Dos encuestas dan ventaja demócrata mientras el costo de vida preocupa a los votantes
Publicado el17/09/2026 a las 08:06
Marquette y Economist/YouGov registran diferencias de dos dígitos entre votantes probables, mientras los independientes muestran una inclinación hacia candidatos demócratas.
Dos encuestas nacionales recientes coinciden en una ventaja demócrata entre votantes probables: 54%-41% en Marquette y 51%-39% en Economist/YouGov.
Por qué es importante: Los independientes aparecen como un grupo relevante en esa diferencia, mientras inflación y costo de vida encabezan las preocupaciones de los estadounidenses.
Los independientes muestran una diferencia amplia
Economist/YouGov encontró una diferencia especialmente marcada entre independientes considerados votantes probables: 54% respalda candidatos demócratas y 27% candidatos republicanos.
La identificación partidista continúa siendo fuerte. Cerca del 90% de demócratas y republicanos que probablemente votarán respaldan al candidato de su propio partido.
- El dato: Entre todos los votantes probables, Economist/YouGov registra 51% para candidatos demócratas frente a 39% para republicanos.
Marquette presenta un matiz importante entre independientes registrados que no se inclinan hacia ninguno de los partidos.
Dentro de ese grupo, 41% favorece al candidato demócrata y 10% al republicano, pero otro 40% no escoge a ninguno.
- El límite: La diferencia favorece a los demócratas entre quienes expresan una preferencia, pero una parte considerable de esos independientes permanece sin escoger candidato.
Mujeres y jóvenes impulsan parte de la diferencia
Economist/YouGov también encuentra diferencias importantes entre los votantes probables cuando los resultados se dividen por edad y género.
Las mujeres favorecen a candidatos demócratas 56%-35%, mientras los hombres aparecen empatados: 45%-45%.
- Entre jóvenes: Los menores de 30 años registran una diferencia de 68%-27% a favor de candidatos demócratas.
Entre los votantes de 30 a 44 años, la relación es 51%-34%. Entre quienes tienen entre 45 y 64 años aparece otro empate, 45%-45%.
Los candidatos demócratas también tienen una diferencia de 19 puntos entre votantes probables con título universitario, según Economist/YouGov.
El costo de vida domina las preocupaciones
La fotografía electoral coincide con una preocupación económica que sobresale sobre los demás asuntos medidos por Marquette.
El 37% señala la inflación y el costo de vida como el asunto más importante, muy por encima de las demás opciones.
- Las prioridades: La economía ocupa el segundo lugar con 16%, seguida por la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, con 10%.
Medicare y Seguro Social aparecen con 9%, mientras la atención médica representa 7% entre los asuntos considerados más importantes.
El peso del costo de vida permite entender el contexto en que los votantes están evaluando las elecciones, aunque la encuesta no demuestra que esa preocupación explique por sí sola su preferencia partidista.
Marquette registra un cambio desde julio
La encuesta de Marquette muestra que la diferencia entre votantes probables aumentó durante los últimos dos meses.
En julio, los candidatos demócratas registraban 51% frente a 45% de los republicanos, una diferencia de seis puntos.
En septiembre, el resultado pasó a 54%-41%, ampliando esa distancia a 13 puntos.
- La muestra: Marquette entrevistó a 1,023 adultos entre el 2 y 9 de septiembre. Entre 581 votantes probables, el margen de error fue de ±4.3 puntos.
Estas cifras son fotografías nacionales del momento, no pronósticos sobre qué partido controlará el Congreso.
Las elecciones para la Cámara se deciden distrito por distrito.
Por eso, una diferencia en el voto nacional no determina automáticamente cuántos escaños conseguirá cada partido en noviembre.
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FUENTE: Fox news 6 / YouGov