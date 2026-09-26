Lo mejor de esta semana: Ozuna cambia el tono del desamor mientras Thalía revive un clásico latino
Publicado el26/09/2026 a las 14:54
- Ozuna regresa al trap
- Thalía revive un clásico
- Dome estrena primer álbum
La música latina estrena una semana particularmente diversa: Ozuna vuelve al trap, Kapo apuesta por el afrobeat y Grupo Firme recupera el romanticismo norteño.
Thalía y Luck Ra también sorprenden al transformar un clásico del pop español, mientras nuevos proyectos amplían el mapa de lanzamientos latinos.
Dome, antes conocida como Domelipa, da otro paso fuera de las redes sociales con su primer álbum y colaboraciones con artistas internacionales.
SFDK, Hanzel La H y Myke Towers completan una cartelera donde conviven rap, reguetón, cuarteto, música mexicana y sonidos afrocaribeños.
Los mejores lanzamientos de música latina de esta semana
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Ozuna estrenó “Más de tres”, una canción sobre una relación marcada por una tercera persona, distanciamiento emocional y el inevitable bloqueo en redes sociales.
El lanzamiento continúa una etapa activa para el puertorriqueño después de “ZIZI”, junto a Omar Courtz, y “Mi yo de antes”.
El artista supera los 53 millones de oyentes mensuales en Spotify y mantiene presencia internacional con su nominación a los Latin Grammy.
Su tema “Una aventura” compite por mejor interpretación de reguetón, mientras “Más de tres” recupera el sonido urbano asociado con parte de sus primeros éxitos.
- ¿Por qué importa?: Ozuna recupera el trap.
- El dato: Supera 53 millones mensuales.
- El proceso: Amplía su etapa musical.
- ¿Qué pueden hacer?: Escuchar los nuevos estrenos.
Kapo y Grupo Firme exploran otras formas del romance
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Kapo presenta “PLAYA FRÍA”, un afrobeat centrado en aceptar una ruptura y continuar adelante tras una relación que llegó a su final.
El colombiano consolidó su presencia internacional con “Ohnana” y “Uwaie”, canciones que impulsaron el llamado “afrolov” durante 2024.
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Grupo Firme y Herencia de Grandes toman otro camino con “Amor de antes”, una balada norteña inspirada en formas tradicionales de conquistar.
Flores y cartas escritas a mano protagonizan una canción lanzada mientras Grupo Firme desarrolla su primera gira por España.
Thalía transforma un clásico junto a Luck Ra
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Thalía y Luck Ra llevaron “¿A quién le importa?” al cuarteto cordobés, género argentino caracterizado por sus ritmos rápidos y bailables.
La canción nació con Alaska y Dinarama en 1986 y Thalía popularizó posteriormente su propia versión en 2002.
Luck Ra ya había experimentado con clásicos latinos al reinterpretar “Un siglo sin ti” con Chayanne y “Suavemente” junto a Elvis Crespo.
Ahora, la colaboración conecta distintas generaciones mediante una canción reconocible que cambia nuevamente de sonido sin abandonar su mensaje de independencia personal.
Dome debuta mientras SFDK prepara nuevo disco
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Domelipa inicia formalmente otra etapa como Dome con “La del arroba”, su primer álbum y una apuesta directa por consolidarse como cantante.
El proyecto reúne 14 canciones cuyos títulos utilizan una arroba, referencia visual al universo digital donde comenzó su popularidad.
Ozuna, Omar Montes, Corina Smith y Bolela aparecen entre sus colaboradores, reforzando el salto desde creadora digital hacia una carrera musical propia.
SFDK estrenó “Deuda moral”, mientras Hanzel La H y Myke Towers lanzaron “Secretos”, completando una semana marcada por cruces de géneros y generaciones.
Fuente: Efe.