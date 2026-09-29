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Rubio insiste que Cuba es un “Estado fallido” mientras Trump habla de un acuerdo
Estados Unidos y Cuba mantienen conversaciones mientras Rubio eleva las advertencias y Trump afirma que todavía espera alcanzar un acuerdo.
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Rubio lanza petición a cubanos
Foto: Shutterstock

Publicado el29/09/2026 a las 11:14

El secretario de Estado advierte que Washington no permitirá amenazas desde la isla, pero Trump sostiene que un pacto podría evitar una intervención militar. Marco Rubio volvió a calificar a Cuba como un “Estado fallido” y advirtió que Washington impedirá que la isla sea utilizada contra la seguridad estadounidense, según EFE. Por qué es importante: La Administración Trump combina fuertes advertencias y presión económica con conversaciones diplomáticas que mantienen abierta una salida negociada.

Rubio vincula a Cuba con la seguridad de EE.UU.

  “Mientras Trump sea presidente, nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos”, afirmó Rubio en una entrevista con Fox News. El secretario de Estado relacionó nuevamente la situación cubana con la seguridad nacional y utilizó, al menos por tercera vez este año, la expresión “Estado fallido”. Trump también calificó así a Cuba durante su discurso del 23 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, según EFE.
  • La advertencia: Washington ha expresado preocupación por la relación de Cuba con Rusia, China e Irán y por la presencia de capacidades extranjeras cerca de territorio estadounidense.

Trump mantiene abierta la posibilidad de negociar

Pese al discurso de presión, Trump dijo el 26 de septiembre que espera alcanzar un acuerdo con La Habana y considera que probablemente no será necesario utilizar al Ejército. “Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, declaró el presidente, según EFE. Trump también afirmó que quiere “ayudar a Cuba” y “abrir” la isla, en momentos en que su Administración mantiene una intensa presión económica sobre La Habana.
  • La diferencia: Rubio enfatiza los riesgos de seguridad, mientras Trump combina esa presión con declaraciones públicas favorables a alcanzar un acuerdo.
Ese doble mensaje también aparece en los contactos entre ambos gobiernos. CBS News ha reportado reuniones y propuestas estadounidenses condicionadas a cambios por parte de La Habana.

Los preparativos militares no equivalen a una orden

CBS News informó que la Reserva del Ejército estudia la posible disponibilidad de policías militares, personal médico y unidades de apoyo para el Comando Sur. El documento analizado por la cadena plantea que algunas capacidades podrían necesitarse dentro de 90 a 120 días, pero no especifica una operación concreta. Más importante aún, CBS News señaló que no existe indicación de que unidades militares hayan recibido órdenes de despliegue.
  • El límite: Los preparativos corresponden a planificación de contingencia y no demuestran que Trump haya decidido ejecutar una intervención militar en Cuba.
La comunidad de inteligencia estadounidense también ha estudiado durante 2026 cómo respondería Cuba ante una eventual acción militar, como parte de la elaboración de posibles escenarios.

La Habana confirma contactos y deja detalles en secreto

  El canciller cubano, Bruno Rodríguez, confirmó que han existido “algunas conversaciones diplomáticas” con Washington, aunque evitó revelar el contenido de esos contactos, según EFE. También rechazó la posibilidad de justificar una acción militar estadounidense y cuestionó que pueda repetirse en Cuba un escenario similar al ocurrido en Venezuela.
  • Qué sigue: La incógnita es si esos contactos producirán un acuerdo concreto o si Washington aumentará la presión política, económica y de seguridad sobre La Habana.
Por ahora, las declaraciones muestran dos caminos simultáneos: Washington mantiene opciones y advertencias sobre la mesa mientras ambos gobiernos conservan canales de comunicación abiertos. El futuro de la relación entre Washington y La Habana sigue abierto: mientras Rubio endurece las advertencias sobre seguridad, Trump mantiene la negociación como alternativa a una acción militar. Las conversaciones confirmadas por Cuba muestran que el diálogo continúa, pero todavía no existe un acuerdo anunciado ni una decisión pública que confirme una intervención estadounidense. Te Puede Interesar: Ejecutivo de The New York Times muere baleado en California: sus suegros son arrestados FUENTE: The Wall Street Journal / Polymarket
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