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Alerta máxima en Nuevo México: una presa amenaza con colapsar mientras Polo dispara el riesgo de inundaciones
Nuevo México enfrenta una emergencia por la posible falla de una presa mientras la humedad del huracán Polo intensifica las inundaciones.
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Alerta máxima en Nuevo México: una presa amenaza con colapsar mientras Polo dispara el riesgo de inundaciones
Foto Presa amenaza con colapsar en Nuevo México por inundaciones FOTO: EFE

Publicado el29/09/2026 a las 20:56

  • Presa amenaza con colapsar
  • Polo intensifica fuertes lluvias
  • Autoridades ordenan buscar altura
Una emergencia por inundaciones repentinas encendió las alarmas este martes en Nuevo México, donde autoridades advirtieron sobre la posible falla de la presa McLeod, en el condado de Doña Ana. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) calificó la situación como “particularmente peligrosa” y ordenó a quienes se encontraran en zonas bajas debajo de la presa trasladarse inmediatamente hacia terrenos elevados. La emergencia afecta principalmente áreas rurales entre Garfield y Salem, incluidas zonas próximas a las carreteras 187 y 390 y sistemas de drenaje ubicados aguas abajo de la estructura. El episodio ocurre mientras una extensa amenaza de lluvias e inundaciones avanza por el suroeste y las Grandes Llanuras, impulsada en parte por la humedad tropical asociada al huracán Polo.

Huracán Polo alimenta fuertes lluvias sobre Nuevo México

Polo cruzó Baja California Sur con fuerza de huracán antes de alcanzar nuevamente territorio mexicano cerca de Guaymas, Sonora, mientras su humedad comenzó a desplazarse hacia el suroeste estadounidense. El NWS advirtió que Nuevo México enfrenta un riesgo elevado de inundaciones repentinas hasta el miércoles debido a una combinación de humedad monzónica y tropical que favorece tormentas prolongadas. Algunas tormentas podrían producir lluvias especialmente intensas en periodos cortos, aumentando el peligro en carreteras, zonas bajas, cruces de agua y terrenos que ya se encuentran saturados. La amenaza no termina en Nuevo México: Arizona, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska y otros estados del centro del país también enfrentan episodios de lluvia intensa conforme la humedad avanza hacia el este.

Presa McLeod enfrenta una amenaza de falla inminente

[caption id="attachment_1674532" align="alignnone" width="1200"]inundaciones , Nuevo México, huracán MundoNOW Presa amenaza con colapsar en Nuevo México por inundaciones FOTO: EFE[/caption] Operadores de la presa y funcionarios del condado informaron al NWS sobre una falla considerada inminente en McLeod Dam, lo que provocó la activación de una emergencia de inundación repentina. Las autoridades advirtieron que una eventual ruptura podría generar inundaciones potencialmente mortales aguas abajo, razón por la cual la recomendación principal es abandonar inmediatamente las áreas bajas afectadas.
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Nuevo México ya estaba bajo presión por una activa temporada de lluvias, y el pronóstico indica que el riesgo de inundaciones fluviales podría mantenerse hasta el viernes en determinadas zonas del estado. Las condiciones también podrían provocar árboles caídos, problemas en carreteras y otros daños debido a la combinación de fuertes lluvias, tormentas y terrenos saturados.

Qué deben hacer los residentes ante las inundaciones

Las autoridades recomiendan disponer de varias formas de recibir alertas meteorológicas, especialmente porque las condiciones pueden deteriorarse rápidamente durante tormentas capaces de producir inundaciones repentinas. Quienes estén cerca de la presa McLeod o en las áreas señaladas por las autoridades deben obedecer las órdenes de evacuación y trasladarse hacia terrenos elevados sin esperar a observar una crecida. Los conductores tampoco deben intentar atravesar carreteras cubiertas por agua, debido a que la profundidad y la fuerza de la corriente pueden ser difíciles de determinar. El peligro continuará evolucionando durante los próximos días mientras la humedad tropical se desplaza hacia las Grandes Llanuras y posteriormente hacia otras regiones del centro de Estados Unidos. FUENTE: foxweather
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