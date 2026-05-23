Huelga de hambre en centro de ICE desata tensión en Nueva Jersey

Exigen cierre de Delaney Hall

Denuncian abusos de ICE

Inician huelga de hambre Inmigrantes detenidos en varias unidades del centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, iniciaron este viernes una huelga de hambre. La protesta busca exigir el cierre del centro, la liberación de los detenidos y una visita de la gobernadora Mikie Sherrill, según Telemundo. La información fue difundida por la organización New Jersey Alliance for Immigrant Justice durante una manifestación frente al centro de detención. Huelga de hambre de inmigrantes exige liberación Inmigrantes decretan huelga de hambre en prisión de Estados Unidoshttps://t.co/CMzryM7ki9 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) May 23, 2026

“No estamos en huelga para exigir mejores condiciones y trato. Lo hacemos para exigir libertad”, señalaron los detenidos en un comunicado. También pidieron que la gobernadora entre al centro y converse directamente con ellos. “Exigimos la liberación inmediata de las personas con problemas médicos graves, así como de todos los jóvenes y ancianos”, añadieron. Denuncian condiciones “inhumanas” Familiares aseguran que decenas de inmigrantes detenidos por ICE están en huelga de hambre.https://t.co/fUrKY4dxB1

— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 23, 2026 Familiares de los detenidos denunciaron las condiciones dentro del centro de detención. Aseguraron que existe negligencia médica, escasez de alimentos y problemas generales en el trato a los internos. Amy Torres, integrante de New Jersey Alliance for Immigrant Justice, cuestionó públicamente las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

TE PUEDE INTERESAR: Revés para Trump: desestiman cargos contra migrante salvadoreño “ICE afirma que trata a las personas con justicia, del mismo modo que alega que su actuación es constitucional”, indicó Torres en un comunicado. Sin embargo, sostuvo que la agencia “viola la ley cuando irrumpe rompiendo ventanas de autos, persigue a escolares o ejecuta detenciones en la calle”. La huelga ocurre después de que cerca de 300 detenidos enviaran una carta abierta a principios de mayo. La carta fue divulgada esta semana y detalla el proceso migratorio de varios internos.

Según el documento, muchos ingresaron al país, se entregaron a las autoridades y posteriormente obtuvieron libertad condicional. Los inmigrantes aseguraron que trabajaron, pagaron impuestos y contribuyeron a la economía estadounidense durante años. Algunos señalaron haber permanecido más de una década en el país antes de ser detenidos. También afirmaron que cumplían con sus requisitos migratorios y contaban con fechas de comparecencia ante tribunales. Pese a ello, fueron arrestados y trasladados a Delaney Hall.

Detenidos hablan de “tortura física y psicológica” En la carta, los inmigrantes denunciaron estar siendo “torturados física y psicológicamente”. Atribuyeron esa situación a las condiciones de detención dentro del centro. Medios locales indicaron que esta es la segunda carta difundida por los internos sobre la situación que enfrentan. La organización proinmigrante recordó además una visita realizada el pasado lunes por congresistas demócratas. LaMonica McIver, Rob Menéndez y Analilia Mejía acudieron sin previo aviso a Delaney Hall.

Según la ONG, los legisladores confirmaron las denuncias presentadas por los detenidos. También documentaron escasez de alimentos, atención médica inadecuada y otras condiciones consideradas inhumanas. El grupo indicó que, tras la manifestación realizada este viernes, perdió comunicación con los teléfonos móviles de los detenidos. GEO asegura que cumple requisitos federales Delaney Hall es considerado el mayor centro de detención migratoria de la costa este de Estados Unidos. Tiene capacidad para albergar a 1.196 personas.

El centro es operado por la corporación The GEO Group mediante un contrato de 15 años valorado en 1.000 millones de dólares. La empresa es una de las mayores administradoras privadas de prisiones y centros de detención migratoria del mundo. Delaney Hall funcionó entre 2011 y 2017. Posteriormente reabrió hace un año. Christopher Ferreira, portavoz de GEO, respondió a las acusaciones en declaraciones al diario Gothamist. Ferreira aseguró que el centro cumple con todos los requisitos establecidos por ICE.