Rubio insiste que Cuba es un “Estado fallido” mientras Trump habla de un acuerdo

El secretario de Estado advierte que Washington no permitirá amenazas desde la isla, pero Trump sostiene que un pacto podría evitar una intervención militar. Marco Rubio volvió a calificar a Cuba como un “Estado fallido” y advirtió que Washington impedirá que la isla sea utilizada contra la seguridad estadounidense, según EFE.La Administración Trump combina fuertes advertencias y presión económica con conversaciones diplomáticas que mantienen abierta una salida negociada., afirmó Rubio en una entrevista con Fox News. El secretario de Estado relacionó nuevamente la situación cubana con la seguridad nacional y utilizó, al menos por tercera vez este año, la expresión “Estado fallido”. Trump también calificó así a Cuba durante su discurso del 23 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, según EFE.

👉El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que Washington espera que Cuba cambie de rumbo, y advirtió que quienes creen que pueden esperar a que termine esta administración sin hacer cambios “están equivocados, y aprenderán la lección por las malas si no corrigen el rumbo”. 🔴"Cuba debe elegir un camino diferente", dijo Rubio, quien aseguró que algunos dentro de la estructura de poder cubana deben "abrir los ojos a la realidad que enfrentan". ⁉️¿Qué impacto podrían tener estas declaraciones en la región? 🔗Más en el enlace en el primer comentario👇 📹: Reuters

Trump mantiene abierta la posibilidad de negociar

La diferencia: Rubio enfatiza los riesgos de seguridad, mientras Trump combina esa presión con declaraciones públicas favorables a alcanzar un acuerdo.

Los preparativos militares no equivalen a una orden

El límite: Los preparativos corresponden a planificación de contingencia y no demuestran que Trump haya decidido ejecutar una intervención militar en Cuba.

Pese al discurso de presión, Trump dijo el 26 de septiembre que espera alcanzar un acuerdo con La Habana y considera que probablemente no será necesario utilizar al Ejército., declaró el presidente, según EFE. Trump también afirmó que quierela isla, en momentos en que su Administración mantiene una intensa presión económica sobre La Habana.Ese doble mensaje también aparece en los contactos entre ambos gobiernos. CBS News ha reportado reuniones y propuestas estadounidenses condicionadas a cambios por parte de La Habana.CBS News informó que la Reserva del Ejército estudia la posible disponibilidad de policías militares, personal médico y unidades de apoyo para el Comando Sur. El documento analizado por la cadena plantea que algunas capacidades podrían necesitarse dentro de 90 a 120 días, pero no especifica una operación concreta. Más importante aún, CBS News señaló que no existe indicación de que unidades militares hayan recibido órdenes de despliegue.La comunidad de inteligencia estadounidense también ha estudiado durante 2026 cómo respondería Cuba ante una eventual acción militar, como parte de la elaboración de posibles escenarios.