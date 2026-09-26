Lo mejor de esta semana: Ozuna cambia el tono del desamor mientras Thalía revive un clásico latino

Ozuna regresa al trap

Thalía revive un clásico

Dome estrena primer álbum

La música latina estrena una semana particularmente diversa: Ozuna vuelve al trap, Kapo apuesta por el afrobeat y Grupo Firme recupera el romanticismo norteño.

Thalía y Luck Ra también sorprenden al transformar un clásico del pop español, mientras nuevos proyectos amplían el mapa de lanzamientos latinos.

Dome, antes conocida como Domelipa, da otro paso fuera de las redes sociales con su primer álbum y colaboraciones con artistas internacionales.

SFDK, Hanzel La H y Myke Towers completan una cartelera donde conviven rap, reguetón, cuarteto, música mexicana y sonidos afrocaribeños.

Los mejores lanzamientos de música latina de esta semana

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Ozuna estrenó “Más de tres”, una canción sobre una relación marcada por una tercera persona, distanciamiento emocional y el inevitable bloqueo en redes sociales.

El lanzamiento continúa una etapa activa para el puertorriqueño después de “ZIZI”, junto a Omar Courtz, y “Mi yo de antes”.

El artista supera los 53 millones de oyentes mensuales en Spotify y mantiene presencia internacional con su nominación a los Latin Grammy.

Su tema “Una aventura” compite por mejor interpretación de reguetón, mientras “Más de tres” recupera el sonido urbano asociado con parte de sus primeros éxitos.