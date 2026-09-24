Aleks Syntek rompe en llanto al despedir a músico y amigo de él: “Lo quería mucho”

Aleks Syntek de luto rompió en llanto al hablar de la muerte de Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes y amigo con quien grabó una canción

Syntek lloró al recordar a Byrne

Ambos habían grabado una canción juntos

Peter Byrne murió a los 74 El cantante mexicano Aleks Syntek apareció entre lágrimas en redes sociales al hablar de la muerte de su amigo Peter Byrne, cantante y compositor de Naked Eyes, con quien había colaborado musicalmente años atrás. “¿Saben por qué estoy llorando? Se murió un amigo mío… con el que hice una canción”, expresó Syntek en el video, según reportó Milenio. El intérprete se mostró profundamente conmovido mientras recordaba distintas experiencias junto al músico británico. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Classic 106.9 FM (@classic1069) Aleks Syntek recuerda su amistad con Peter Byrne Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aleks Syntek (@syntekoficial) Syntek contó a sus seguidores que ambos habían trabajado juntos en una canción y recordó una peculiar anécdota ocurrida durante una sesión de grabación en Los Ángeles. Según relató, tuvieron que abandonar el estudio debido a la llegada de la producción de un programa de canto y terminaron trabajando fuera del lugar. “Nos corrieron a él y a mí; tuvimos que acabar la canción en el estacionamiento”, recordó. El mexicano también señaló que su amigo y productor Andrés Levin conoce aquella historia, uno de los recuerdos que rescató mientras despedía públicamente a Byrne.

“Se mueren los artistas buenos” Durante su mensaje, Syntek mencionó algunos de los temas más conocidos de Naked Eyes, entre ellos “Always Something There to Remind Me” y “Promises, Promises”, canciones que marcaron la trayectoria musical de Byrne. También recordó que tuvo oportunidad de presentarlo en el Palacio de los Deportes, durante un concierto en el que participaron otros exponentes relacionados con la música de los años ochenta. La emoción volvió a apoderarse del cantante cuando habló de otros músicos que ha conocido y que han fallecido. “Y se mueren los artistas buenos, ¿por qué?, ¿por qué?”, preguntó frente a la cámara. Antes de concluir su mensaje, Syntek invitó a sus seguidores a escuchar la música de Byrne y a rezar por él. “No es famoso, nadie lo conoce a Peter, pero yo lo quería mucho”, expresó.

Aleks Syntek de luto: Peter Byrne había muerto días antes Aunque Syntek señaló durante su transmisión que su amigo acababa de fallecer —“Se murió ahorita”—, Milenio precisó una diferencia importante respecto a la fecha de la muerte. De acuerdo con la información publicada por Naked Eyes el 23 de septiembre, Peter Byrne murió el 14 de septiembre en Los Ángeles, a los 74 años, después de una breve enfermedad. La agrupación no reveló más detalles sobre el padecimiento. Byrne fue cantante y compositor de Naked Eyes, dúo británico que formó junto a Rob Fisher en 1982. Tras la muerte de Fisher, continuó grabando y realizando presentaciones bajo el nombre de la agrupación.