Huracán Rachel sube a categoría 2 frente a México: oleaje peligroso amenaza la costa del Pacífico

Rachel alcanzó vientos máximos sostenidos de 105 mph (165 km/h) mientras avanzaba al sur de Baja California. El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales.

El huracán Rachel se fortaleció este jueves frente a la costa del Pacífico mexicano y alcanzó la categoría 2, mientras las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre sus efectos en el mar y zonas costeras. De acuerdo con el aviso número 18 del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), emitido a las 8:00 a.m. hora de la montaña, el centro de Rachel se ubicaba cerca de la latitud 19.6 norte y longitud 109.6 oeste, aproximadamente a 230 millas —370 kilómetros— al sur del extremo sur de Baja California. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 105 mph, equivalentes a 165 km/h, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a unas 6 mph (9 km/h). Su presión central mínima era de 964 milibares.

El mayor peligro inmediato está en el oleaje

Aunque el NHC indicó que no había vigilancias ni avisos costeros en efecto al momento del boletín, advirtió que el oleaje generado por Rachel afectará la costa centro-occidental de México y la península de Baja California durante el resto de la semana. Esas condiciones pueden provocar oleaje peligroso y corrientes de resaca capaces de poner en riesgo la vida, por lo que residentes, turistas y navegantes en zonas costeras deben seguir las recomendaciones de las autoridades locales. El organismo señaló además que Rachel podría fortalecerse un poco más durante los próximos dos días mientras continúa moviéndose hacia el oeste-noroeste y posteriormente hacia el oeste. Debido a que Rachel continúa evolucionando, la trayectoria, intensidad y zonas de mayor riesgo pueden cambiar con cada nuevo boletín.