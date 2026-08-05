ICE detiene en Maryland a dos profesores universitarios con permiso de trabajo

Dos académicos vinculados a universidades de prestigio fueron detenidos por agentes de ICE en aeropuertos de Maryland pese a contar con autorización para trabajar en Estados Unidos. Ambos casos han reavivado el debate sobre cómo se aplican los controles migratorios a personas con procesos legales en curso.

• Por qué importa: Los dos casos muestran que tener un permiso de trabajo vigente no necesariamente evita una detención migratoria si existen problemas relacionados con la visa o el estatus migratorio, una situación que puede afectar a personas con solicitudes de asilo u otros trámites pendientes.

Dos profesores, dos universidades y un mismo patrón

El caso más reciente involucra al doctor Berhanu Kibret, profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland, Baltimore. Según informó la universidad y reportaron CBS News y The Guardian, fue detenido por ICE el 21 de julio en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth cuando regresaba de una conferencia donde había recibido el premio al «Profesor del Año».

Días después, agentes federales también detuvieron a Fatima Ameaka, investigadora de la Universidad Johns Hopkins, cuando abordaba un vuelo nacional en el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington. Posteriormente fue liberada y regresó a Maryland.

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• El patrón: Ambos trabajaban en universidades reconocidas y contaban con autorización para trabajar en EE.UU.

• La diferencia: Los arrestos estuvieron relacionados con la situación de sus visas, no con la existencia de un permiso laboral.