Rubio insiste que Cuba es un “Estado fallido” mientras Trump habla de un acuerdo
Estados Unidos y Cuba mantienen conversaciones mientras Rubio eleva las advertencias y Trump afirma que todavía espera alcanzar un acuerdo.
Por Kristel Escobar
Publicado el29/09/2026 a las 11:14
El secretario de Estado advierte que Washington no permitirá amenazas desde la isla, pero Trump sostiene que un pacto podría evitar una intervención militar. Marco Rubio volvió a calificar a Cuba como un “Estado fallido” y advirtió que Washington impedirá que la isla sea utilizada contra la seguridad estadounidense, según EFE. Por qué es importante: La Administración Trump combina fuertes advertencias y presión económica con conversaciones diplomáticas que mantienen abierta una salida negociada.
Rubio vincula a Cuba con la seguridad de EE.UU.
“Mientras Trump sea presidente, nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos”, afirmó Rubio en una entrevista con Fox News. El secretario de Estado relacionó nuevamente la situación cubana con la seguridad nacional y utilizó, al menos por tercera vez este año, la expresión “Estado fallido”. Trump también calificó así a Cuba durante su discurso del 23 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, según EFE.
👉El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que Washington espera que Cuba cambie de rumbo, y advirtió que quienes creen que pueden esperar a que termine esta administración sin hacer cambios “están equivocados, y aprenderán la lección por las malas si no corrigen el rumbo”. 🔴"Cuba debe elegir un camino diferente", dijo Rubio, quien aseguró que algunos dentro de la estructura de poder cubana deben "abrir los ojos a la realidad que enfrentan". ⁉️¿Qué impacto podrían tener estas declaraciones en la región? 🔗Más en el enlace en el primer comentario👇 📹: Reuters— Martí Noticias (@martinoticias) September 29, 2026
- La advertencia: Washington ha expresado preocupación por la relación de Cuba con Rusia, China e Irán y por la presencia de capacidades extranjeras cerca de territorio estadounidense.
Trump mantiene abierta la posibilidad de negociarPese al discurso de presión, Trump dijo el 26 de septiembre que espera alcanzar un acuerdo con La Habana y considera que probablemente no será necesario utilizar al Ejército. “Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, declaró el presidente, según EFE. Trump también afirmó que quiere “ayudar a Cuba” y “abrir” la isla, en momentos en que su Administración mantiene una intensa presión económica sobre La Habana.
- La diferencia: Rubio enfatiza los riesgos de seguridad, mientras Trump combina esa presión con declaraciones públicas favorables a alcanzar un acuerdo.
Los preparativos militares no equivalen a una ordenCBS News informó que la Reserva del Ejército estudia la posible disponibilidad de policías militares, personal médico y unidades de apoyo para el Comando Sur. El documento analizado por la cadena plantea que algunas capacidades podrían necesitarse dentro de 90 a 120 días, pero no especifica una operación concreta. Más importante aún, CBS News señaló que no existe indicación de que unidades militares hayan recibido órdenes de despliegue.
- El límite: Los preparativos corresponden a planificación de contingencia y no demuestran que Trump haya decidido ejecutar una intervención militar en Cuba.
La Habana confirma contactos y deja detalles en secreto
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, confirmó que han existido “algunas conversaciones diplomáticas” con Washington, aunque evitó revelar el contenido de esos contactos, según EFE. También rechazó la posibilidad de justificar una acción militar estadounidense y cuestionó que pueda repetirse en Cuba un escenario similar al ocurrido en Venezuela.
🇺🇸🇨🇺 Trump, ante la ONU, sobre Cuba:“El comunismo nunca llegará a América, pero la libertad llegará a Cuba”. https://t.co/QPCzbtZNCL — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 22, 2026
- Qué sigue: La incógnita es si esos contactos producirán un acuerdo concreto o si Washington aumentará la presión política, económica y de seguridad sobre La Habana.