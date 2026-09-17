Dos encuestas dan ventaja demócrata mientras el costo de vida preocupa a los votantes

Marquette y Economist/YouGov registran diferencias de dos dígitos entre votantes probables, mientras los independientes muestran una inclinación hacia candidatos demócratas.

Dos encuestas nacionales recientes coinciden en una ventaja demócrata entre votantes probables: 54%-41% en Marquette y 51%-39% en Economist/YouGov.

Por qué es importante: Los independientes aparecen como un grupo relevante en esa diferencia, mientras inflación y costo de vida encabezan las preocupaciones de los estadounidenses.

Los independientes muestran una diferencia amplia

Economist/YouGov encontró una diferencia especialmente marcada entre independientes considerados votantes probables: 54% respalda candidatos demócratas y 27% candidatos republicanos.

La identificación partidista continúa siendo fuerte. Cerca del 90% de demócratas y republicanos que probablemente votarán respaldan al candidato de su propio partido.

El dato: Entre todos los votantes probables, Economist/YouGov registra 51% para candidatos demócratas frente a 39% para republicanos.

Marquette presenta un matiz importante entre independientes registrados que no se inclinan hacia ninguno de los partidos.

Dentro de ese grupo, 41% favorece al candidato demócrata y 10% al republicano, pero otro 40% no escoge a ninguno.