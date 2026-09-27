Tormenta deja una víctima mortal

Más de 100,000 sufren apagones

Cientos de vuelos cancelados

Tormenta en Nueva York deja un muerto y cuatro heridos

#ÚltimaHora | La tormenta nor'easter azota este domingo el noreste del país, donde ha causado al menos un muerto y dejado sin electricidad a decenas de miles de usuarios, según medios locales. https://t.co/EUl4qgsJOP — N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 27, 2026

Una poderosa tormenta costera mantiene bajo presión al noreste de Estados Unidos este domingo 27 de septiembre, después de provocar fuertes lluvias, vientos, inundaciones y cortes de electricidad que han afectado a comunidades desde Nueva Jersey y Nueva York hasta Nueva Inglaterra. El temporal ya dejó al menos una persona muerta en Nueva York y más de 100,000 clientes llegaron a permanecer sin electricidad durante la mañana del domingo, mientras las autoridades mantenían especial vigilancia sobre las comunidades costeras ante nuevas mareas altas. El sistema avanza lentamente, una condición que prolonga sus efectos sobre la región y mantiene a millones de personas expuestas a lluvias, ráfagas peligrosas, caída de árboles, oleaje intenso e inundaciones antes de que las condiciones comiencen a mejorar. Nueva York y Nueva Jersey declararon previamente estados de emergencia en zonas amenazadas por el fenómeno, mientras Connecticut activó su centro de operaciones de emergencia ante un temporal cuyos efectos podrían extenderse hasta el lunes.La tragedia golpeó Brooklyn el sábado cuando un árbol cayó sobre Leighton Brown, de 56 años, trabajador de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), mientras se encontraba en Cypress Hills Houses, según autoridades locales. Brown fue trasladado al Brookdale Hospital, donde murió posteriormente; el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó públicamente su identidad y lamentó la muerte del trabajador municipal. En otro incidente provocado por la caída de un árbol, cuatro personas resultaron heridas en un parque infantil de Brooklyn, mientras cuadrillas municipales trabajaban en turnos prolongados para atender árboles derribados y otros peligros asociados al temporal. La amenaza también se extendió a Long Island, donde las condiciones marítimas se volvieron especialmente peligrosas, al tiempo que las autoridades y meteorólogos insistieron en los riesgos del fuerte oleaje, las corrientes y las inundaciones costeras.