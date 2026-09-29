Pentágono activa su poder cibernético ante amenazas extranjeras a las elecciones
La seguridad electoral en Estados Unidos suma capacidades del Pentágono contra amenazas extranjeras, sin militares a controlar la votación.
Por Kristel Escobar
Publicado el29/09/2026 a las 12:00
Pete Hegseth ordenó priorizar inteligencia y operaciones digitales contra actores extranjeros, pero la directiva no autoriza al Ejército a controlar centros de votación ni máquinas electorales. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó reforzar las capacidades militares y de inteligencia para detectar y frenar posibles interferencias extranjeras en las elecciones de noviembre. Por qué es importante: El Pentágono tendrá un papel reforzado frente a amenazas externas, pero eso es distinto de administrar elecciones o determinar si un voto es válido.
Cyber Command y la NSA refuerzan la defensa electoral
La directiva encarga al U.S. Cyber Command y a agencias de apoyo utilizar capacidades de inteligencia y ciberseguridad contra operaciones provenientes del extranjero. Cyber Command es la unidad militar encargada de operaciones en el ciberespacio y ya tiene como misión defender intereses estadounidenses junto con socios nacionales e internacionales. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) también participa mediante inteligencia de señales y capacidades especializadas para identificar actividades digitales procedentes del exterior.
🇺🇸 | Pete Hegseth ordena reforzar la protección de las elecciones de 2026 frente a amenazas e interferencias extranjeras.El secretario de Guerra firmó un memorando que instruye a U.S. Cyber Command, la NSA y otras agencias de inteligencia y apoyo militar a priorizar la defensa de la infraestructura electoral estadounidense. La orden contempla utilizar capacidades avanzadas de inteligencia y ciberseguridad para identificar, interrumpir y neutralizar operaciones de actores extranjeros que busquen interferir en el proceso electoral. “Defenderemos la integridad de los sistemas de votación de Estados Unidos y expondremos la influencia extranjera maligna”, afirmó el portavoz del Pentágono Sean Parnell. El esfuerzo se realizará en coordinación con autoridades federales, estatales y locales de cara a las elecciones de medio término de noviembre. — RAV Español (@RAVEspanol) September 29, 2026
- La misión: identificar, interrumpir y neutralizar amenazas extranjeras que intenten afectar procesos democráticos, según la directiva divulgada por el Pentágono y reportada por Axios.
La orden no pone militares en centros de votaciónEl alcance de la directiva es clave: el documento se concentra en amenazas extranjeras y capacidades cibernéticas, no en la administración directa de las elecciones. No ordena desplegar militares en centros electorales, recoger boletas ni tomar control de máquinas utilizadas para registrar o contar votos. El tema había generado preguntas anteriormente. En abril, Hegseth fue interrogado en el Congreso sobre un eventual despliegue militar en centros de votación.
- El límite: proteger infraestructura frente a ataques extranjeros no equivale a supervisar la votación, responsabilidad que permanece principalmente en manos estatales y locales.
- La diferencia: una campaña extranjera de desinformación o un ciberataque tampoco demuestra, por sí mismo, que votos hayan sido modificados.
Defender elecciones desde el ciberespacio no es algo nuevoEl Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses ya habían desarrollado operaciones para detectar amenazas extranjeras durante ciclos electorales anteriores. Axios señala que la protección federal de la infraestructura electoral se amplió después de que el Departamento de Seguridad Nacional la clasificara como infraestructura crítica en 2017. La nueva orden llega, además, después de cambios en otras estructuras federales dedicadas a enfrentar operaciones extranjeras de influencia, lo que aumenta la atención sobre el papel militar.
- El contraste: la administración Trump redujo o modificó partes de la infraestructura civil federal que anteriormente participaba en tareas relacionadas con seguridad e influencia electoral.
- Lo comprobado: las amenazas digitales extranjeras pueden incluir espionaje, hackeos o campañas de influencia; eso no significa automáticamente que puedan alterar resultados electorales.
Lo que falta por conocer antes de noviembre
La principal incógnita será cómo Cyber Command y las agencias de inteligencia convertirán la orden de Hegseth en operaciones concretas durante las próximas semanas. También falta conocer qué estructura utilizarán para coordinar inteligencia y responder a posibles actores extranjeros antes y durante las elecciones.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que está listo para bloquearle el ingreso al país a la caravana de hondureños llamada “Fe y Esperanza con Dios”, durante una entrevista con Newsmax.Foto: Reuters https://t.co/2HPQjrN1D3 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 28, 2026
- Qué sigue: el Pentágono deberá trabajar con otras autoridades sin sustituir las funciones civiles y estatales encargadas de administrar las elecciones.