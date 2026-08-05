Denuncian tercer inmigrante muerto en centro de ICE en Delaney Hall, Nueva Jersey
Publicado el05/08/2026 a las 18:49
- Denuncian una tercera muerte
- ICE enfrenta nuevos cuestionamientos
- Delaney Hall sigue bajo presión
La muerte de un tercer inmigrante vinculado al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, ha intensificado las críticas contra las condiciones dentro de esta instalación operada para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por qué importa: Organizaciones defensoras de inmigrantes, autoridades locales y legisladores sostienen que las muertes registradas en este centro reflejan un patrón de problemas médicos y de supervisión, mientras ICE insiste en que brinda atención médica adecuada a las personas bajo su custodia.
La Coalición Inmigrante denuncia una tercera muerte en Delaney Hall
La Coalición Inmigrante de Nueva York denunció este miércoles la muerte de un tercer inmigrante relacionado con el centro de detención Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey.
Según la organización, el fallecimiento ocurrió a finales de julio de 2026, pero no fue dado a conocer públicamente hasta después de una visita de supervisión realizada por un congresista a comienzos de esta semana.
«Una tercera persona ha muerto ahora en detención en Delaney Hall. La muerte de esta persona ocurrió a finales de julio de 2026 y no fue divulgada hasta que se produjo una visita de supervisión» de un congresista al centro a principios de esta semana, indicó el grupo en un comunicado.
La identidad de esta persona no ha sido revelada.
Con este caso, ya son tres los fallecimientos asociados a Delaney Hall desde finales de 2025.
Los otros corresponden al salvadoreño Edwin López Cornejo, fallecido el 1 de agosto de 2026, y al haitiano Jean Wilson Brutus, quien murió en diciembre de 2025.
De acuerdo con la información disponible, los tres casos estuvieron relacionados con aparentes emergencias médicas.
Un congresista asegura que el caso no fue informado públicamente
Ver este video en su propia página →
La Coalición citó declaraciones del congresista Rob Menendez, quien visitó sin previo aviso las instalaciones el pasado lunes tras la muerte de Edwin López Cornejo.
«Otra muerte ocurrió hace unas semanas en Delaney Hall. Una persona que acababa de ser trasladada allí sufrió lo que creen (ICE y la gestora del centro, la empresa GEO) que fue una convulsión», dijo Menendez.
«Pero no escucharon sobre esto porque lo llevaron al Hospital Universitario, así que ya no estaba en custodia de ICE. ¿Por qué hicieron eso? Recientemente, ICE cambió sus normas, así que ya no reportan muertes ocurridas 30 días después de que alguien salga de custodia de ICE», explicó.
El medio local City Reporter indicó que tanto ICE como la empresa GEO confirmaron al congresista detalles sobre este fallecimiento después de que su oficina recibiera información relacionada con el caso el pasado 24 de julio.
El presidente de la Coalición Inmigrante de Nueva York, Murad Awahdeh, sostuvo que el nuevo fallecimiento refleja una situación preocupante.
«La tercera muerte reportada en Delaney Hall es una tragedia devastadora que debería haber sido evitada. Desafortunadamente, esta muerte no es un incidente aislado en estas instalaciones, sino un patrón de abuso tanto aquí como en centros de detención por todo el país», dijo Awahdeh.
La muerte de Edwin López Cornejo reavivó las críticas contra el centro
El caso que desencadenó la reciente inspección fue el del inmigrante salvadoreño Edwin López Cornejo, de 41 años.
Según ICE, el sábado 1 de agosto sufrió una emergencia médica mientras permanecía bajo custodia en Delaney Hall.
El personal del centro solicitó asistencia médica y posteriormente López Cornejo fue trasladado al Hospital Universitario de Newark, donde fue declarado muerto.
La causa oficial del fallecimiento continúa pendiente de los resultados de un examen médico.
La madre del inmigrante, María Cornejo, declaró que habló con su hijo un día antes de su muerte y aseguró que él le comentó que se sentía mal.
Durante una conferencia de prensa afirmó que López Cornejo padecía diabetes, presión alta y convulsiones, y sostuvo que no recibió correctamente sus medicamentos mientras permanecía detenido.
Su hija también señaló que el inmigrante perdió más de 10 kilos durante su permanencia bajo custodia.
Por su parte, ICE aseguró que López Cornejo recibió atención médica adecuada.
“Se proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada de las personas y durante toda su estancia… En ningún momento durante la detención se le niega atención de emergencia a un extranjero detenido”, indicó ICE.
La agencia informó además que López Cornejo ingresó sin documentos a Estados Unidos en 2006, fue deportado ese mismo año a El Salvador y posteriormente regresó al país sin autorización.
En junio de 2026 fue detenido nuevamente en Plainfield, Nueva Jersey, y permanecía en Delaney Hall mientras avanzaba su proceso de deportación.
Funcionarios mantienen la presión para investigar Delaney Hall
#5Ago | La Coalición Inmigrante de Nueva York denunció la muerte de un inmigrante detenido en el centro del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE UU (ICE), en Nueva Jersey.
«Una tercera persona ha muerto ahora en detención en Delaney Hall. La muerte de esta persona ocurrió a… pic.twitter.com/L43c0d0ReD
— El Diario (@eldiario) August 6, 2026
Tras la muerte de López Cornejo, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, expresó estar profundamente consternada y afirmó que su administración trabaja junto con la delegación estatal en el Congreso para obtener toda la información relacionada con el caso.
El alcalde de Newark, Ras Baraka, calificó el fallecimiento como un nuevo recordatorio de la necesidad de supervisar las operaciones del centro.
Según las autoridades estatales, continúan existiendo obstáculos para realizar inspecciones sanitarias completas en las instalaciones.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha rechazado las acusaciones sobre presuntas condiciones inadecuadas y sostiene que Delaney Hall cumple con las normas aplicables.
Las críticas también se producen después de las protestas registradas en mayo de 2025 frente al centro de detención y de una inspección realizada por la Oficina de Supervisión de Centros de Detención de ICE, que detectó más de diez deficiencias en las instalaciones, incluidas observaciones relacionadas con el manejo de alimentos.
Te Puede Interesar: Tiroteo masivo en Carolina del Norte deja varios muertos y un herido
FUENTE: EFE/ Telemundo