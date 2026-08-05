Tiroteo masivo en Carolina del Norte deja varios muertos y un herido

Tres muertos confirmados

Una persona herida

Investigación sigue abierta

Un tiroteo registrado la mañana de este miércoles en Prospect Hill, Carolina del Norte, dejó al menos tres personas muertas y una más herida, de acuerdo con la información confirmada por las autoridades locales.

El caso es investigado por la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI), mientras las autoridades sostienen que se trata de un incidente aislado y aseguran que, por el momento, no existe una amenaza para el público.

Por qué importa: Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre la violencia armada en Estados Unidos, donde los tiroteos masivos continúan registrándose con frecuencia en distintas regiones del país.

Autoridades respondieron a un reporte de disparos dentro de una vivienda

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De acuerdo con el sheriff del condado de Caswell, Tony Durden, los agentes acudieron alrededor de las 8:00 de la mañana a una vivienda ubicada en el 352 Brooks Road, en Prospect Hill, tras recibir un reporte de disparos.

Al llegar al lugar encontraron a varias personas con heridas de bala.

«Los agentes que llegaron al lugar encontraron a varias personas heridas de bala. Una persona fue trasladada al Hospital Universitario Duke con una herida de bala y se registraron varias víctimas mortales», señala el comunicado.

Debido a la gravedad del caso, la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte fue llamada para apoyar las pesquisas y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni han explicado públicamente cómo se desarrollaron los hechos.