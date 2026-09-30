Presa McLeod enfrenta una amenaza de falla inminente

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[caption id="attachment_1674532" align="alignnone" width="1200"]Presa amenaza con colapsar en Nuevo México por inundaciones FOTO: EFE[/caption] Operadores de la presa y funcionarios del condado informaron al NWS sobre una falla considerada inminente en McLeod Dam, lo que provocó la activación de una emergencia de inundación repentina. Las autoridades advirtieron que una eventual ruptura podría generar inundaciones potencialmente mortales aguas abajo, razón por la cual la recomendación principal es abandonar inmediatamente las áreas bajas afectadas.Nuevo México ya estaba bajo presión por una activa temporada de lluvias, y el pronóstico indica que el riesgo de inundaciones fluviales podría mantenerse hasta el viernes en determinadas zonas del estado. Las condiciones también podrían provocar árboles caídos, problemas en carreteras y otros daños debido a la combinación de fuertes lluvias, tormentas y terrenos saturados.