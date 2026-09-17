Trump usa el Día de la Constitución para lanzar una advertencia contra la izquierda

La proclamación por la Semana de la Constitución mezcla el llamado a enseñar derechos ciudadanos con críticas al socialismo, comunismo y la forma de contar la historia estadounidense.

El presidente Donald Trump aprovechó el Día de la Constitución para acusar a comunistas y sectores de la “extrema izquierda” de amenazar valores que considera fundamentales para Estados Unidos.

Por qué es importante: La proclamación convierte una conmemoración cívica en un mensaje político que conecta Constitución, economía, educación e ideología.

Trump vincula socialismo con costo de vida

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President Trump signed a proclamation recognizing Constitution Day, Citizenship Day, and Constitution Week 2026. https://t.co/7mJrvjwxnQ — POTUS 47 Actions/Executive Orders (@47_Actions) September 16, 2026

Trump sostuvo en la proclamación firmada el 16 de septiembre que el socialismo y el comunismo reducen oportunidades y dejan a las familias trabajadoras con menos recursos.

El presidente presentó esa afirmación como contraste con su defensa de la libertad individual y económica, pero el documento no aporta datos económicos para demostrar esa relación.

La postura: Trump afirmó que esas ideologías producen “pobreza, persecución y ruina” y no hacen la vida más asequible. Se trata de afirmaciones políticas contenidas en la proclamación.

El mensaje también acusa a “comunistas y radicales de extrema izquierda” de dividir comunidades y distorsionar la historia del país, nuevamente sin identificar organizaciones concretas.

Trump vinculó esas críticas con la administración anterior, a la que acusó de utilizar el Gobierno contra ciudadanos y permitir que instituciones modificaran el relato histórico estadounidense.