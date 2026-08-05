Tiroteo masivo en Carolina del Norte deja varios muertos y un herido
Publicado el05/08/2026 a las 18:21
- Tres muertos confirmados
- Una persona herida
- Investigación sigue abierta
Un tiroteo registrado la mañana de este miércoles en Prospect Hill, Carolina del Norte, dejó al menos tres personas muertas y una más herida, de acuerdo con la información confirmada por las autoridades locales.
El caso es investigado por la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI), mientras las autoridades sostienen que se trata de un incidente aislado y aseguran que, por el momento, no existe una amenaza para el público.
Por qué importa: Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre la violencia armada en Estados Unidos, donde los tiroteos masivos continúan registrándose con frecuencia en distintas regiones del país.
Autoridades respondieron a un reporte de disparos dentro de una vivienda
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De acuerdo con el sheriff del condado de Caswell, Tony Durden, los agentes acudieron alrededor de las 8:00 de la mañana a una vivienda ubicada en el 352 Brooks Road, en Prospect Hill, tras recibir un reporte de disparos.
Al llegar al lugar encontraron a varias personas con heridas de bala.
«Los agentes que llegaron al lugar encontraron a varias personas heridas de bala. Una persona fue trasladada al Hospital Universitario Duke con una herida de bala y se registraron varias víctimas mortales», señala el comunicado.
Debido a la gravedad del caso, la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte fue llamada para apoyar las pesquisas y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni han explicado públicamente cómo se desarrollaron los hechos.
Investigación confirma que todas las víctimas pertenecen a la misma familia
Tragedia en Carolina del Norte: Tres muertos tras tiroteo en una vivienda
El tiroteo registrado en una vivienda de Prospect Hill, en Caswell County, Carolina del Norte, dejó un saldo de tres personas fallecidas, incluido el presunto agresor, y otra más hospitalizada.
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— NX Noticias (@NXNoticias) August 5, 2026
Durante una conferencia de prensa, las autoridades informaron que tres personas murieron como consecuencia del tiroteo.
También precisaron que una cuarta persona resultó herida y fue trasladada al Hospital Universitario Duke para recibir atención médica.
Las autoridades indicaron que todas las víctimas pertenecen a la misma familia.
Además, señalaron que el presunto tirador figura entre las personas fallecidas en el lugar, aunque la investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias del incidente.
«No existe ninguna amenaza para el público en general y el incidente se limita a la dirección mencionada», indicaron las autoridades.
Por ahora, los investigadores no han revelado más detalles sobre la secuencia de los hechos ni sobre el posible motivo del tiroteo.
La Oficina Estatal de Investigaciones mantiene abierta la investigación
La Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte informó que agentes policiales respondieron a «un tiroteo masivo ocurrido de madrugada en Brooks Road, en Prospect Hill, Carolina del Norte».
En un primer momento, las autoridades indicaron que varias personas habían muerto y que al menos una había sido hospitalizada.
También señalaron que el caso parecía corresponder a un incidente aislado y evitaron divulgar información adicional mientras continúa la recopilación de pruebas.
Los investigadores mantienen bajo reserva la identidad de las víctimas y no han anunciado cuándo podrían ofrecer una actualización oficial del caso.
Estados Unidos vuelve a enfrentar otro tiroteo masivo en pocos días
El hecho ocurre apenas unos días después de otro tiroteo masivo registrado el sábado pasado en un restaurante de hamburguesas de Twin Falls, Idaho.
En ese ataque murieron tres personas y otras siete resultaron heridas.
La hamburguesería se encontraba en una zona de recreación muy concurrida, especialmente durante el fin de semana, por lo que las autoridades acordonaron el área y pidieron a la población mantenerse alejada mientras atendían la emergencia.
Los tiroteos masivos continúan siendo uno de los problemas recurrentes en Estados Unidos.
Según las estadísticas del Gun Violence Archive, en lo que va del año se han registrado 290 tiroteos masivos en el país, una cifra que refleja la persistencia de este tipo de hechos violentos en distintas comunidades.
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FUENTE: EFE / Univision