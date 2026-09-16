Voto por correo en Florida sigue vigente tras revés de Trump en la Corte Suprema

Florida mantiene voto por correo

Solicitudes vencen el 22 octubre

Elecciones serán el 3 noviembre

Los votantes de Florida podrán seguir utilizando el voto por correo bajo las reglas vigentes rumbo a las elecciones generales del 3 de noviembre, después de que la Corte Suprema rechazara el 14 de septiembre la solicitud para permitir que el Servicio Postal aplicara nuevas restricciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

La decisión mantiene bloqueadas, por ahora, disposiciones que habrían exigido cambios en el manejo de las boletas enviadas por correo a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato, cuando los estados ya se encuentran en distintas etapas de preparación y distribución del material electoral.

Segun tallahassee la controversia deriva de una orden ejecutiva de marzo que contemplaba nuevas exigencias para el correo electoral, entre ellas mecanismos relacionados con listas de votantes y requisitos que podían llevar al USPS a rechazar determinadas boletas si no cumplían las condiciones federales establecidas.

El caso no significa necesariamente que la disputa jurídica haya terminado, pero sí evita que esas reglas modifiquen de inmediato el sistema antes de noviembre. Para los electores floridanos, el punto práctico es claro: el procedimiento estatal de voto por correo continúa disponible conforme a las reglas actuales.

Fechas clave para votar por correo en Florida en 2026

The Supreme Court rejected the Trump administration’s attempt to limit mail-in voting for now, keeping in place a lower court decision blocking the U.S. Postal Service from implementing new restrictions. ABC News’ Peter Charalambous reports. https://t.co/A0QHXnX58a pic.twitter.com/AFbmJiDQBB — ABC News Live (@ABCNewsLive) September 15, 2026



La elección general de Florida será el martes 3 de noviembre de 2026, mientras que el período obligatorio de votación anticipada se realizará del 24 al 31 de octubre; algunos condados pueden ofrecer días adicionales dentro de las fechas opcionales autorizadas por el estado.

Para recibir una boleta por correo, el elector debe solicitarla directamente al Supervisor de Elecciones de su condado. Florida establece como fecha límite el 22 de octubre para pedir que la boleta sea enviada, y la solicitud debe cumplir los requisitos estatales de identificación correspondientes según USA TODAY.

El plazo más importante está al devolverla: la boleta completada debe ser recibida por la oficina del Supervisor de Elecciones antes de las 7 p. m., hora local, del 3 de noviembre; para la mayoría de los votantes, un matasellos del día electoral no sustituye el requisito de recepción a tiempo.

Los electores también pueden entregar sus boletas personalmente en oficinas autorizadas y estaciones seguras habilitadas, además de consultar en línea el estado de su solicitud y devolución. Quien pidió una boleta por correo también conserva opciones para votar presencialmente conforme a los procedimientos estatales.