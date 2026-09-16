Pentágono busca soldados con “apariencia impecable” para discurso de Hegseth

El Pentágono pidió seleccionar militares que cumplan exigentes estándares físicos, de uniforme y aseo para asistir al discurso de Pete Hegseth del 30 de septiembre.

El Pentágono busca militares que superen pruebas físicas, cumplan requisitos corporales y tengan una apariencia “impecable” para asistir al próximo discurso del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Por qué importa: La selección refleja el énfasis que Hegseth ha puesto en la condición física, disciplina y apariencia como componentes de la preparación militar estadounidense.

Requisitos físicos de Pete Hegseth para soldados

Exclusive: The Pentagon is asking commanders to nominate troops to attend Defense Secretary Pete Hegseth’s “State of the Force” address this September, and says the servicemembers must meet waist-to-height requirements and exhibit “impeccable” grooming standards.… pic.twitter.com/oh8PFeyCpU — The Wall Street Journal (@WSJ) September 15, 2026

Los criterios aparecen en correos internos enviados a comandantes y revisados por The Wall Street Journal, no en un anuncio público del Pentágono.

Para ser considerados, los militares deben superar la prueba física del Ejército y cumplir con los parámetros establecidos en la relación entre cintura y estatura.

También deberán mantener estándares “impecables” de aseo y uniforme, sin excepciones, según uno de los correos citados por el Journal.

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El dato: La selección no depende únicamente del físico. También considera liderazgo demostrado, carácter profesional, comunicación y capacidad para tomar decisiones bajo presión.

Los candidatos deben estar clasificados consistentemente entre los miembros de mejor desempeño y mantener un historial limpio de integridad, disciplina y servicio desinteresado.

Además, deberán funcionar como modelos para compañeros y subordinados, según los criterios reportados por el periódico.