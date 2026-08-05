ICE detiene en Maryland a dos profesores universitarios con permiso de trabajo
Publicado el05/08/2026 a las 09:59
Dos académicos vinculados a universidades de prestigio fueron detenidos por agentes de ICE en aeropuertos de Maryland pese a contar con autorización para trabajar en Estados Unidos. Ambos casos han reavivado el debate sobre cómo se aplican los controles migratorios a personas con procesos legales en curso.
• Por qué importa: Los dos casos muestran que tener un permiso de trabajo vigente no necesariamente evita una detención migratoria si existen problemas relacionados con la visa o el estatus migratorio, una situación que puede afectar a personas con solicitudes de asilo u otros trámites pendientes.
Dos profesores, dos universidades y un mismo patrón
El caso más reciente involucra al doctor Berhanu Kibret, profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland, Baltimore. Según informó la universidad y reportaron CBS News y The Guardian, fue detenido por ICE el 21 de julio en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth cuando regresaba de una conferencia donde había recibido el premio al «Profesor del Año».
Días después, agentes federales también detuvieron a Fatima Ameaka, investigadora de la Universidad Johns Hopkins, cuando abordaba un vuelo nacional en el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington. Posteriormente fue liberada y regresó a Maryland.
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• El patrón: Ambos trabajaban en universidades reconocidas y contaban con autorización para trabajar en EE.UU.
• La diferencia: Los arrestos estuvieron relacionados con la situación de sus visas, no con la existencia de un permiso laboral.
Visa y permiso de trabajo no son el mismo documento
Las universidades sostienen que tanto Kibret como Ameaka tenían autorización para trabajar de forma legal.
La Universidad de Maryland afirmó que Kibret mantiene un permiso de trabajo válido y expresó su expectativa de que cualquier inconveniente relacionado con su estatus migratorio se resuelva rápidamente para que pueda reincorporarse a sus labores académicas.
En el caso de Ameaka, documentos citados por The Guardian indican que tenía un permiso de trabajo vigente hasta 2029 y un proceso de asilo pendiente.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que ambos permanecieron en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas, razón por la que fueron puestos bajo custodia de ICE mientras avanzan sus procesos migratorios.
• Lo importante: Un permiso de trabajo vigente no sustituye automáticamente el estatus migratorio ni la vigencia de una visa.
Universidades y Gobierno ofrecen versiones distintas
Las dos instituciones académicas manifestaron públicamente su respaldo a sus investigadores y destacaron su trayectoria profesional.
La Universidad de Maryland calificó a Kibret como un profesor muy valorado y expresó preocupación por el impacto de su detención en la comunidad universitaria. Johns Hopkins también informó que brindó apoyo, incluida representación legal, durante el caso de Ameaka.
Por su parte, el DHS sostiene que ambos permanecieron en el país más allá del tiempo autorizado por sus visas y que las actuaciones de ICE responden a la aplicación de la legislación migratoria.
• Qué sigue: No existe hasta ahora una decisión judicial que determine si las detenciones fueron improcedentes.
ICE detiene profesores universitarios:
Las detenciones coinciden con un aumento de operativos migratorios
Según datos confirmados a EFE por un alto funcionario del DHS, ICE superó las 50.000 detenciones durante julio, el nivel más alto desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Las operaciones se han ampliado a distintos escenarios, incluidos los aeropuertos, mientras organizaciones de apoyo a inmigrantes afirman estar observando un incremento de arrestos de personas que ya se encuentran dentro del sistema migratorio con solicitudes o procesos legales abiertos.
• El contexto: Los casos de Kibret y Ameaka plantean interrogantes para inmigrantes con asilo pendiente, permisos laborales u otros trámites migratorios que necesitan viajar dentro de Estados Unidos.