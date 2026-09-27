Una poderosa tormenta costera mantiene bajo presión al noreste de Estados Unidos este domingo 27 de septiembre, después de provocar fuertes lluvias, vientos, inundaciones y cortes de electricidad que han afectado a comunidades desde Nueva Jersey y Nueva York hasta Nueva Inglaterra.
El temporal ya dejó al menos una persona muerta en Nueva York y más de 100,000 clientes llegaron a permanecer sin electricidad durante la mañana del domingo, mientras las autoridades mantenían especial vigilancia sobre las comunidades costeras ante nuevas mareas altas.
El sistema avanza lentamente, una condición que prolonga sus efectos sobre la región y mantiene a millones de personas expuestas a lluvias, ráfagas peligrosas, caída de árboles, oleaje intenso e inundaciones antes de que las condiciones comiencen a mejorar.
Nueva York y Nueva Jersey declararon previamente estados de emergencia en zonas amenazadas por el fenómeno, mientras Connecticut activó su centro de operaciones de emergencia ante un temporal cuyos efectos podrían extenderse hasta el lunes.
Tormenta en Nueva York deja un muerto y cuatro heridos
#ÚltimaHora | La tormenta nor'easter azota este domingo el noreste del país, donde ha causado al menos un muerto y dejado sin electricidad a decenas de miles de usuarios, según medios locales. https://t.co/EUl4qgsJOP
La tragedia golpeó Brooklyn el sábado cuando un árbol cayó sobre Leighton Brown, de 56 años, trabajador de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), mientras se encontraba en Cypress Hills Houses, según autoridades locales.
Brown fue trasladado al Brookdale Hospital, donde murió posteriormente; el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó públicamente su identidad y lamentó la muerte del trabajador municipal.
En otro incidente provocado por la caída de un árbol, cuatro personas resultaron heridas en un parque infantil de Brooklyn, mientras cuadrillas municipales trabajaban en turnos prolongados para atender árboles derribados y otros peligros asociados al temporal.
La amenaza también se extendió a Long Island, donde las condiciones marítimas se volvieron especialmente peligrosas, al tiempo que las autoridades y meteorólogos insistieron en los riesgos del fuerte oleaje, las corrientes y las inundaciones costeras.
Más de 100,000 usuarios afectados por cortes de electricidad
[caption id="attachment_1672415" align="alignnone" width="1200"] Tormenta golpea el noreste de EE.UU.: apagones y un muerto FOTO: EFE[/caption]
Los apagones se convirtieron en otro de los principales impactos: más de 100,000 clientes estaban sin servicio eléctrico en el noreste y el Atlántico medio durante la mañana del domingo, con afectaciones importantes en Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey y Massachusetts.
Nueva York registraba más de 40,000 clientes afectados, Connecticut superaba los 31,000, Nueva Jersey rondaba los 21,000 y Massachusetts acumulaba alrededor de 11,000, aunque las cifras podían cambiar conforme avanzaban las labores de reparación.
Los fuertes vientos, árboles derribados y condiciones de inundación complicaron los trabajos de las compañías eléctricas; en Nueva Jersey, PSE&G informó que había movilizado aproximadamente 2,500 trabajadores para responder a daños y restablecer el suministro.
La situación podría continuar cambiando durante el domingo, debido a que las condiciones meteorológicas adversas pueden generar nuevos apagones incluso mientras las cuadrillas consiguen devolver la electricidad a comunidades afectadas.
Vuelos cancelados e inundaciones complican el noreste de EE.UU.
El impacto alcanzó también al transporte aéreo: cientos de vuelos fueron cancelados durante el fin de semana, con Boston Logan International Airport entre los aeropuertos afectados mientras viajeros enfrentaban retrasos y cambios de itinerario.
El sábado se registraron más de 400 cancelaciones vinculadas al temporal en Estados Unidos y las interrupciones continuaron el domingo, por lo que los pasajeros con vuelos desde o hacia el noreste enfrentaban una jornada especialmente complicada.
Las inundaciones costeras representan otra preocupación: el sistema permanecía cerca de Long Island y Nueva Jersey durante la mañana del domingo y los meteorólogos advertían que nuevas mareas altas podían volver a inundar comunidades vulnerables.
FUENTES: EFE , eluniverso