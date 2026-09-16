Trump amenaza a Europa con aranceles si Canadá se acerca más a la UE
Donald Trump elevó la tensión comercial al amenazar con fuertes aranceles contra Europa si Canadá avanza hacia un nuevo estatus de asociación con la Unión Europea. El presidente calificó la posibilidad como un “acto hostil” y planteó incluso dejar de comerciar con Europa si el bloque profundiza ese vínculo con Ottawa. La advertencia llega mientras […]
Publicado el16/09/2026 a las 18:00
Donald Trump elevó la tensión comercial al amenazar con fuertes aranceles contra Europa si Canadá avanza hacia un nuevo estatus de asociación con la Unión Europea.
El presidente calificó la posibilidad como un “acto hostil” y planteó incluso dejar de comerciar con Europa si el bloque profundiza ese vínculo con Ottawa.
La advertencia llega mientras Canadá intenta diversificar sus relaciones económicas y estratégicas, en medio de meses de fricciones comerciales con Estados Unidos.
La disputa abre otro frente transatlántico porque involucra comercio, defensa, tecnología y minerales críticos, sectores considerados estratégicos por Canadá y la UE.
Trump amenaza con aranceles si Canadá se acerca a la UE
El presidente Donald Trump amenazó con recortar el comercio con la Unión Europea por el plan de asociación con Canadá.
«Creo que es ridículo… Canadá ha sido un socio comercial terrible… Si creo que es en absoluto un acto hostil, pondré aranceles muy serios o dejaré de… pic.twitter.com/fTRNg6QVBs
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 16, 2026
- ¿Por qué importa?: Una nueva escalada arancelaria podría afectar el comercio estadounidense con Europa y profundizar las tensiones económicas existentes entre Washington y Ottawa.
- El dato: Trump advirtió sobre “serios aranceles” y señaló que podría llegar a suspender intercambios comerciales con Europa ante un acuerdo con Canadá.
- El proceso: La propuesta europea todavía debe transformarse en un mecanismo concreto antes de que Canadá pueda recibir ese nuevo estatus.
- ¿Qué pueden hacer?: Empresas y consumidores pueden seguir las negociaciones porque cualquier medida arancelaria futura podría alterar costos, cadenas de suministro y comercio internacional.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió este miércoles la puerta a convertir a Canadá en el primer “miembro asociado” de la UE.
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Su propuesta contempla llevar la relación más allá del acuerdo comercial CETA y construir una alianza más profunda en sectores estratégicos.
Entre las áreas mencionadas aparecen defensa, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, ciberseguridad, tecnología y seguridad económica.
Canadá ya participa además en SAFE, la iniciativa europea de adquisición para defensa, convirtiéndose en febrero en el primer país no europeo incorporado al programa.
¿Canadá realmente busca convertirse en miembro de la UE?
Trump amenaza a Europa con aranceles por el acercamiento con Canadá
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó de “risible” la propuesta de incorporar a Canadá como miembro asociado de la Unión Europea.
El mandatario advirtió que impondrá severos aranceles o… pic.twitter.com/vGqB2M4HwF
— NX Noticias (@NXNoticias) September 16, 2026
El acercamiento no significa que Canadá esté actualmente en proceso de convertirse en miembro pleno de la Unión Europea.
El gobierno de Mark Carney habla de una alianza especial y más ambiciosa que amplíe la cooperación económica y estratégica entre ambas partes.
Von der Leyen fue más lejos al plantear públicamente trabajar para abrir la puerta a una inédita categoría de “miembro asociado” para Canadá.
La propuesta todavía necesita definiciones políticas y jurídicas, ya que supondría diseñar una fórmula nueva dentro de la relación institucional entre Canadá y la UE.
El acercamiento entre Canadá y Europa gana respaldo
La relación económica ya es considerable: la UE fue el segundo mayor socio comercial de Canadá en bienes y servicios durante 2025.
El comercio bilateral alcanzó aproximadamente 178,000 millones de dólares canadienses ese año, según datos divulgados por el gobierno canadiense.
Además, una encuesta nacional de Abacus Data encontró que 81% de los canadienses respalda una mayor integración con Europa sin ingresar formalmente a la UE.
Otro 80% respaldó profundizar la cooperación estratégica en política exterior, defensa y economía, mostrando amplio apoyo al acercamiento impulsado por Ottawa.