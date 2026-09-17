Trump usa el Día de la Constitución para lanzar una advertencia contra la izquierda
Publicado el17/09/2026 a las 07:21
La proclamación por la Semana de la Constitución mezcla el llamado a enseñar derechos ciudadanos con críticas al socialismo, comunismo y la forma de contar la historia estadounidense.
El presidente Donald Trump aprovechó el Día de la Constitución para acusar a comunistas y sectores de la “extrema izquierda” de amenazar valores que considera fundamentales para Estados Unidos.
Por qué es importante: La proclamación convierte una conmemoración cívica en un mensaje político que conecta Constitución, economía, educación e ideología.
Trump vincula socialismo con costo de vida
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President Trump signed a proclamation recognizing Constitution Day, Citizenship Day, and Constitution Week 2026. https://t.co/7mJrvjwxnQ
— POTUS 47 Actions/Executive Orders (@47_Actions) September 16, 2026
Trump sostuvo en la proclamación firmada el 16 de septiembre que el socialismo y el comunismo reducen oportunidades y dejan a las familias trabajadoras con menos recursos.
El presidente presentó esa afirmación como contraste con su defensa de la libertad individual y económica, pero el documento no aporta datos económicos para demostrar esa relación.
- La postura: Trump afirmó que esas ideologías producen “pobreza, persecución y ruina” y no hacen la vida más asequible. Se trata de afirmaciones políticas contenidas en la proclamación.
El mensaje también acusa a “comunistas y radicales de extrema izquierda” de dividir comunidades y distorsionar la historia del país, nuevamente sin identificar organizaciones concretas.
Trump vinculó esas críticas con la administración anterior, a la que acusó de utilizar el Gobierno contra ciudadanos y permitir que instituciones modificaran el relato histórico estadounidense.
Las escuelas ya tienen una obligación federal
Trump pidió a maestros, administradores escolares y autoridades estatales y locales enseñar durante la Semana de la Constitución los derechos y responsabilidades de la ciudadanía.
Ese llamado no crea por sí mismo una nueva obligación para las instituciones educativas que reciben fondos federales.
- El dato: La ley federal ya exige a esas instituciones realizar anualmente un programa educativo sobre la Constitución alrededor del 17 de septiembre.
El Departamento de Educación explica que el Día de la Constitución recuerda la firma del documento el 17 de septiembre de 1787.
La agencia también aclara que no dirige ni controla programas o planes de estudio específicos para cumplir con esta conmemoración.
La historia estadounidense entra en la disputa
La proclamación va más allá de la educación constitucional. Trump defendió los esfuerzos de su administración para cambiar cómo instituciones federales presentan determinados aspectos de la historia nacional.
El presidente aseguró que busca eliminar lo que calificó como ideología “divisiva” en instituciones y museos, proteger monumentos y promover una enseñanza más favorable a figuras históricas estadounidenses.
- La disputa: El documento presenta esa política como una recuperación de la historia nacional; esa caracterización corresponde a la Casa Blanca y no constituye una conclusión independiente.
El mensaje llega mientras cuestiones económicas, educativas e ideológicas forman parte del debate político de 2026.
La proclamación, sin embargo, no demuestra que su contenido responda a una estrategia electoral específica.
Trump declaró oficialmente del 17 al 23 de septiembre de 2026 como Semana de la Constitución, una tradición solicitada por el Congreso desde 1956.
Así, una conmemoración centrada en derechos, ciudadanía y límites del poder gubernamental quedó también atravesada este año por las disputas políticas sobre economía, educación e interpretación de la historia estadounidense.
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FUENTE: US. Department of Education / The White House