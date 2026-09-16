Pentágono busca soldados con “apariencia impecable” para discurso de Hegseth
Publicado el16/09/2026 a las 17:00
El Pentágono pidió seleccionar militares que cumplan exigentes estándares físicos, de uniforme y aseo para asistir al discurso de Pete Hegseth del 30 de septiembre.
El Pentágono busca militares que superen pruebas físicas, cumplan requisitos corporales y tengan una apariencia “impecable” para asistir al próximo discurso del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Por qué importa: La selección refleja el énfasis que Hegseth ha puesto en la condición física, disciplina y apariencia como componentes de la preparación militar estadounidense.
Requisitos físicos de Pete Hegseth para soldados
Exclusive: The Pentagon is asking commanders to nominate troops to attend Defense Secretary Pete Hegseth’s “State of the Force” address this September, and says the servicemembers must meet waist-to-height requirements and exhibit “impeccable” grooming standards.… pic.twitter.com/oh8PFeyCpU
— The Wall Street Journal (@WSJ) September 15, 2026
Los criterios aparecen en correos internos enviados a comandantes y revisados por The Wall Street Journal, no en un anuncio público del Pentágono.
Para ser considerados, los militares deben superar la prueba física del Ejército y cumplir con los parámetros establecidos en la relación entre cintura y estatura.
También deberán mantener estándares “impecables” de aseo y uniforme, sin excepciones, según uno de los correos citados por el Journal.
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El dato: La selección no depende únicamente del físico. También considera liderazgo demostrado, carácter profesional, comunicación y capacidad para tomar decisiones bajo presión.
Los candidatos deben estar clasificados consistentemente entre los miembros de mejor desempeño y mantener un historial limpio de integridad, disciplina y servicio desinteresado.
Además, deberán funcionar como modelos para compañeros y subordinados, según los criterios reportados por el periódico.
Algunos militares podrán entrenar con Pete Hegseth
Pentagon Seeks Fit and Groomed Troops for Hegseth’s Address
Commanders are being asked to nominate troops who pass fitness and waist-to-height standards and meet strict grooming requirements for Pete Hegseth’s ‘State of the Force’ address. pic.twitter.com/XtX3rz6gUc
— Military Summary (@MilitarySummary) September 16, 2026
Los soldados elegidos tendrán además la oportunidad de realizar entrenamiento físico con Hegseth durante las actividades vinculadas con el encuentro.
El discurso, denominado “State of the Force”, está programado para el 30 de septiembre y tendrá una audiencia diferente a la convocada un año antes.
Esta vez participarán oficiales de menor rango y personal alistado. El encuentro anterior reunió principalmente a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas.
La diferencia: Los nuevos criterios convierten el desempeño físico y la presentación personal en factores para determinar quién puede formar parte de la audiencia.
Un funcionario del Pentágono rechazó hacer comentarios sobre la iniciativa al Journal. PEOPLE también informó que el Departamento de Defensa no ofreció comentarios adicionales.
Hegseth convirtió la condición física en una prioridad
Pentagon calls for only the fittest troops with ‘impeccable grooming’ to attend Hegseth speech: ‘No exception’ https://t.co/LIQzhRJ7We
— Daily Mail (@DailyMail) September 15, 2026
Los requisitos coinciden con una política que Hegseth ha impulsado desde que asumió como secretario de Defensa en enero de 2025.
Durante su discurso del año pasado en Quantico, Virginia, cuestionó públicamente la presencia de militares y altos mandos con obesidad.
“Es completamente inaceptable ver generales y almirantes obesos en los pasillos del Pentágono”, afirmó entonces Hegseth, al defender estándares físicos más estrictos.
También sostuvo que la condición física y la apariencia eran el punto de partida para fortalecer la preparación de las Fuerzas Armadas.
El contexto: Hegseth ha vinculado estos estándares con su objetivo declarado de reforzar la capacidad de combate y lo que denomina el “espíritu guerrero”.
Su agenda también ha incluido evaluaciones de testosterona para militares mayores de 30 años, dentro de las revisiones periódicas de salud, según PEOPLE.
El discurso del 30 de septiembre permitirá observar cómo esas prioridades se trasladan ahora a un evento donde hasta la selección de los asistentes incorpora criterios físicos y profesionales.