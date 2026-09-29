Pentágono activa su poder cibernético ante amenazas extranjeras a las elecciones

Cyber Command y la NSA refuerzan la defensa electoral

🇺🇸 | Pete Hegseth ordena reforzar la protección de las elecciones de 2026 frente a amenazas e interferencias extranjeras. El secretario de Guerra firmó un memorando que instruye a U.S. Cyber Command, la NSA y otras agencias de inteligencia y apoyo militar a priorizar la defensa de la infraestructura electoral estadounidense. La orden contempla utilizar capacidades avanzadas de inteligencia y ciberseguridad para identificar, interrumpir y neutralizar operaciones de actores extranjeros que busquen interferir en el proceso electoral. “Defenderemos la integridad de los sistemas de votación de Estados Unidos y expondremos la influencia extranjera maligna”, afirmó el portavoz del Pentágono Sean Parnell. El esfuerzo se realizará en coordinación con autoridades federales, estatales y locales de cara a las elecciones de medio término de noviembre. — RAV Español (@RAVEspanol) September 29, 2026

La misión: identificar, interrumpir y neutralizar amenazas extranjeras que intenten afectar procesos democráticos, según la directiva divulgada por el Pentágono y reportada por Axios.

Pete Hegseth ordenó priorizar inteligencia y operaciones digitales contra actores extranjeros, pero la directiva no autoriza al Ejército a controlar centros de votación ni máquinas electorales. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó reforzar las capacidades militares y de inteligencia para detectar y frenar posibles interferencias extranjeras en las elecciones de noviembre.El Pentágono tendrá un papel reforzado frente a amenazas externas, pero eso es distinto de administrar elecciones o determinar si un voto es válido.La directiva encarga al U.S. Cyber Command y a agencias de apoyo utilizar capacidades de inteligencia y ciberseguridad contra operaciones provenientes del extranjero. Cyber Command es la unidad militar encargada de operaciones en el ciberespacio y ya tiene como misión defender intereses estadounidenses junto con socios nacionales e internacionales. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) también participa mediante inteligencia de señales y capacidades especializadas para identificar actividades digitales procedentes del exterior.La coordinación: Cyber Command trabajará con otras agencias federales y autoridades estatales y locales.