Denuncian tercer inmigrante muerto en centro de ICE en Delaney Hall, Nueva Jersey

Denuncian una tercera muerte

ICE enfrenta nuevos cuestionamientos

Delaney Hall sigue bajo presión

La muerte de un tercer inmigrante vinculado al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, ha intensificado las críticas contra las condiciones dentro de esta instalación operada para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por qué importa: Organizaciones defensoras de inmigrantes, autoridades locales y legisladores sostienen que las muertes registradas en este centro reflejan un patrón de problemas médicos y de supervisión, mientras ICE insiste en que brinda atención médica adecuada a las personas bajo su custodia.

La Coalición Inmigrante denuncia una tercera muerte en Delaney Hall

La Coalición Inmigrante de Nueva York denunció este miércoles la muerte de un tercer inmigrante relacionado con el centro de detención Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey.

Según la organización, el fallecimiento ocurrió a finales de julio de 2026, pero no fue dado a conocer públicamente hasta después de una visita de supervisión realizada por un congresista a comienzos de esta semana.

«Una tercera persona ha muerto ahora en detención en Delaney Hall. La muerte de esta persona ocurrió a finales de julio de 2026 y no fue divulgada hasta que se produjo una visita de supervisión» de un congresista al centro a principios de esta semana, indicó el grupo en un comunicado.

La identidad de esta persona no ha sido revelada.

Con este caso, ya son tres los fallecimientos asociados a Delaney Hall desde finales de 2025.

Los otros corresponden al salvadoreño Edwin López Cornejo, fallecido el 1 de agosto de 2026, y al haitiano Jean Wilson Brutus, quien murió en diciembre de 2025.

De acuerdo con la información disponible, los tres casos estuvieron relacionados con aparentes emergencias médicas.