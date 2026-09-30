Alerta máxima en Nuevo México: una presa amenaza con colapsar mientras Polo dispara el riesgo de inundaciones
Nuevo México enfrenta una emergencia por la posible falla de una presa mientras la humedad del huracán Polo intensifica las inundaciones.
Publicado el29/09/2026 a las 20:56
- Presa amenaza con colapsar
- Polo intensifica fuertes lluvias
- Autoridades ordenan buscar altura
Huracán Polo alimenta fuertes lluvias sobre Nuevo México
Polo cruzó Baja California Sur con fuerza de huracán antes de alcanzar nuevamente territorio mexicano cerca de Guaymas, Sonora, mientras su humedad comenzó a desplazarse hacia el suroeste estadounidense. El NWS advirtió que Nuevo México enfrenta un riesgo elevado de inundaciones repentinas hasta el miércoles debido a una combinación de humedad monzónica y tropical que favorece tormentas prolongadas. Algunas tormentas podrían producir lluvias especialmente intensas en periodos cortos, aumentando el peligro en carreteras, zonas bajas, cruces de agua y terrenos que ya se encuentran saturados. La amenaza no termina en Nuevo México: Arizona, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska y otros estados del centro del país también enfrentan episodios de lluvia intensa conforme la humedad avanza hacia el este.
Severe flash flooding underway between Garfield and Salem in Doña Ana County, New Mexico, after officials report imminent failure of McLeod Dam; residents of both towns urged to evacuate low-lying areas immediately. pic.twitter.com/svhUtYyGp3— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 29, 2026
Presa McLeod enfrenta una amenaza de falla inminente[caption id="attachment_1674532" align="alignnone" width="1200"] Presa amenaza con colapsar en Nuevo México por inundaciones FOTO: EFE[/caption] Operadores de la presa y funcionarios del condado informaron al NWS sobre una falla considerada inminente en McLeod Dam, lo que provocó la activación de una emergencia de inundación repentina. Las autoridades advirtieron que una eventual ruptura podría generar inundaciones potencialmente mortales aguas abajo, razón por la cual la recomendación principal es abandonar inmediatamente las áreas bajas afectadas.
TE PUEDE INTERESAR :Hanna rompe la calma en el Atlántico: la octava tormenta tropical surge sin amenaza a tierraNuevo México ya estaba bajo presión por una activa temporada de lluvias, y el pronóstico indica que el riesgo de inundaciones fluviales podría mantenerse hasta el viernes en determinadas zonas del estado. Las condiciones también podrían provocar árboles caídos, problemas en carreteras y otros daños debido a la combinación de fuertes lluvias, tormentas y terrenos saturados.