las zonas más afectadas.
Jacksonville suele registrar alrededor de 4,03 pulgadas durante octubre. Algunos sectores podrían superar esa referencia mensual en una sola semana.
Un frente estacionario prolongará el tiempo lluvioso
🌧️KEY WEST WATERWORKS: Duval Street in Key West turned into a river Thursday as torrential downpours soaked South Florida. Key West broke a daily rain record that had stood since 1943. Watch FOX Weather for details about an upcoming week of rain on tap for the Sunshine State: https://t.co/SLjl6HFv7C
— FOX Weather (@foxweather) October 2, 2026
Un frente frío de desplazamiento lento interactúa con abundante humedad tropical y favorece la formación repetida de lluvias sobre el estado.
La presencia de altas presiones al norte contribuye a frenar el avance del sistema, prolongando las condiciones necesarias para nuevas precipitaciones.
Cuando varias tormentas atraviesan un mismo lugar, el agua puede acumularse más rápido de lo que permiten los drenajes y el terreno.
Por eso, el peligro depende tanto del volumen total como de la intensidad de cada episodio y de las lluvias anteriores.
Panhandle y Big Bend enfrentan mayor riesgo inmediato[caption id="attachment_1695655" align="alignnone" width="1200"] Lluvias en Florida: un mes de agua y riesgo de inundaciones FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
El Centro de Predicción Meteorológica elevó a nivel 2 de 4 el riesgo de lluvias excesivas para sectores del Panhandle y Big Bend.
La actualización del lunes 5 de octubre contempla ese riesgo durante la noche y primeras horas del martes, ante la posibilidad de aguaceros intensos.
Para el martes, el organismo mantiene riesgo marginal, nivel 1 de 4, en buena parte de Florida, con atención a sectores costeros.
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Estas categorías describen la posibilidad de inundaciones asociadas a lluvias excesivas. No equivalen a una advertencia de inundación activa para cada localidad.
Jacksonville y Tampa deben seguir las actualizaciones
El pronóstico oficial señala potencial de lluvias fuertes cerca de Tampa y Clearwater, así como en sectores de la costa atlántica.
Entre Jacksonville y Port St. Lucie podrían desarrollarse tormentas capaces de producir acumulaciones localizadas importantes, especialmente si permanecen sobre una misma zona.
En Jacksonville también se esperan vientos más fuertes durante la semana. Las condiciones costeras pueden complicarse junto con las precipitaciones.
Para las familias y trabajadores hispanos, seguir los avisos por ubicación permitirá ajustar desplazamientos, actividades al aire libre y recorridos cotidianos.
La lluvia aliviará la sequía, pero exige precaución
El episodio puede beneficiar a zonas afectadas por sequía. Según el reporte de FOX Weather, más de la mitad del estado presenta sequía moderada o superior.
Ese beneficio no elimina la amenaza inmediata: recibir demasiada agua en poco tiempo puede provocar problemas incluso donde faltaban precipitaciones.
Los residentes deben consultar el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades locales, porque los niveles de riesgo y avisos pueden cambiar rápidamente.
Conviene reorganizar trayectos ante cierres o acumulaciones de agua y mantener disponibles las notificaciones meteorológicas correspondientes al lugar de residencia y trabajo.
FUENTE: foxweather